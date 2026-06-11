《蓮花樓》成毅不是第一！陸劇「破碎感男主」TOP10，冠軍虐到全網意難平。圖片來源：電視劇官方微博

近年陸劇男主不只流行霸氣、深情、高冷，「破碎感」更成為觀眾最容易入坑的關鍵字。真正讓人心疼的角色，不是單純命苦，而是他們明明被命運傷得很重，卻還要把痛藏起來，繼續守人、救人、愛人。

以下盤點陸劇「破碎感男主」TOP10，每一位都虐得有理由、痛得有後勁，也難怪眼神一紅就讓全網跟著破防。

「破碎感」男主TOP10 ：《在暴雪時分》林亦揚｜吳磊 飾

圖片來源：電視劇官方微博

林亦揚曾是司諾克天才選手，卻因過往事件離開球壇。對他來說，撞球不是單純的比賽，而是青春、驕傲與自我價值的全部。偏偏這份熱愛，後來成了他最不敢回頭看的傷口。

吳磊演出林亦揚時，沒有把角色處理成苦情男，而是把失意藏在安靜裡。他看殷果打球時，眼神裡有欣賞，也有自己沒能走完那條路的遺憾。最讓人心疼的不是他跌倒，而是他明明還愛著球桌，卻要裝作早就放下。

「破碎感」男主TOP9：《寧安如夢》謝危｜張凌赫 飾

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謝危表面是冷靜狠絕的權臣，布局、算計、掌控人心都不手軟。但他的破碎感來自過去經歷留下的陰影，讓他長大後再有權勢，也很難真正安穩。

他對姜雪寧的感情尤其矛盾。想靠近，卻怕自己身上的黑暗把她拖進深淵；想控制一切，偏偏控制不了情緒。張凌赫在角色情緒失控時的眼神很有記憶點，尤其謝危從冷硬變得脆弱的瞬間，會讓人突然明白：他的瘋不是天生，而是被逼到只剩自保。

「破碎感」男主TOP8：《玉骨遙》時影｜肖戰 飾

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時影的虐點在於「不能愛」。他身為九嶷山少司命，從小被規訓成清冷自持的神官，人生被責任、預言與身分框住。遇見朱顏之後，他不是不知道自己動心，而是越動心越必須壓下去。

肖戰把時影的痛演得很細。不是激烈崩潰，而是把情緒藏在停頓、垂眼與轉身裡。觀眾心疼他的原因，是他從來沒有真正為自己任性過。連愛一個人，都要先衡量天下、師命與命數。

「破碎感」男主TOP7：《一念關山》寧遠舟｜劉宇寧 飾

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寧遠舟最讓人心疼的地方，是他太可靠。作為六道堂前堂主，他習慣處理危機、保護同伴、替所有人收拾局面。也正因如此，他很少有機會表現脆弱。

這個角色的破碎感不在少年創傷，而在長期承擔。任如意出現後，寧遠舟才慢慢露出柔軟的一面。他不是不會痛，只是以前沒有人允許他倒下。劉宇寧演出寧遠舟時，把成熟男人的疲憊感抓得很準，越是平靜，越能看出他身上背了多少東西。

「破碎感」男主TOP6：《長月燼明》澹台燼｜羅雲熙 飾

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澹台燼的破碎感很極端。他一出生就被視為不祥，成長過程裡幾乎沒有得到正常的愛。冷眼、利用、欺辱，讓他不懂什麼是被珍惜，也不懂該怎麼相信別人。

所以當黎蘇蘇靠近他時，他的反應才會既渴望又防備。澹台燼不是天生懂愛的人，他是被迫在黑暗裡長大，後來才一點一點學著抓住光。羅雲熙的清瘦感與眼神裡的空洞，很適合這個角色。觀眾心疼他，是因為他連想被愛，都像犯錯一樣小心翼翼。

「破碎感」男主TOP5：《長相思》相柳｜檀健次 飾

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相柳是《長相思》裡最虐心的角色之一。他有九條命，戰力強大，嘴上冷淡，卻把深情藏得比誰都深。他對小夭的好，從來不是甜言蜜語，而是一次次替她鋪路、替她擋災，最後還要假裝毫不在意。

相柳最痛的地方，是他清楚自己和小夭不可能走到最後。他有立場、有責任、有注定要奔赴的結局，所以他連告白都不能痛快。檀健次把相柳的孤獨演得很漂亮，尤其笑著推開人的時候，最讓人難受。因為觀眾都知道，他不是不想要，而是不能要。

「破碎感」男主TOP4：《沉香如屑》應淵｜成毅 飾

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應淵的破碎感來自身分與情感的拉扯。他是帝君，必須守規矩、守責任、守天界秩序，可他偏偏愛上顏淡。這段感情越深，他受到的束縛也越重。

最虐的是，應淵不是不愛，也不是不痛，而是每一次情緒快要失控時，都要把自己拉回帝君的位置。成毅演應淵時，哭戲很有辨識度，眼眶紅卻不讓眼淚輕易落下，那種壓到極限的痛感很強。觀眾心疼他，是因為他明明擁有神明身分，卻連擁抱愛人的自由都沒有。

「破碎感」男主TOP3：《蓮花樓》李蓮花｜成毅 飾

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李蓮花的破碎感，是一種安靜到後勁很強的虐。十年前，他是四顧門門主李相夷，意氣風發、少年成名；十年後，他成了帶著蓮花樓四處行醫的李蓮花，看起來瀟灑，實際上身體早已撐不了太久。

這個角色最痛的地方，不只是中毒、不只是命不久矣，而是他把曾經那個驕傲的自己一點一點放下。他不再爭第一，不再解釋誤會，也不急著讓全世界知道真相。成毅把李蓮花演得很輕，越輕越悲。因為那份淡然不是看開，而是已經沒有力氣再為自己辯解。

「破碎感」男主TOP2：《琅琊榜》梅長蘇｜胡歌 飾

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梅長蘇是陸劇破碎感男主的經典代表。曾經的林殊是赤焰少帥，鮮衣怒馬、明亮熱烈；經歷梅嶺慘案後，他換了面貌、換了名字，也換掉了原本可以擁有的人生。

他回到金陵，不是為了談情說愛，也不是為了重回高位，而是替七萬赤焰軍洗清冤屈。胡歌演梅長蘇時，最強的地方是讓角色同時有謀士的冷靜與病人的脆弱。他能把朝局算到極致，卻在面對霓凰、靖王與舊人時露出藏不住的悲傷。觀眾心疼他，是因為所有人都看見梅長蘇的智謀，只有少數人記得他曾經是林殊。

「破碎感」男主TOP1：《香蜜沉沉燼如霜》潤玉｜羅雲熙 飾

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潤玉的破碎感非常完整。他不是一開始就黑化，而是長期被冷落、被犧牲、被剝奪後，才一步步走向偏執。身為夜神，他外表溫潤克制，看似不爭不搶，其實內心一直渴望被看見、被選擇、被愛。

他對錦覓的執念，某種程度上也是對「終於有人靠近我」的貪戀。當他一次次失去期待，情緒才慢慢變形。羅雲熙把潤玉前期的溫柔與後期的冷感演出層次，尤其眼神從委屈變成冰冷的過程，很有殺傷力。潤玉讓人心疼的地方，是觀眾看得見他黑化，也看得見他為什麼會黑化。