2026-06-12 21:00 萬家鄉
有些病真的要去對的城市看
5/27星期三的晚上，因為情緒低落，我花了比平常還要多的時間滑Youtube。滑著滑著，這支影片的基底音樂讓本來想滑走的手指停了下來。
我不知道那首配樂是不是什麼程式的固定配樂，但它的曲調是很歡快的，每當這首配樂響起，與之相合的影片內容通常都有點搞笑。
然後，我就看到了三個身穿白袍、面戴口罩的年輕男人，用一種有點類似模特兒走台步的方式，從兩扇敞開的大門裡走出來。
旁白說：「現在站在你面前的，是醫學界的地域騎士。」
啊？這是什麼跟什麼？
我傻住了。
很多人以為，看病最重要的是找名醫，找大醫院，找最響亮的招牌。但是看完這支影片以後，我才發現：醫學界其實存在著一種很少有人會明講的現象，有些病，你甚至得去「對的城市」看。
▋醫生的技能樹，很多時候是地圖決定的
醫學這件事，有一部分當然靠理論、靠研究、靠設備。但還有一部分，非常仰賴經驗值，而且是大量、反覆、長時間累積出來的經驗值。天天看、天天做、天天處理，人的判斷速度會變，風險直覺會變，連手感都會變。
同樣一個症狀，有人要翻教科書，有人看一眼就知道接下來會怎麼發展。
因為他們見過太多次了。
▋很多城市，其實都會慢慢長出自己的專長
在進不動產服務業之前，我其實沒有特別留意過這件事：不同的地方會養出不同的專長。
有些地方擅長科技業，有些地方擅長製造業，有些地方會聚集大量餐飲文化，有些地方則慢慢累積出特殊醫療能力。
因為人會聚集，問題也會聚集。
當同一種需求反覆出現，整個城市就會開始進化。
連醫生也是。
天天看同樣的案例，天天處理同樣的風險，久而久之，那座城市就會長出屬於自己的臨床直覺。
▋美國外科醫生的槍傷經驗，是拿命堆出來的
之前看過一個說法：在美國，只要你被送進急診室時還剩一口氣，很多外科醫生都能把你從槍傷裡拖回來；因為他們真的看太多了。
彈道怎麼跑、內出血怎麼崩、碎片會卡在哪裡，那些判斷，早就變成肌肉記憶。
但在中國，大部分醫生一輩子可能都沒碰過幾次槍傷。
於是同樣是外科醫生，技能樹卻會長成完全不同的方向。
▋成都的火鍋，竟然把多年腸炎「辣」好了
影片裡提到一個很誇張的案例：一位長年被慢性腸炎折磨的網友，跑遍許多名院都沒有明顯改善；後來他去成都出差，結果沒忍住，跑去吃了一頓麻辣火鍋。吃完直接急性發作，最後被抬進華西醫院。
真正離譜的是後面。這次治療之後，困擾他多年的腸胃問題，竟然慢慢穩定下來，後續幾乎沒再嚴重復發。
這類案例當然未必都有完整論文紀錄，多少帶著地方醫療圈的傳聞色彩，但仔細想想又很合理。四川與重慶那種飲食文化，每天都在產生大量腸胃案例。醫生天天看、天天修正、天天累積，時間久了，整個地區自然會長出一套極成熟的處理模式。
▋有些地方的醫生，真的像在刷固定副本
有人開玩笑說：在川渝看肛腸科，醫生見過的痔瘡，可能比你見過的辣椒還多。
你乍聽會笑，但很多醫療優勢，真的是被地方文化硬生生磨出來的。
湖南長期有檳榔文化，於是當地口腔科醫生，對黏膜病變、癌前病灶、複雜修復手術，熟悉度往往高得驚人。很多地方醫院名氣未必最大，但某些領域的臨床經驗，可能早已累積到另一個層級。
▋真正讓我愣住的是雲南
那裡每年都有大量野生菌中毒案例。久而久之，一些資深醫生開始出現近乎都市傳說般的能力：患者甚至還沒驗血，醫生只聽幻覺描述，心裡大概就有答案了。
你是不是看到小人在跳舞？你是不是在半空抓不存在的雲？你是不是看見彩色發光生物？
很多時候，醫生連檢驗報告都還沒出，就已經能大致猜到是誤食了哪種菌菇。這已經不只是醫學經驗，比較像《愛麗絲夢遊仙境》現場版。
▋有些地方的胃，真的會把醫生磨成特殊流派
中國各地的飲食習慣，有時候真的會把醫療系統練成不同路線。
例如山東，有人形容，當地人的胃像鋼鐵做的。半生熟豆角、發芽馬鈴薯、微發霉食物，很多人照樣吃。於是大量食物中毒案例，也把當地急診系統磨出了極快反應。
河南則有另一種畫風。有些地區長期習慣喝極燙的玉米糊，熱到什麼程度？有人形容接近百度。當地人端著碗，邊轉圈邊喝。長期高溫刺激食道，也讓河南在食道癌研究與治療領域，累積出非常龐大的臨床資料。
▋有時候，北京專家也未必比地方醫生熟悉
其中有個案例我印象很深。
一位網友在安徽蚌埠體檢，發現腦部有寄生蟲卵。他嚇到連夜跑去北京。北京權威專家看完檢查報告後，認為需要開顱。
患者幾乎要崩潰了，光是想到開顱手術的費用，人都發麻了。
結果回到老家後，當地醫生卻顯得很淡定。幾瓶點滴、保守觀察、後續追蹤，最後蟲卵竟慢慢鈣化吸收。
原因其實不難理解。
蚌埠水網密集，吃淡水水產的人很多。寄生蟲感染案例，地方醫院早就見怪不怪。對北京來說屬於少見案例，對當地醫生而言，卻可能只是日常工作的一部分。
▋地方經驗，有時候比標準答案更早抵達現場
這也讓我想到，很多行業其實都有類似現象。
真正長期待在第一線的人，往往比遠方的理論更早知道問題會往哪裡走。
因為有些判斷，不是靠資料數據背出來的，而是長期泡在同一個環境裡，天天看、天天碰、天天修正，最後慢慢磨出來的直覺。
做不動產也是。
有些外地人看不懂的地段，在地人一看就知道價值在哪。有些教科書上的標準答案，放進真實生活後，卻未必能完全套用。
▋很多醫療強項，真的和土地長在一起
內蒙古的布魯氏菌病（Brucellosis），很多地方醫院未必第一時間認得出來。但在牧區，醫生天天看。
有人喝了生牛奶感染布病，跑遍老家醫院都沒找到方向，最後到內蒙古後，才迅速被確診。
東北因為冬天容易摔傷，骨科醫生長期累積大量復位與接骨經驗。兩廣地區有蠶豆症高發問題。新疆則長年累積心血管疾病研究與治療優勢。
氣候、飲食、地理、生態、生活方式，都在默默塑造一個地方的醫療樣貌。
▋看病，有時候也像在找「在地老司機」
這幾年我越來越覺得，看病除了看醫院名氣，還要看：「這地方平常到底在處理什麼問題？」
因為天天見慣大場面的醫生，和一年只碰兩三例的醫生，臨床感覺真的可能完全不同。有些地方，甚至會慢慢形成特殊醫療印象。
提到不孕不育，很多人會想到北京；談到呼吸科疑難雜症，南京一直有很深的底蘊；大型傳染病的應對經驗，上海則累積得特別完整。
至於男科，天津一直都有某種神祕存在感。
我本來也不懂為什麼影片要這樣說，結果打開Google一搜尋，哦～原來是因為天津街頭的男科醫療院所密度特別高啊！
▋醫學很多時候，真的跟土地一起生長
以前的人總覺得，生病時只要往大醫院、大城市衝就對了。
但在我長大之後，慢慢地才看明白了：有些疾病真正重要的，是那位醫生到底看過多少相同案例。因為臨床很多時候，不是紙上的理論，也不是漂亮的頭銜，而是：「這種情況，我上週才剛處理過三個。」
那種熟悉感，有時候真的能救命。
做不動產久了以後，我也越來越相信一件事：土地從來不只是土地。
它會慢慢長出產業、長出飲食、長出疾病、長出醫療，最後連人的性格與生存方式，都會一起被改變。
有些城市養出工程師，有些城市養出漁民，有些城市養出天天看槍傷的外科醫生。
一位看過一千次案例的醫生，與一位只在教科書讀過理論的權威，差別不在於頭銜，而在於對危機的「手感」。
這不是歧視，這叫做「土地供養的醫療直覺」。
——萬家鄉
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