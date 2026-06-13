2026-06-13 21:00 萬家鄉
當晶片開始改變城市，人類怎麼讓沙子思考？
5/27星期三的晚上，房間裡的單管日光燈亮著，我在睡前滑了比平常還久的 YouTube，戴著頭戴式耳機，不讓聲音吵到在旁邊睡覺的先生，這支影片也是那天晚上看到的。
《萬象有光》是一個專門介紹各種稀奇知識的頻道，之前我也寫過它別支影片的文章。不過這次的內容不能算短影片，因為它有將近三分鐘的時長。
也許有人會覺得：三分鐘也算長？
啊，算哦。
做過短片作業的人就知道，三分鐘，已經足夠把一個小故事完整講完了。
尤其是這次的主題，還和我居住的地區有著非常緊密的關係。
晶片。
所以我把影片看完了，然後開始思考：這個故事，到底說明了什麼？
▋晶片到底是怎麼來的？
你有沒有認真想過一件事？
你現在手上的手機、電腦、車子、冷氣、導航、AI，甚至銀行系統與衛星通訊，它們的大腦，最初都只是地上的一把沙子。
不是比喻。
是真的沙子。而且還是那種你去海邊踩一腳，鞋底會卡滿，回家洗半天都洗不乾淨的石英沙。
人類花了幾十年，硬是把這種東西，變成了現代文明最昂貴、最敏感、最重要的核心。
▋指甲蓋裡塞進了一個宇宙
很多人知道晶片很重要，但大部分人不知道，它到底誇張到什麼程度。
一顆指甲蓋大小的高階晶片裡，可能塞進超過 1000 億個電晶體。這些東西像極微型開關，每秒都在進行數十億次切換。
那個頻率，甚至比全地球人口總數的數百萬倍還高。
更離譜的是：這一切，全都被刻在一塊小到可能掉進地板縫裡的矽片上。
人類今天能進入 AI 時代、完成跨洲即時運算、讓數十億人同步連線，背後依靠的，其實都是同一件事：把東西刻得越來越小。
▋一切的起點，只是一堆石頭
晶片的原料，主要來自高純度石英沙。
全球真正適合做半導體的高品質礦源，集中在少數地區，像澳洲、巴西、美國北卡羅萊納州等。接著，人類把石英沙送進超過 1400°C 的熔爐裡，高溫、反應、奪氧，最後得到純度大約 98% 的粗矽。
聽起來好像已經很純了，對吧？
但對半導體產業而言，這種純度距離真正能使用，還差得非常遠。因為對奈米級電路來說，一顆雜質原子，都可能讓整片晶圓直接報廢。於是，人類開始了一場近乎偏執的提純工程。
▋人類工業史上最誇張的潔癖
人類為了提純這把沙，發明了近乎偏執的工藝。透過層層堆疊的原子，我們硬是將矽的純度推向 11 個 9 的境界。這種潔癖，比市面上的純金還要極端，因為在奈米的世界裡，一顆灰塵就是一場災難。
▋200 公斤的矽棒，像慢動作拔劍
完成提純後，矽會被熔化。接著，工程師把一顆芝麻大小的「晶種」放進去，再以極度穩定的速度，緩慢向上拉。整個過程慢到讓人焦躁，但就在這種近乎苛刻的控制下，單晶矽開始一路生長。
最後，會拉出一根重達 200 公斤的巨大矽棒。
之後，它會被切成一片片晶圓，薄得像信用卡，成為現代文明最昂貴的畫布。
真正困難的部份，現在才開始。
▋荷蘭艾司摩爾（ASML）與那台價值 10 億的科技巨獸
如果說晶圓是畫布，那麼負責在上面刻下文明的，就是光刻機；尤其是荷蘭艾司摩爾（ASML）公司的 EUV 極紫外光刻機。
這台設備，單價超過 10 億人民幣，重量超過 100 噸，由超過 10 萬個零件組成。
它背後牽動的，還有超過 40 個國家、5000 多家供應商。
有些國家負責鏡片，有些國家負責雷射，有些國家負責材料，有些國家負責控制系統。
任何一環出問題，全球晶片供應鏈都可能跟著震動。
所以現在各國對半導體的態度，常常緊繃到近乎神經質。
因為誰能掌握高階晶片，誰就握有未來世界的主導權。
▋一片晶圓，真的可能改變一座城市
當全世界盯著那指甲大小的晶片運算速度時，我看到的卻是「產業群聚」對城市的擠壓。在晶圓廠的生產線上，差一奈米就是殘次品；在房產地圖上，離園區差一公里，就是完全不同的生活節奏。
園區、人口、通勤潮。
學區、租屋需求、重劃區。
因為當一座城市開始承接高階科技產業時，被改變的，往往不只是一間工廠，而是整座城市的呼吸節奏。
這幾年在新竹縣市各地區跑來跑去，我越來越能感受到半導體產業對城市的牽引力。
有些客戶看房時，第一句問的已經不是裝潢，而是：
「離園區多遠？」
「上下班會塞多久？」
「工程師租不租？」
「附近之後還有沒有擴廠計畫？」
有時候站在新竹街頭，你甚至能感覺到，產業正在重新塑造一座城市的生活節奏。
一顆指甲大的晶片，最後真的會一路改變整座城市的人流與價格。
▋三個月、一千多道工序的人類極限挑戰
一片晶圓，從開始到完成，通常要經過三個月以上，流程超過一千道。
光刻、蝕刻、成膜，每一道微小的工藝，都像是在原子之間走鋼索。更可怕的是：整個過程幾乎不能有灰塵、不能有震動、不能有溫度波動。
「不要講話。」
第一次進入無塵室的新人，幾乎都聽過這句提醒。
因為人在說話時噴出的飛沫與微粒，都可能毀掉一片價值驚人的晶圓。
有些工程師進廠前，甚至連呼吸節奏都會重新調整。
人類歷史上最先進的工廠裡，最危險的污染源，居然是人類自己。
▋真正令人窒息的，是最後面的淘汰賽
很多人以為，晶片做完就結束了。
真正刺激的地方，在最後的測試。
探針卡會開始對每顆晶片通電。
有些成功、有些失敗，有些甚至撐不到下一輪。
測試報告上會出現密密麻麻的紅點。
那些紅點，代表報廢。
在先進製程裡，廢品率有時甚至高達 50%。
也就是說，你燒掉數月時間、數十億資金、全球供應鏈協作後，有一半的成果，可能直接消失。
▋原來 CPU 也有階級制度
接著，業界會開始進行一件很有意思的事，叫做 Binning。
性能分級。
即便來自同一塊晶圓，晶片之間還是會有差異。
有些跑得更快、有些發熱更低、有些耐壓更高。
它們會被貼上高階型號，賣出更昂貴的價格；而那些差一點點的，則會被關閉部分功能，降級販售。
於是你會忽然發現：很多高階與低階晶片，即使來自同一塊晶圓，命運也是不一樣的。
看到這裡時，我真的會有種很奇妙的感覺。
人類世界裡的競爭、淘汰、分級與資源配置，居然連在奈米尺度的世界裡，也能看見某種相似的投影。
有時候，我甚至會想到城市。
同樣是房子。
同樣在新竹。
同樣隔著幾條路。
有些區域會忽然開始發熱，有些地方的人流會一路增加，有些區域則慢慢被市場忽略。
很多人以為房價只是價格。
但站在第一線久了之後，你會慢慢發現：城市裡每一棟房子的背後，其實都連著產業。
▋人類教會了沙子思考
每次看到晶片相關資料時，我都會有種近乎荒謬的震撼。
因為這整件事，真的太像神話了。
我們從地上撿起一把沙，然後靠著量子物理、精密光學、高分子化學與極限機械，把它一路推進到文明核心。
最後，它開始替人類導航、替人類記憶、替人類運算，甚至開始替人類訓練下一代 AI。那些看似遙遠的奈米線路，最後又會一路牽動工廠、城市、人口、房價與人的選擇。
有時候我真的會忍不住想：也許人類這個物種最驚人的地方，從來都不是力量，而是我們總能把那些毫不起眼的東西，一路逼近神蹟。直到某一天，連地上不起眼的沙子，都開始決定一座城市的方向。
我們總以為房價是土地的價值，其實，房價往往是產業與人才意志的總和。
當科技將沙子煉成大腦，你，想好要在這座城市的哪個節點，安放你的生活了嗎？
——萬家鄉
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