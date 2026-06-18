2026-06-18 08:00 J.T
【你還在等「住院通知書」？】 —— 台灣醫療技術已經進化好幾世代，但大多數人的保單條款，還停在20年前的那個年代
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：許多舊版醫療險僅限住院理賠，門診手術無法獲賠。
- 重點二：白內障等七類手術已常態門診化，保單保障卻未同步。
- 重點三：金管會正研擬新規，民眾應立即檢視保單條款缺口。
▋ 一個讓人說不出話的場景
想像這樣一個早晨。
你陪媽媽去做白內障手術。 診所很乾淨，醫生很熟練。 手術35分鐘，護士語氣輕鬆地說：「下午可以回家了。」拿到醫療費用收據，看了看上面的數字，你沒有想太多，直接結帳，因為你心裡有個聲音跟你說：還好有當初有保醫療險。
回到家，你翻出那張二十年前買的保單。 翻到有關理賠內容那幾頁的條款，讀到這句：「本保單之給付以被保險人實際住院為前提。」你愣住了。媽媽沒有住院。手術做完，當天就回家了。你打電話給保險公司。對方語氣很客氣，但答案很清楚：「這次，無法理賠。」
你想罵人，但不知道該罵誰。
這不是詐騙，不是例外。 這是台灣，每一天，都在發生的事。
▋ 醫療進步了，保單沒有
台灣的醫療技術，這十年光速前進。許多過去需要住院才能完成的手術，現在改成門診進行。 走進去，做完，走出來，當天回家。
目前已知從住院轉為門診的手術，包含：白內障與水晶體置換、子宮手術、痔瘡手術、疝氣手術、乳房腫瘤切除、結石處理、甲狀腺手術。這7類，全部都在「不住院也能做」的範疇裡。癌症治療也是。化療、放療，現在大量採用門診進行，讓病人當天打完就回家。
這對病人來說，是好事。 對拿著舊版醫療險的人來說，這意味著：你的保單，正在一項一項地靜靜失效。
▋ 一般人 vs 看懂保單的人，差在哪裡？
一般人的邏輯： 買了醫療險，生病就賠，安心。
看懂保單的人的邏輯： 確認理賠條件是「住院才賠」還是「門診也賠」，每3到5年重新檢視保障缺口，需要時補充門診手術實支實付附約——就是不管住院或門診，只要有手術就能理賠的那種保單。
差別就在這裡。
同樣每年繳保費，同樣是真實發生的手術—— 一個人拿到理賠，另一個人只能默默自費。不是保險公司壞，是規則沒跟上現實。 而知道這件事的人，早就悄悄補好漏洞了。
▋ 還有一種狀況，更讓人心寒
「一日手術」的問題，正在浮上檯面。
因為醫院護理人力吃緊，越來越多醫院把低風險、微創手術改成一日手術—— 上午住院、進手術室，下午就能出院，全程不過夜。
你是進了手術室的。 你是簽了住院同意書的。 你是真的躺上了手術台的。
但你沒有在病床上睡過一晚。
保險公司的答案： 「您不符合住院定義，不予理賠。」
說不通——但這就是現在保單條款白紙黑字寫的事。
▋ 金管會在做什麼？現在怎麼辦？
金管會已在2026年6月召集保險業者討論。門診手術理賠、一日手術認定、居家醫療給付，三個議題全部在重新研擬。但規則要改，需要時間。 衛福部、健保署都還沒有定案。
這段空窗期，你能做的只有一件事： 主動去看懂自己的保單。
你的醫療險，是哪一年買的？ 理賠條件是什麼？ 有沒有「門診手術」給付項目？
這些問題，你應該比業務員更早知道答案。
因為生病的時候，沒有人會替你補課與申訴。
維護自己的權利，做好保障規劃，從來都是自己的責任。
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是醫師， 但有些想法，想跟你分享。
精華 FAQ
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因為舊版保單多以「實際住院」作為理賠前提，但現今許多手術已改成門診或一日手術完成，病人雖接受治療，卻不一定符合理賠條件。
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文中提到白內障、水晶體置換、子宮、痔瘡、疝氣、乳房腫瘤切除、結石處理與甲狀腺手術等，都已常見於門診完成，癌症化放療也大量門診化。
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應先確認自己的醫療險是哪一年買的，檢查是否只有住院理賠，並留意是否有門診手術給付；若有缺口，可考慮補充相關附約或重新調整保障。
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