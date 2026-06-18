【你還在等「住院通知書」？】 —— 台灣醫療技術已經進化好幾世代，但大多數人的保單條款，還停在20年前的那個年代

AI重點 文章重點整理： 重點一： 許多舊版醫療險僅限住院理賠，門診手術無法獲賠。

許多舊版醫療險僅限住院理賠，門診手術無法獲賠。 重點二： 白內障等七類手術已常態門診化，保單保障卻未同步。

白內障等七類手術已常態門診化，保單保障卻未同步。 重點三：金管會正研擬新規，民眾應立即檢視保單條款缺口。





▋ 一個讓人說不出話的場景

想像這樣一個早晨。

你陪媽媽去做白內障手術。 診所很乾淨，醫生很熟練。 手術35分鐘，護士語氣輕鬆地說：「下午可以回家了。」拿到醫療費用收據，看了看上面的數字，你沒有想太多，直接結帳，因為你心裡有個聲音跟你說：還好有當初有保醫療險。

回到家，你翻出那張二十年前買的保單。 翻到有關理賠內容那幾頁的條款，讀到這句：「本保單之給付以被保險人實際住院為前提。」你愣住了。媽媽沒有住院。手術做完，當天就回家了。你打電話給保險公司。對方語氣很客氣，但答案很清楚：「這次，無法理賠。」

你想罵人，但不知道該罵誰。

這不是詐騙，不是例外。 這是台灣，每一天，都在發生的事。

▋ 醫療進步了，保單沒有

台灣的醫療技術，這十年光速前進。許多過去需要住院才能完成的手術，現在改成門診進行。 走進去，做完，走出來，當天回家。

目前已知從住院轉為門診的手術，包含：白內障與水晶體置換、子宮手術、痔瘡手術、疝氣手術、乳房腫瘤切除、結石處理、甲狀腺手術。這7類，全部都在「不住院也能做」的範疇裡。癌症治療也是。化療、放療，現在大量採用門診進行，讓病人當天打完就回家。

這對病人來說，是好事。 對拿著舊版醫療險的人來說，這意味著：你的保單，正在一項一項地靜靜失效。

▋ 一般人 vs 看懂保單的人，差在哪裡？

一般人的邏輯： 買了醫療險，生病就賠，安心。

看懂保單的人的邏輯： 確認理賠條件是「住院才賠」還是「門診也賠」，每3到5年重新檢視保障缺口，需要時補充門診手術實支實付附約——就是不管住院或門診，只要有手術就能理賠的那種保單。

差別就在這裡。

同樣每年繳保費，同樣是真實發生的手術—— 一個人拿到理賠，另一個人只能默默自費。不是保險公司壞，是規則沒跟上現實。 而知道這件事的人，早就悄悄補好漏洞了。

▋ 還有一種狀況，更讓人心寒

「一日手術」的問題，正在浮上檯面。

因為醫院護理人力吃緊，越來越多醫院把低風險、微創手術改成一日手術—— 上午住院、進手術室，下午就能出院，全程不過夜。

你是進了手術室的。 你是簽了住院同意書的。 你是真的躺上了手術台的。

但你沒有在病床上睡過一晚。

保險公司的答案： 「您不符合住院定義，不予理賠。」

說不通——但這就是現在保單條款白紙黑字寫的事。

▋ 金管會在做什麼？現在怎麼辦？

金管會已在2026年6月召集保險業者討論。門診手術理賠、一日手術認定、居家醫療給付，三個議題全部在重新研擬。但規則要改，需要時間。 衛福部、健保署都還沒有定案。

這段空窗期，你能做的只有一件事： 主動去看懂自己的保單。

你的醫療險，是哪一年買的？ 理賠條件是什麼？ 有沒有「門診手術」給付項目？

這些問題，你應該比業務員更早知道答案。

因為生病的時候，沒有人會替你補課與申訴。

維護自己的權利，做好保障規劃，從來都是自己的責任。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是醫師， 但有些想法，想跟你分享。