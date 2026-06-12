2026-06-12 10:25 女子漾／編輯ANDREA
夏月電價來襲也不怕！惠而浦推絕美「1級能效對開冰箱、智能洗衣塔」，週末衝華山打卡再抽主廚機！
6月夏月電價正式開跑，收到電費單總是心頭一驚？其實家裡24小時運轉的老冰箱，很可能就是隱形的吃電怪獸！為了幫大家省荷包，同時省下做家事的寶貴時間，擁有百年歷史的美式家電品牌Whirlpool惠而浦，帶來了年度兩大超強新品「一體式智能活氧洗衣塔」與「1級能效雙門對開冰箱」。
不僅顏值超高能完美融入居家裝潢，還能用聰明科技幫你把繁瑣家務通通搞定！本週末更在華山舉辦超好拍的沉浸式快閃店，想找回屬於自己的優雅「美國時間」？趕快往下看三大亮點！
亮點一：同級唯一！「1級能效」絕美雙門對開冰箱
這台「FITFRESH第六感智能變頻雙門對開冰箱」絕對是今夏換機首選！它不僅是同級雙門對開冰箱中唯一榮獲「1級能效」的省電神機，搭配政府節能與汰舊換新補助，最高還能現省5,000元，超級划算！
外型上更滿足了現代人的空間與美感要求，採用「全嵌齊平鉸鏈設計」，貼牆擺放也能90度開門，兩側只需保留極窄的4mm縫隙，不管獨立擺放或嵌入櫥櫃都俐落好看。加上超狂的39%大容量冷凍空間與ionFresh離子淨化技術（99.99%滅菌率），讓買菜囤貨更安心，絕對是美感與實用兼具的廚房神隊友。
亮點二：家事救星！「衣級有氧」一體式智能洗衣塔
洗衣服最怕忘記拿出來曬而發臭發皺！惠而浦在台首度亮相的「INTELLI-CARE第六感智能活氧洗衣塔」，直接幫你把洗烘步驟變得超優雅。搭載OxyCare活氧蒸汽功能，除菌除蟎率達99.9%；洗劑還能自動精準投入（Load & Go），再也不用煩惱倒多少洗衣精。
最貼心的是，它具備洗烘連動與「自動開門 x 12小時除皺防護」功能。就算洗烘完馬上出門逛街，回家衣服依然維持蓬鬆清爽不糾結，徹底解放雙手，完美代勞日常洗衣大小事！
亮點三：週末限定！華山快閃體驗展再抽大獎
想親自感受這些超神家電？惠而浦於6月13日至6月14日，在華山1914文創園區（4B館1F-1）限時打造「讓生活多一點美國時間」沉浸式體驗展。
現場不僅有超有趣的「家事人格測驗」、四大美式情境區讓你拍美照，完成互動闖關任務還能免費兌換限量飲品、爆米花與拍貼機體驗！重點是，還有機會幸運抽中超人氣的「8合1 Chef主廚機」等多項大獎。這個週末還沒想到去哪玩？快揪家人閨蜜一起去華山打卡，把質感家電帶回家吧！
同步推薦：新竹最美秘境開幕！11棟「頂級山林Villa」自帶高科技管家 LG絕美家電全包辦
想逃離都市的喧囂喘口氣嗎？現在新竹多了一個讓人秒飛峇里島的絕美秘境！隱身在新竹尖石鄉山林中的全新頂級旅宿「邦布BANGBU VILLA」近期正式開幕。這裡不僅擁有充滿大地藝術氛圍的建築設計，更狂的是，全區破天荒與LG電子合作，把一整套超奢華的智慧家電完美融入大自然，讓你出門度假也能享受「被細緻照顧」的慵懶生活！
這座絕美秘境可是大有來頭，由曾操刀多間國際五星酒店、峇里島頂級Villa的資深設計師王中丞親手打造。為了保證住宿的隱私與品質，全區採超限量規劃，只有少少的11棟獨立Villa！整體建築以「火山熔岩」為靈感，粗獷的岩層肌理搭配絕佳的光影變化，加上專屬的 UTUX Dining 頂級餐飲體驗，讓整趟旅程直接拉滿儀式感。
不過，最讓住客驚豔的，絕對是隱藏在房間裡的「高科技管家」。設計師在規劃初期就指定與 LG 合作，透過 ThinQ® 系統串聯全室設備，出去深山野外走跳流汗，回房直接把衣服丟進 WashTower™ 智控洗乾衣機或 Styler® 蒸氣電子衣櫥除臭殺菌；半夜嘴饞想拿飲料，敲兩下 InstaView™ 敲敲看冰箱門就能看見滿滿庫存，完全是懶人福音。
就算山區氣候多變也完全不用煩惱！房內配備了變頻空調、PuriCare™ 空氣清淨機與 AeroTower™ 風革機，自動幫你把空氣與溫濕度調校到最舒適的狀態，晚上還能癱在沙發上用 Objet OLED 智慧顯示器看電影。這幾年從頂級飯店到山林秘境，LG 成功把冷冰冰的科技變成最有溫度的陪伴。下次休假別再只會去老景點人擠人，不妨來一趟新竹尖石，親自感受這場科技與自然完美交融的奢華假期吧！
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