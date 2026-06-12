2026-06-12 20:10 J.T
【身價兆元的男人站在首爾街頭，卻讓旁邊的財閥顯得一無所有】 —— 黃仁勳那個低頭的動作，藏著有錢人不說出口的財富秘密
▋ 一個包著零食的財富真相
那段影片，你大概已經刷到過了。
首爾弘大，黃仁勳走出烤肉店，在人群前停下來，把零食一包一包輕輕塞進粉絲手裡，眼神直視，笑著點頭。鏡頭旁邊，SK集團會長崔泰源，也在給零食。
用丟的。
那個對比，讓整個韓國炸了一夜。但大多數人憤怒的是「財閥的傲慢」。我盯著那段影片反覆看，看到的卻是三件事——三個跟你的家庭財務直接相關、但幾乎沒有人會直接告訴你的財富訊號。
第1個：財富的傳遞方式，決定了它落在對方手裡的重量
黃仁勳每遞出一包零食，對方接到的不只是餅乾。是一份「你被看見了」的重量。那個接住的人，哪怕一輩子再也不會跟他說上話，那一刻的溫度也不會忘記。
崔泰源那一丟呢？對方接到的，是一包零食，和一個訊號：你不值得我多彎一下腰。
換到家庭財務裡，這個狀況是真實存在的。有多少父母把保單塞給孩子，一句「你收著」，從來沒解釋過：這張保單保的是什麼、出事了要打哪支電話、當初為什麼選這家、想要保護的，到底是什麼。孩子接到的，不是保障。 是一份沒有說明書、沒有溫度、不知道怎麼用的東西。
財富的傳遞，從來都需要一個「接住的設計」，不是單方向地丟出去，任它落在哪裡。
第2個：真正有格局的財富，不需要用「距離」來證明自己
崔泰源那個姿態，讓韓國人真正憤怒的地方，不是他有錢。是他用那個動作，清清楚楚劃了一條線——我在這裡，你們在那裡，這是兩個不同的世界。
黃仁勳，身價是在場任何人都無法比肩的數字，卻選擇蹲下來。
這讓我想到財富規劃裡一個很多人忽略的核心：資產配置的真正目的，不是讓人看到你有多少，而是讓你在任何情況下，都還有能力「蹲下來」——不被突發的變故打倒，不被突如其來的稅務壓垮，不因為沒準備好而讓家人承接你的慌亂。
好的保險規劃、好的信託安排，給你的不是炫耀的工具。是讓你永遠有彎腰的餘裕。
第3個（這個讓我在業界工作20年之後，當場愣住）
崔泰源是富三代，資產是繼承來的。
黃仁勳是第一代，從工程師做到全球最有影響力的科技人物。
但那個夜晚，站在同一條街上，讓全世界記住的，是後者。不是因為他更有錢——他們同桌吃飯，都是兆元級別，錢的多少不是關鍵。是因為黃仁勳在財富到達那個高度之後，還保住了一件事——他知道財富是用來連結人的，不是用來替換掉人與人之間的距離。
這讓我想起工作20年裡見過的兩種客戶：
第一種，買了一堆保單，自己都記不清楚放在哪裡，家人不知道，受益人欄位填了又改，從來沒有跟任何人說過為什麼買、保的是什麼、希望它在什麼時候發揮作用。
第二種，每一個財務決定，都帶著一句說明： 「這份保單是給你的，因為我希望就算我不在，你還是有人撐著你。」
第一種留下的，是資產。 第二種留下的，是關係，是安全感，是對方在最艱難的時候還能感受到的那份被愛。後者，才是20年後家人提起你名字時，心裡還帶著暖意的原因。
這才是財富傳承真正的樣子：你在的時候認真設計，你不在的時候，它還繼續照顧他們。
▋ 那你呢？
你現在的財務安排，是在「遞」，還是在「丟」？
是每個細節都想過一遍，還是買了、簽了、就覺得做完了？
黃仁勳和崔泰源，那晚站在同一條街上，口袋裡同樣有數不清的錢。
但只有一個人的姿態，讓人想記住。
你的家人，將來會怎麼記得你為他們做過的這一切？
這個問題，值得你今天就開始想。
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。
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