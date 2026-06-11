2026-06-11 06:04 谷帥臻
遇事不平，心中有尺這樣做：大龍峒包公廟正氣信仰
文／谷帥臻｜風水命理專家・設計學博士
人在生活裡，多少都遇過說不清的委屈。也許是在職場上努力很久，卻沒有被公平看見；也許是在合作關係裡被誤解、被推責任；也許是在家庭或感情中，明明已經很努力維持和平，卻仍然被一句話刺傷。很多時候，我們並不是一定要贏，而是希望有人懂得：這件事，真的不公平。
這次田野觀察來到大龍峒包公廟，最深的感受不是威嚴，而是一種安靜的正氣。大龍峒一帶，大家熟悉的是保安宮、孔廟，以及老台北深厚的人文氣息；但在這片信仰與生活交織的街區中，還有一座值得被看見的廟宇，就是主祀包公的包公廟。包公，也就是民間熟知的包青天，在台灣民間信仰中象徵公正、明察與是非分明。很多人以為，拜包公多半是因為官司、訴訟或冤屈而來；但從現代人的生活來看，包公精神其實離我們很近，因為我們不一定真的有官司，卻常常有心裡過不去的關卡：被誤會、被中傷、被比較、被虧待，或是在關係裡一再忍讓，卻不知道該怎麼把自己放回正確的位置。
走進包公廟，不只是求神明替人裁斷輸贏，更像是提醒自己：事情要看清楚，心念要放端正。即使一時之間沒有人理解，也不要在委屈中失去自己的正氣。這次在大龍峒包公廟田野觀察，我特別留意其參拜順序。廟中參拜包公、佛祖、地藏王菩薩、萬應公等殿，共計十一炷香：天公爐三炷、包公爐三炷，虎爺一炷、佛祖一炷、地藏王菩薩一炷、祖先一炷、萬應公一炷。這樣的香路很有意思，從天公開始，先敬天地；再到包公爐前，祈求公道明察；接著參拜虎爺，祈求護身避邪；禮敬佛祖，求慈悲安定；拜地藏王菩薩，象徵安定冤結、化解心中難平之事；再拜祖先，感念根本、祈求家運平安；最後敬萬應公與地方眾靈。它不是只求自己順利，而是把天地、神明、祖先與地方因緣一一安頓好。這也是台灣民間信仰最細膩的地方：它不只處理一個人的願望，也安放一個人的不安、牽掛與生命關係。
來到包公廟參拜，供品不必鋪張，鮮花、水果三樣或五樣、清茶三杯，或簡單餅乾、發糕、素果即可。若是為了是非、官司、職場不公或合作糾紛而來，供品更適合清爽素雅。拜包公，重點不在浮誇，而在「心正、理明、事清」。進廟之前，也可以先問自己三件事：我今天為什麼而來？我希望事情被看見的是什麼？我願意用什麼方式，讓事情更清楚、更正當？這三個問題，其實很適合放回現代人的日常裡。很多時候，我們被委屈困住，不只是因為事情沒有答案，而是因為情緒太滿，讓自己也失去了方向。包公信仰最珍貴的地方，不是讓人帶著怨氣去報復，而是提醒人：遇到不平，更要把自己站正。
若要向包公祈願，最重要的是把事情說清楚，而不是帶著報復心。可以誠心稟告自己所遇之事，祈求明察是非、照見真相。例如可如此祈願：「包公大人明鑒，信女／弟子某某，今日誠心前來參拜。近日因某事心中委屈不安，懇請包公大人明察是非，照見真相。若我有不足之處，願能反省改正；若遭人誤解、中傷或不公對待，願真相早日浮現，公道顯現。祈求此事依法、依理、依正道處理，也讓我心中有正氣，遇事不慌、不亂、不怨，以清明之心面對困難。」這段祈願的重點，不是要求誰輸誰贏，而是求黑白分明、心念端正、公道自在人心。對現代女性來說，這一點尤其重要。很多人從小被教導要體諒、要忍耐、要顧全大局，久了之後，甚至忘了自己的感受也需要被尊重。包公精神不是鼓勵人爭吵，而是提醒我們：善良可以有邊界，溫柔也需要有原則。
若事情有進展，或心情逐漸安定，可以回到包公廟答謝。還願可準備鮮花、供品，或添香油錢，也可以透過公益行動、捐贈物資、關懷弱勢等方式，把自己的平安與善念分享出去。但我認為，拜包公最好的還願，是從此做人做事更正直。不惡口、不造謠、不報復；遇到事情，依法、依理、依正道處理。當別人遭遇委屈時，願意多聽一句、多查一分、多留一點公道。這樣的行動，比供品本身更貼近包公精神。所謂正氣，不一定是很大的道理，有時候只是不跟著別人說未經查證的話；是不在關係裡欺負弱勢的人；是在自己明明可以佔便宜時，仍然願意守住分寸。
大龍峒包公廟並不是華麗的觀光大廟，卻有一股安靜的正氣。它提醒我們，人生即使遇到不公，心也不能失去正氣。真正的開運智慧，不是求讓別人倒下，而是讓自己站得更正、看得更清、走得更穩。如果近期心裡有委屈、有是非，或有說不清的不公平，也許可以到大龍峒包公廟走一趟。點香之前，先讓心靜下來；把事情說清楚，也把自己的心態放正。包公信仰真正珍貴的地方，不只是替人伸冤，而是提醒我們：公道會在，正氣自在人心。遇事不平，心中仍要有尺。這把尺，不是拿來衡量別人輸贏，而是提醒自己，再委屈，也不要失去清明；再難過，也要把自己好好放回正道上。
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