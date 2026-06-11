2026-06-11 18:35 女子漾／編輯周意軒
星巴克聯名星宇航空6/18開賣！Bearista機師熊、迷你餐車太可愛 加碼今天飲品買一送一
星巴克這次真的把咖啡香送上三萬英呎高空！星巴克首度攜手星宇航空推出「STARLUX + STARBUCKS」跨界聯名系列，將飛行儀式感、航空美學與咖啡生活感一次收藏進日常。從 Bearista 熊變身最萌機師，到機上餐車縮小成桌上收納盒，還有登機證、行李條概念杯款，光看設計就讓咖啡控和航空迷都想手刀收藏。
星巴克×星宇航空聯名什麼時候開賣？
本次「STARLUX + STARBUCKS」聯名系列將於 6月17日率先開放星宇航空會員優先購買，結帳需使用星巴克星禮程支付；同日中午12點也會於星巴克線上門市同步開賣。一般消費者則可從 6月18日起於全門市正式開買，想入手熱門款式的人，建議先把日期設好提醒，尤其 Bearista 機師熊相關商品很可能成為話題焦點。
Bearista熊變機師！最萌飛行夥伴報到
這次聯名最大亮點之一，就是星巴克人氣角色 Bearista 熊換上機長制服與飛行墨鏡，正式變身航空感滿滿的「機師熊」。相關商品包含桌上收納公仔、飲料杯提袋、透明娃包吊飾等，把可愛角色和飛行職人精神結合，無論放在辦公桌、掛在包包上，或是帶著一起旅行，都很有收藏感。除了機師造型，系列也透過飛行員、維修夥伴等概念，向每段旅程背後默默守護飛航安全的航空人員致敬。這種有故事感的設計，也讓商品不只是可愛周邊，更像是一段旅程的紀念。
STARLUX迷你餐車收納盒太燒！辦公桌秒變機艙風
如果你是收納控，這次一定要看「STARLUX迷你餐車收納盒」。商品以機艙餐車為靈感，將航空餐車等比例微縮，細節感滿滿，放在桌上可以收納小物、文具或咖啡膠囊，直接把辦公桌變成有旅行感的「桌上美學」。近年很流行把辦公桌布置成有風格的 Deskscape，這款迷你餐車剛好把航空迷最愛的機艙元素搬進日常，既實用又好拍，很適合當作今夏最有記憶點的聯名收藏。
登機證、行李條變杯款！還藏星巴克28年彩蛋
這次聯名杯款也把航空元素玩得很細。星巴克將登機證、行李條、航線資訊轉化成杯款設計，以「SEATTLE（SEA）⇄ TAIPEI（TPE）」串起西雅圖與台北兩座城市。杯款中還藏有不少品牌彩蛋，例如登機門「PIKE PLACE」致敬全球第一家星巴克西雅圖創始門市，航班號碼「JX1912」呼應這趟想像中的咖啡航班，座位號碼「1A」象徵頭等艙體驗，「MAR 28」則代表台灣星巴克生日。對咖啡迷來說，這不只是杯子，更像是一張能帶你飛往咖啡宇宙的紀念登機證。
DREAM PLAZA限定首賣！黑登機證馬克杯成收藏焦點
本次還有一款很值得注意的限定商品：「STARLUX黑登機證馬克杯」。這款杯子將飛行美學結合星巴克品牌故事，並於星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北限定首賣，預計會是收藏控關注度很高的品項。另外，同步登場的「STARLUX機師熊旅行頸枕」也很適合旅行愛好者，讓 Bearista 熊陪你搭車、搭機、出國玩，把咖啡香與旅行儀式感一起帶著走。
實體門市限定金星禮兌換
加碼只限今天！6/11星巴克飲品買一送一
除了聯名商品即將開賣，星巴克也在 6月11日推出限時一天「Team Starbucks! 尋找你的神隊友好友分享日」飲品優惠，活動時間為 11:00至20:00。活動期間購買兩杯大杯含以上容量、冰熱與口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，等於買大杯送大杯。推薦可以趁這波喝到雲朵泡泡咖啡美式系列、鹹焦糖奶油爆米花風味那堤、蘋果山竹風味爆爆系列、草莓風味抹茶那堤等新品與人氣飲品。想揪朋友當「神隊友」喝咖啡，今天就是最好理由。
買一送一注意事項一次看
本次優惠不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務，每人每次最多買二送二，飲料需當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。若原價飲品與優惠飲品更換燕麥奶或杏仁奶，兩杯皆需分別加價；本活動也不得與其他折扣、優惠、兌換星禮程回饋或行銷活動合併使用。部分車站、機場、高鐵、休息站、觀光景點與星巴克典藏門市不參與活動，出發前建議先確認門市公告，以免白跑一趟。