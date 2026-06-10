2026-06-10 17:59 女子漾／編輯王廷羽
膽小者慎入！農曆七月最狂試膽大會「伊藤潤二狂熱路跑」，富江、人頭氣球陪你夜奔
伊藤潤二粉絲今年農曆七月可以準備「邊跑邊尖叫」了！《2026伊藤潤二狂熱 城市夜行路跑》正式開放報名，活動結合夜間路跑、沉浸式場景、大型主題裝置與限定收藏物資，把伊藤潤二筆下令人不安、又讓人移不開眼的恐怖美學，搬進城市夜色之中。
路跑以「城市夜行」為概念，將在新北與台中兩地登場，夜幕降臨後，參加者踏上跑道，沿途會遇見燈光、音效與主題場景交錯打造的詭譎異相，像是一步步走進伊藤潤二的漫畫世界。想挑戰膽量、收集限定物資、拍下恐怖系打卡照的粉絲，這場都可以先排進行事曆~
亮點1：夜間路跑結合沉浸式恐怖場景
《2026伊藤潤二狂熱 城市夜行路跑》主打「夜跑」與「伊藤潤二式恐怖」體驗，熟悉的城市在夜色中多了一層詭異氣氛，跑道沿途將安排燈光、音效與場景裝置，讓參加者一邊前進，一邊遇見作品中的經典元素。相較於一般白天路跑，夜間場景更能放大恐怖氛圍，當光線變暗、音效靠近、裝置突然出現在跑道旁，跑步過程也多了像闖關一樣的緊張感，很適合揪朋友一起參加，看看誰能一邊跑、一邊拍、一邊保持冷靜。
亮點2：還原經典畫面！巨型人頭氣球現身
伊藤潤二作品中極具代表性的「人頭氣球」，這次將以大型主題拍照裝置登場，巨型人頭氣球會漂浮在城市夜空中，把漫畫中令人背脊發涼的畫面搬到現實。活動也以「小心你的脖子！千萬別被它盯上！」呼應作品氛圍，讓粉絲在現場感受人頭氣球帶來的壓迫感，無論是遠拍夜空中的巨大氣球，或站在裝置前留下合照，都很適合作為社群打卡亮點。
亮點3：十字路口美少年、富江打造恐怖系打卡點
經典場景「十字路口美少年的愛情占卜」也會出現在活動中，參加者可以走進十字路口，感受作品中神祕又不安的占卜氛圍，想問一句「我的愛情有結果嗎？」現場會很有代入感。人氣角色「富江」同樣會在活動中登場！她在作品中不斷被描繪、被凝視、被迷戀，這次將以多種樣貌呈現，讓粉絲一次看見富江美麗又詭異的魅力，喜歡富江的讀者，可以把這裡列為必拍區域~
亮點4：蛞蝓少女、雙一、富江物資一次收藏
這次路跑推出三大組別，物資設計融入伊藤潤二作品中的恐怖美學，從收藏、穿搭到日常使用都有強烈辨識度。「蛞蝓少女肩上娃娃」可趴附在肩膀、手臂或背包上，讓角色像是悄悄爬上身，拍照時很有存在感；「雙一詛咒三件套」包含蠟燭頭帶、鐵槌與詛咒娃娃，戴上後能直接營造雙一式的詛咒儀式感，很適合活動當天搭配造型使用。
富江相關物資也很實用，包括「富江的美貌入侵」冷水瓶、兩用頸枕、大浴巾等商品。冷水瓶可以日常使用，頸枕適合外出、旅行或辦公室午休，大浴巾則兼具收藏與實用性，美麗、詭異又有生活感，讓富江從漫畫一路入侵日常。
伊藤潤二夜跑活動資訊
伊藤潤二夜跑活動資訊
《2026伊藤潤二狂熱 城市夜行路跑》新北場
活動日期：08/22(六)
地點：新北微風運河
台中場
活動日期：08/29(六)
地點：台中東海大學
開賣時間
2026/6/11(四) 中午12:00正式開賣
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