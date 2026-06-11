【演員專題】從偶像界「財閥少爺」到 2026 網飛霸榜「演技天才」！《鐵拳教育》表志勳：努力撕掉綜藝咖標籤

當全網都在為金武烈的鐵拳、秦基周的迴旋踢瘋狂尖叫時，我卻在點開第一集後，被劇中另一位核心大腦——飾演教權保護局「資訊技術兼現場支援」奉靳代的表志勳（P.O），狠狠揪住了目光！

他在劇中飾演的角色「奉靳代」，智商超高、負責敲擊鍵盤調閱霸凌黑幕，同時又有著軍人特有的硬朗底氣。表志勳將這個看似吊兒郎當、實則正義感爆棚的智囊演得活靈活現。大家都很好奇，這位演起戲來爆發力十足、台詞功底扎實的演員，到底有著什麼樣的故事？就來深挖這位在演藝圈被稱為「財閥少爺」卻比誰都拼命的寶藏演員！

【關於表志勳 1】頂級財閥背景：演藝圈名副其實的「富三代少爺」

1993 年出生、今年 33 歲的表志勳，在鏡頭前總是帶著一種毫無防備的純真與自信，這與他顯赫的家庭背景密不可分。

在韓國演藝圈，他是出了名的「真·財閥家的小兒子」，他的父親是韓國大型免稅店的頂級高層，叔叔則是知名精神科醫師兼電視名人表蒼園。小時候的表志勳過著極其優渥的生活，高中畢業時父親送他的畢業禮物是一輛進口名車，日常私服更是動輒百萬的名牌古董（Vintage）。

然而，這種「含著金湯匙」出生的背景，並沒有讓他變成不學無術的紈褲子弟，反而培養了他內心極其豁達、溫暖且樂於分享的少爺性格。

【關於表志勳 2】翰林藝高的友情歲月：與 MINO 差點「因義氣錯過」的出道經歷

表志勳的藝術啟盟相當早，高中時他考入了培養出無數韓流巨星的翰林演藝藝術高等學校。在這裡，他遇見了人生中最重要的知己——WINNER 的宋旻浩（MINO）。

當時兩人一起在地下樂團玩音樂，並一起進入經紀公司當練習生。然而，在第一次出道淘汰賽中，公司高層認為表志勳的實力尚未達標，決定淘汰他、留下宋旻浩。沒想到，重情重義的宋旻浩竟然直接對老闆說：「如果志勳不出道，那我也不出道了！」這讓表志勳深受震撼。

為了不拖累兄弟，他當晚主動收拾行李退出，並在接下來的一年裡瘋狂減肥、死死苦練。一年後，他帶著脫胎換骨的實力重新站回舞台，這段熱血的「翰林藝高兄弟情」至今仍是韓流圈的一段佳話。

【關於表志勳 3】惡童驚世出道：Block B 時期震撼全韓的「泰國失言爭議」與精神崩潰

然而，表志勳的演藝之路絕非一帆風順。2011 年他以男子組合 Block B 的成員正式出道，主打「瘋批、惡童」的叛逆曲風。二代男團的狂野讓他們迅速走紅，但也讓年輕氣盛的他們栽了演藝生涯最大的跟頭。

2012 年初，Block B 在泰國接受專訪時，面對主持人詢問泰國洪災事件，團員因年輕不懂事且為了追求節目效果，發表了極度不妥的輕率言論（如「我們只有錢」等）。這場「泰國失言爭議」一爆發，瞬間引發海內外海嘯般的輿論譴責，甚至連大前輩都公開痛批。

當時年僅 19 歲、剛出道不滿一年的忙內表志勳，面對排山倒海的「自殺請願」與三大電視台的集體封殺，精神防線徹底崩潰。他因急性恐驚症（精神恐慌）緊急送醫住院。這場震驚全韓的爭議，成了他人生中最黑暗的深淵，卻也逼著他一夜長大，學會了對公眾話語的絕對敬畏。

【關於表志勳 4】拋偶包「綜藝作弊碼」：從《新西遊記》到《大逃出》的國民可愛

從創傷中走出來並還清債務後，表志勳在綜藝節目迎來了全韓國男女老少都寵愛的「國民弟弟」時期。這一切，得歸功於韓國綜藝之神——羅英錫（羅PD）。

在 2018 年加入神級綜藝《新西遊記 5》後，表志勳與老友宋旻浩的「現實摯友火花」簡直成了節目的最大看點。特別是在「寂靜中的吶喊」遊戲中，他因為聽不到而對著 MINO 瘋狂暴怒咆哮的場面，直接創下綜藝史上的經典收視高光。

隨後在《大逃出》、《姜食堂》中，他踏實肯幹、嘴甜、極度體貼哥哥們的溫暖舉動，讓他成了全網公認的「軟萌巨嬰」。在綜藝界，他就是那個只要出場就能自帶笑點與療癒感的最強作弊碼。

【關於表志勳 5】劇團「少年」的十年堅持：在聚光燈外默默流汗的演員靈魂

很多人以為表志勳跨界演戲只是愛豆轉型的票券，但事實上，他對表演的熱愛甚至早於音樂。

為了磨練演技，他和翰林藝高的同窗好友一起創立了「劇團少年（극단 소년）」。從 2015 年開始，不論 Block B 的行程多忙、綜藝有多火，他每年都一定會抽空回到大學路的話劇舞台，甚至自掏腰包補貼劇團。他在沒有濾鏡、不能重來的舞台上，一場一場地磨練自己的發聲、台詞、走位與肢體情感。這份長達十年的「舞台修煉」，轉化成了遠超一般愛豆演員的扎實內功，也成了他日後轉戰大銀幕的底氣。

【關於表志勳 6】從綠葉到《好搭檔》：用細膩演技徹底撕掉「綜藝咖」標籤

2018 年，表志勳開始在電視劇《愛情的溫度》中展露頭角，後續，從《男朋友》裡朴寶劍的調皮弟弟，到《德魯納酒店》中溫柔讓人心碎的亡靈前台接待員「池賢仲」，他的演技始終帶著一種天然的真誠。

而真正讓影評界注意到他演技蛻變的，是 2024 年底爆火的律政劇《好搭檔》。他在劇中飾演離婚後勤團隊的新人律師「全恩浩」。這是一個極其考驗細膩度的角色，既要在職場上面面對各種狗血的離婚案件，又要默默守護、安慰受挫的女主角。表志勳收起綜藝裡的搞笑形象，用溫柔、內斂且極具共情力的眼神，將一個職場暖男演得無比立體，正式讓觀眾意識到：「表志勳，現在是一位真正的演員了。」

【關於表志勳 7】《鐵拳教育》翻紅：原著沒有的隱藏王牌！天才駭客「奉靳代」直接演技封神

時間來到 2026 年 6 月，Netflix 年度現象級大作《鐵拳教育》在全球掀起海嘯般的討論狂潮，表志勳也迎來了演員生涯最耀眼的國際高光。他在劇中飾演的「奉靳代」，一出場就讓原著漫畫迷集體驚呆——因為這是一個「影集完全原創、漫畫裡根本沒有」的隱藏版靈魂角色！

劇中的奉靳代，個性善良單純，當初拼死拼活考進「教權保護局」，純粹以為這只是一個朝九晚五、安穩摸魚的「公職人員」爽缺，沒想到一進來才發現，這地方不僅要出生入死，還要隨時奉命臥底到全韓最危險的霸凌問題學校裡！

表志勳把這種「誤入賊船、內心天天在吶喊想辭職」的基層公務員無奈，演得既幽默又無比心酸。但最讓觀眾全網瘋狂的，是他的大腦武力值——這傢伙表面上呆萌，切換到工作模式時，手指在鍵盤上飛速敲擊，根本是妥當的「駭客等級」神級後勤，完全是教保局不可或缺的「終極大腦」。表志勳將這種單純善良與高智商駭客的雙重反差演得活靈活現，成功讓「奉靳代」一躍成為 2026 年全網最愛的原創角色！





推坑人妻的觀點：

表志勳的爆紅與蛻變，是給所有身處迷茫、被標籤束縛的現代人的一劑最強強心針。他用自己的經歷證明了：「含著金湯匙出生是運氣，但當暴風雨撕碎你的光環時，能把你從深淵裡拉出來的，只有你在沒有光的地方流血流汗磨出來的真本事。」

他走過了 19 歲時近乎毀滅性的集體網暴，熬過了精神重創，在羅 PD 的綜藝裡找回笑容，又在無人關注的大學路劇場裡磨練了十年，期待未來的P.O再度走出一片天！

聽我說劇話🎬不負責的優質韓劇評論

💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop

💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！

推坑人妻IG@drama_wife

合作邀約 💌 vickycool0812@gmail.com

懇求關注❤最新內容🔗連結 heylink.me/DramaWife