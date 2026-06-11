2026-06-11 19:26 女子漾／編輯周意軒
HOLA攜手辻利茶舗推抹茶聯名！香氛、甜點、抹茶飲登場，專家教你沖出不苦澀抹茶
近期大家都在瘋手作抹茶！從社群上的「在家刷一碗抹茶」儀式感，到抹茶拿鐵、抹茶甜點一路洗版，這股綠色旋風也吹進居家生活。HOLA和樂家居今年夏天攜手日本百年茶舗「辻利茶舗」推出期間限定聯名，不只帶來抹茶茶食、HOLA CAFE限定飲品甜點，還把抹茶與煎茶香氣延伸成居家香氛，讓抹茶控從喝的、吃的到聞的都能一次滿足。更重要的是，想在家泡出一杯不結塊、不苦澀、泡沫細緻的抹茶，其實只要掌握幾個小技巧就能大大降低失敗率。
HOLA×辻利茶舗聯名亮點：抹茶不只可以喝，還能讓家變香
辻利茶舗創立於1860年，發源自日本京都宇治，是代表性的抹茶品牌之一。這次與HOLA和樂家居合作，最大亮點在於把「茶」從味覺延伸到生活風格，推出茶食、飲品、甜點與居家香氛系列，讓消費者在炎熱夏季中，也能透過茶香營造清爽、安定的日常氛圍。其中「未茗香氛系列」以抹茶與煎茶雙香調為主軸，名稱取自「未飲之茶」之意，透過擴香、蠟燭、香氛片與香氛石，把茶湯、茶杯、茶花與和菓子的意象轉化成居家設計。像是「未茗幽香擴香」170mL售價699元、「未茗幽香蠟燭」150g售價699元、「未茗幽香香氛片」3入售價199元、「未茗幽香精油香氛石」2入售價499元，皆有抹茶與煎茶香氣可選，適合放在客廳、臥室、玄關或書桌旁，讓空間多一點日式清香。
聯名茶食必看：抹茶粉、豆乳粉、抹茶醬一次收
除了香氛，HOLA與辻利茶舗也推出多款聯名茶食，主打把抹茶融入每日餐桌。這次系列以宇治抹茶「丸韻」為核心，結合台灣人熟悉的沖泡飲、抹醬與堅果零食，讓抹茶更容易出現在早餐、下午茶與辦公室點心時間。「抹茶輕綠粉」50g售價499元，以辻利宇治抹茶為基底，加入羽衣甘藍、大麥若葉與菊苣纖維，可直接沖泡成抹茶飲；「抹茶杏仁豆乳粉」200g售價299元，結合杏仁香氣與抹茶風味，可沖出濃郁豆乳口感；「抹茶海鹽拿鐵醬」120g售價299元，能抹吐司、拌優格，也能加入咖啡或牛奶變成抹茶拿鐵；「抹茶楓糖綜合堅果」25g×10包售價499元，則以低溫烘焙堅果搭配楓糖與抹茶回甘，很適合當作隨身小點心。
HOLA CAFE限定餐飲：抹茶歐蕾、抹茶布朗尼每日限量
想直接喝一杯現做抹茶飲，也可以鎖定HOLA CAFE限定餐飲。活動期間至2026年7月8日止，HOLA CAFE推出4款聯名品項，包含「抹茶歐蕾」冰／熱售價149元、「蘋果氣泡柚香抹茶飲」冰飲售價149元、「草莓抹茶布朗尼」售價149元，以及「抹茶芝麻磅蛋糕」售價149元，每日限量供應。
聯名餐飲販售門市包含HOLA CAFE台北內湖店、竹北享平方、台中大墩店、高雄左營店。活動期間，於實體門市購買任兩件辻利茶舗聯名商品，還可獲得HOLA CAFE買一送一券，適用新品抹茶飲品系列，數量有限、售完為止。
抹茶怎麼泡才不苦？不失敗沖泡方法一次看
很多人自己泡抹茶時，最常遇到的問題就是茶粉結塊、喝起來苦澀，或是泡沫不夠細緻。其實只要掌握水溫、過篩與攪拌方式，在家也能泡出一碗清香順口的抹茶。
準備材料包含抹茶1茶匙，約5毫升、熱水70毫升，工具則可準備茶杓、茶篩、茶刷與茶碗。第一步先將茶粉以茶篩過濾，避免直接沖泡時產生粉塊。接著準備沸騰熱水，冬季可先將熱水倒進茶碗1次溫碗；夏天則可將熱水倒進茶碗反覆2次，幫助控制適當水溫。
等熱水稍微降溫後，再倒入放有茶粉的茶碗中，先用茶刷慢慢攪拌，讓碗底茶粉均勻與水融合。接著將茶刷從碗底稍微向上提，以手腕前後快速擺動攪拌，直到表面出現泡沫。最後把茶刷前端提到泡沫表面，輕輕擺動，讓泡沫更細緻，就能趁熱飲用，也可以加入冰塊做成冰抹茶。
抹茶沖泡小祕訣：水質、水溫、器皿都會影響口感
想讓抹茶喝起來更順口，水質也很重要。建議使用硬度較低的軟水，一般日本產天然水多為軟水，較能帶出抹茶細膩香氣。如果使用自來水，建議先通過淨水器；若沒有淨水器，也可讓水維持一段時間沸騰狀態，減少消毒藥水味影響茶香。
另外，家中若沒有專業茶碗，也可以用平底碗替代，重點是碗底要有足夠空間，讓茶刷能順利攪打出泡沫。抹茶不一定要泡得很正式才好喝，只要茶粉先過篩、水溫不要過高、攪拌時讓空氣進入茶湯，就能降低失敗率，泡出清爽又不苦澀的夏日抹茶。
HOLA×辻利茶舗聯名活動資訊
HOLA和樂家居攜手辻利茶舗推出「一抹清涼，茗茶日常」聯名企劃，活動期間為2026年6月11日至7月8日，於全台HOLA和樂家居門市限定登場。HOLA CAFE聯名餐飲則於台北內湖店、竹北享平方、台中大墩店、高雄左營店每日限量供應。活動期間於實體門市購買任兩件辻利茶舗聯名商品，即贈HOLA CAFE買一送一券，限新品抹茶飲品系列使用，數量有限、售完為止。