2026-06-10 16:21 女子漾／編輯王廷羽
外星生命真的存在？史蒂芬史匹柏科幻鉅作《揭密日》7大看點，艾蜜莉布朗狂飆外星語驚呆眾人！
大導演史蒂芬史匹柏今年暑假帶著全新原創科幻驚悚片《揭密日》強勢回歸！在電影開播之前就已經在社群上掀起熱烈的討論，這次他不再只是帶給我們夢想，而是要帶領全球七十億人類直面「不明異常現象」（UAP）的驚悚真相，這篇女子漾為你整理出7大絕不能錯過的震撼看點，看完絕對讓你迫不及待想進戲院「親眼所見」！
文章目錄
《揭密日》電影劇情
《揭密日》電影劇情
由大導史蒂芬·史匹柏執導的科幻驚悚鉅作《揭密日》，帶領觀眾直擊外星生命公諸於世的震撼時刻。故事從一場失控的新聞直播開始，一名氣象主播突遭神祕外星力量控制，於鏡頭前脫口說出令人毛骨悚然的異星語言，瞬間引爆全球恐慌。與此同時，一名調查員決心追查真相，試圖揭開美國政府隱藏數十年的外星機密（UAP），卻也因此捲入一場牽扯全球命運、充斥權力角力與致命殺機的驚天風暴，當真相逼近，七十億人類真的準備好了嗎？
《揭密日》電影7大看點
《揭密日》電影7大看點
1. 史匹柏相隔近50年的心境轉變！從「浪漫驚奇」走向「現實恐懼」
1977年，史蒂芬史匹柏以經典名作《第三類接觸》激發了全球觀眾對外星生命的無盡想像與希望，將近五十年後，他再次挑戰外星題材，但心境已大不相同。導演坦言，當年的想法是「如果這一切都是真的，那該有多美好？」；如今在《揭密日》中，核心叩問則轉變為：「如果我們『知道』這一切都是真的，那該有多美好？」 這種大師級的心境轉折，將透過一場氣象主播在直播中遭外星力量控制的駭人情節，轉化為極具現實壓迫感與反思的科幻驚悚敘事。
2. 破解全網續集謠言！翻轉《第三類接觸》的驚悚精神致敬
針對全網沸沸揚揚的續集猜測，導演親上火線給出明確解答：《揭密日》擁有完全獨立且原創的龐大世界觀，這部新作在敘事脈絡上處處向《第三類接觸》致意，帶來的感官衝擊卻截然不同。當年外星生命降臨的浪漫與希望，如今全數翻轉為令人窒息的懸疑戰慄，當人類自認堅不可摧的防線，在無法理解的詭異力量前瞬間瓦解，那種最深層的脆弱與恐慌將如何蔓延全球？史匹柏刻意透過充滿壓迫感的未知視角，引領觀眾步步走入驚悚深淵，也為他半世紀前的經典名作，畫下一個餘韻無窮的震撼句點。
3. 直擊「UAP不明異常現象」與致命國家陰謀
《揭密日》全面捨棄過時的「UFO」概念，與時俱進引進21世紀最新科學術語——UAP（不明異常現象），劇情跟隨一名調查員的腳步，如履薄冰地揭開美國政府高層塵封數十年的終極機密。當我們以為外星傳說只是都市怪談，電影卻赤裸裸地揭露當權者如何隻手遮天、刻意抹除大眾對未知的好奇心，隨著真相一層層剝開，夾雜在虛實之間的權力角力與致命殺機，保證讓人在戲院裡緊張到屏住呼吸！
4. 艾蜜莉布朗零死角神演技！無預警狂飆「外星語」引發極度恐慌
實力派影星艾蜜莉布朗在電影中化身充滿腳踏實地英雄氣質的瑪格麗特費柴德，為了完美駕馭這個關鍵靈魂人物，她開拍前就與《白蓮花大飯店》方言指導展開魔鬼特訓，在鏡頭前流利切換韓語與俄語。最令人毛骨悚然的驚悚高潮，莫過於她在毫無預警的狀態下，突然脫口而出令人渾身發毛的「非人類語言」，那種理智斷線、遭到未知力量支配的極致神級演技，絕對會成為電影最讓人頭皮發麻的震撼名場面。
5. 逼出最深層恐懼！7屆奧斯卡大師操刀令人窒息的「外星之聲」
電影裡那段引爆全球恐慌的詭異異星語言，由艾蜜莉布朗與史匹柏共同構思發想，後期製作階段更重金請出曾操刀《鐵達尼號》、《搶救雷恩大兵》的七屆奧斯卡音效大師蓋瑞萊斯托姆親自坐鎮。這位傳奇人物為本片量身打造出極度逼真、充滿壓迫感的非人類音效，當詭異的聲響在影廳環繞，那種彷彿未知生物就站在你背後的真實恐懼，將徹底挑戰觀眾的心理承受極限。
6. 破百億票房神級組合！《侏羅紀公園》傳奇編劇打造極致懸疑
《揭密日》劇本由史匹柏親自孕育構思，並交由老搭檔大衛柯普執筆，這對曾攜手打造《侏羅紀公園》、《世界大戰》等影史神作的黃金組合，過去已締造全球超過30億美元的驚人票房。大衛柯普同時擔綱2025年《侏羅紀世界：重生》編劇，這次他將外星力量降臨的巨大壓迫感與調查員抽絲剝繭的致命懸疑感完美融合，劇本精彩程度與劇情張力絕對掛保證。
7. 演技派神仙打架！奧斯卡影帝與漫威群星同台捲入真相風暴
本片陣容堪稱年度最華麗的演技大賞，將一票實力派巨星齊聚一堂，共同捲入這場牽扯全球命運的危機，領銜陣容包含憑藉《挑戰者》聲勢大漲的艾美獎得主喬許歐康納、奧斯卡影帝柯林佛斯、新生代空靈女星伊芙休森，以及二度入圍奧斯卡的柯爾曼多明戈。配角群同樣星光熠熠，網羅漫威影集《獵鷹與酷寒戰士》懷特羅素、《林肯》伊麗莎白瑪佛爾、《紙牌屋》蘿拉李蓋爾等眾多美劇熟面孔，神級卡司同台狂飆演技，在權力與恐慌中碰撞出極具火花的戲劇張力！
《揭密日》於6/10全台上映！
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