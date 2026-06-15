2026-06-15 21:00 萬家鄉
明明沒看過，為什麼大家都像是一起長大過？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：牛頭牌沙茶醬廣告在大陸短影音平台爆紅，掀起集體洗腦熱潮。
- 重點二：影片靠荒謬劇情與濃烈家庭情緒，喚起觀眾似曾相識的懷舊感。
- 重點三：真正推高傳播力的不是產品，而是迷因化後的音樂與演算法。
夏天到了。
氣溫高的時候，人真的很容易心浮氣燥。
因為6/5要去做大腸鏡檢查，前幾天我一直維持著低渣飲食。平時常吃、愛吃的青菜通通不能碰；如果用漫畫畫面來呈現，我頭上現在大概充滿了求而不得的怨氣。
在這種前提下，連滑 YouTube 都有點欠缺耐心。
所以，當我滑到這支《台灣10年前沙雕廣告大陸爆紅，千萬播放量全因這首“洗腦神曲” 大陸網友：比春晚小品還搞笑！》時，原本是準備毫不留情直接滑走的。
結果第一個冒出來的念頭是：咦？這支廣告我沒看過啊。
可是那個房子的背景、那個媽媽和小孩的打扮，看起來真的挺台的。
然後我又看到桌上那個眼熟的銀灰色鐵罐。
哦。
牛頭牌沙茶醬。
接著下一秒，那個媽媽居然一受刺激，就跑去貼著玻璃窗唱歌。
我當場愣住。
當媽的人可以這麼玻璃心嗎？
再後來，我看到她居然把沙茶醬拿去沾水果。
…… 雖然牛頭牌沙茶醬是真的很香，但拿來配水果，這人腦子是不是有點問題？
不知不覺地，整支影片我就這樣笑著看完了。 笑完之後，還順手分享給同事一起笑。
但在那段短短的討論結束後，我心裡卻慢慢浮出一種很微妙的感覺。
說不上哪裡奇怪。
所以最後，我決定把思緒整理成這篇文章，也順便分享給你們。
▋明明沒看過，為什麼我們集體「鬼壓床」？
最近，大陸短影音平台出現了一個很魔幻的現象。
一支風格土到像二十年前八點檔、情緒濃度高到像家庭倫理災難片、配樂還帶著哭腔的「牛頭牌沙茶醬廣告」，忽然在各大社群平台全面翻紅。
播放量衝上千萬級，評論區整排都在崩潰。
有人哀號：「死去的記憶開始攻擊我。」
有人問：「你到底從哪裡挖出這種遠古邪物？」
還有人直接認輸：「這旋律進腦袋後根本刪不掉。」
更有趣的是，後來有人查證之後，才發現事情比想像中還荒唐。
因為這一系列影片，根本不是很多人以為的「台灣經典老廣告」。 它從來沒有真正大量在台灣電視台播放過，甚至很多台灣人壓根沒看過。
換句話說，這場席捲整個大陸社群平台的集體洗腦，很可能建立在一段被網路重新製造出來的「偽共同記憶」上。
但是這一系列的影片，其實是多年前品牌針對特定市場拍的微電影。
只不過因為那個極其「台味」的佈景與腔調，被時空錯置地放進了短影音洪流裡，竟然硬生生植入了大腦，最後形成一種很奇妙的文化幻覺。
▋一群根本沒看過的人，為什麼會產生「懷念感」？
這系列影片最奇妙的地方，在於它會讓人產生一種：「我是不是以前看過？」的錯覺。
但很多人其實沒有。
因為它真正命中的，根本不是童年回憶，而是東亞家庭共同的情緒語言。
影片裡的媽媽，情緒永遠處於爆炸邊緣。
孩子不讀書，她崩潰；孩子提醒的語氣急了點，她也崩潰。
孩子在家，嫌沒出息；孩子帶女朋友回家、還沒開口介紹，她就一副被拋棄的孤單老人模樣，開始唱起苦情戲。
然後下一秒，音樂直接響起：
「寒葉飄逸，灑滿我的臉——」
那種情緒濃度，已經接近台灣八點檔宇宙。
偏偏，觀眾一秒就懂。
因為太多人都熟悉這種家庭氣氛。
永遠有人委屈、永遠有人受傷、永遠有人覺得自己付出最多。
那種東亞家庭特有的情緒循環，幾乎早就變成一種文化底色。
所以即使觀眾從未看過這支影片，大腦依然會自動產生熟悉感。
▋這支影片最狠的地方，是它根本不講道理
一般食品廣告，大多努力讓產品看起來很好吃。
火鍋配沙茶、燒肉沾沙茶、牛肉爐加沙茶，很正常。
但這一系列影片，幾乎完全放棄正常邏輯。
它開始瘋狂亂配。
水果盤淋沙茶醬，肉粽拌紅蔥肉燥，整個畫面充滿一種：「你到底在幹嘛？」的失控感。
觀眾看到會先愣住，然後開始笑，最後忍不住分享給朋友。
因為當一件事情荒謬到某種程度，人類的大腦反而會強制記憶。
尤其在短影音時代，大家每天滑過太多長得一模一樣的內容。
精緻畫面、高級運鏡、氛圍感配樂、漂亮濾鏡。
看久之後，感官其實早就疲乏了。
結果突然冒出一支像精神錯亂一樣的影片，觀眾反而瞬間清醒。
▋真正完成洗腦閉環的，是那首歌
這系列內容真正恐怖的地方，其實不是劇情。
是音樂。
那段旋律簡直像某種聽覺寄生。
尤其那段：
「寒葉飄逸，灑滿我的臉，吾兒叛逆，傷透我的心。你講的話像是冰錐刺入我心底，媽媽真的很受傷——」
殺傷力高得誇張。
很多人看完影片後，都出現非常一致的症狀。
開車時突然冒出來，洗澡時突然冒出來，工作做到一半，腦袋也會自己開始播放。
最離譜的是，它甚至還有不同版本。
有「吾兒版」，有「吾女版」，最後還安排爸爸帶孩子去買沙茶醬，完成某種家庭情緒和解宇宙。
整套東西看下來，與其說像廣告，更像大型家庭情緒連續劇。
這也是它最厲害的地方。
它賣的，其實是一整套大家熟悉到近乎本能的情緒節奏。
後來我才慢慢發現，很多讓人忘不掉的東西，本來就不是靠理性留下來的。
就像我在轉職做房仲的這些年裡，慢慢發現一件很有趣的事。
客戶最後決定買下哪間房子，常常不是因為算清楚了公設比。
很多人回去之後，已經忘了坪數、忘了建材、忘了衛浴品牌。
但他會記得：「那間房子的陽光很像我以前的家。」
或者：「我一進門，就忽然很想讓爸媽住得舒服一點。」
人類的大腦，本來就很容易被情緒畫面占領。
房子如此，廣告也是。
很多人以為，買房是人生裡最理性的消費。
但我做仲介越久，越不敢輕易相信這件事。
因為真正讓人下決定的，常常是某個瞬間。
一道光、一個味道、一座陽台，或者一種：「如果住在這裡，好像會變幸福一點。」的感覺。
牛頭牌沙茶醬這系列影片會紅，某種程度上也是同樣的原理。
它真正留在觀眾腦袋裡的，其實是一整套東亞家庭的情緒反射。
▋比洗腦更恐怖的事：演算法正在替你製造「偽童年」
以前的人總覺得，集體記憶需要時間累積。
需要共同年代、共同經歷、共同生活。
但現在不一樣了。
演算法正在替內容重新投胎。
只要一段內容夠迷因化、夠情緒化、夠洗腦、夠容易二創，即使很多人從未親眼看過，它依然能透過社群循環，被硬生生植入大腦，最後形成一種很奇妙的文化幻覺：「大家好像都記得它。」
然後，這種現象還會自我增殖。
有人拿它翻拍、有人模仿哭腔、有人做惡搞剪輯、有人開「受害者交流區」。
接著更多人被演算法推到，更多人開始跟著唱。
到最後，一整代網友都開始懷疑：「我是不是以前真的看過？」
▋牛頭牌這次最強的，不是廣告本身，而是迷因生命力
很多品牌砸大錢拍廣告。
三個月後，沒人記得。
但真正強大的內容，會進化成迷因、進化成群體暗號、進化成某種會自我繁殖的文化生物。
這支影片現在最誇張的地方，就是它早就脫離「產品行銷」本身了。
很多人甚至根本沒吃過牛頭牌沙茶醬，但旋律一響，大家還是會同步露出痛苦又好笑的表情。
十年前，沒有人會想到，一支風格如此浮誇的影片，有一天居然能靠短影音演算法重新復活。
更沒有人想到，它最後真正植入的，其實是一整套情緒記憶。
有些內容最厲害的地方，在於很多年後，你明明以為自己早就忘了。
結果某一天，一段旋律忽然響起。
那些情緒，又全部自己回來了。
——萬家鄉
精華 FAQ
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文章指出牛頭牌沙茶醬的一系列舊廣告，在大陸短影音平台意外爆紅。它們被大量轉傳、二創與惡搞，最後形成像大家都看過的集體迷因現象。
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因為影片命中的不是個人童年，而是東亞家庭共通的情緒語言。誇張的母子互動、苦情配樂與八點檔氛圍，會讓人產生似曾相識的懷舊錯覺。
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文章認為它厲害的不只是產品曝光，而是迷因生命力與洗腦音樂。內容夠荒謬、夠好笑、夠容易二創，再加上演算法推送，便能製造出偽共同記憶。
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