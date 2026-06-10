《鐵拳教育》P.O表志勳是誰？7件事認識呆萌事務官：ZICO隊友、曾聯手宋旻浩對抗霸凌！

陸劇「劇拋臉演員」TOP10！辛芷蕾《繁花》美到封神，「這一位」每部都像換靈魂。圖片來源：電視劇官方微博

在陸劇圈，有一種演員不一定每次都站在流量最前排，卻總能在角色登場後讓觀眾忘記他的本名。所謂「劇拋臉」，不是單純換造型、換妝髮，而是能把上一部戲的氣質徹底清空，到了新作品裡，又像重新長出另一個靈魂。

有些人前一部還是溫柔深情男主，下一部就變成陰沉反派；有些人上一秒是市井小人物，下一秒又能撐起權謀大劇。以下整理陸劇「劇拋臉演員」TOP10，從第十名一路排到第一名，看看誰才是觀眾心中真正的「一人千面」。

「劇拋臉」演員第10名：郭京飛

圖片來源：電視劇官方微博

郭京飛很容易被觀眾記住他的幽默感，但真正厲害的是，他從來不只靠「好笑」吃飯。從《都挺好》裡讓人又氣又心疼的蘇明成，到《我是余歡水》裡被生活逼到牆角的小人物，他總能把中年人的荒謬、狼狽與自尊演得很真。

他的劇拋感不是靠外型大改造，而是靠節奏。演喜劇時，他可以讓台詞像生活裡脫口而出的抱怨；演嚴肅角色時，又能讓觀眾看見一個人被現實慢慢磨掉光彩的過程。郭京飛最強的地方，是他能把普通人演得一點都不普通。

「劇拋臉」演員第9名：劉奕君

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劉奕君是陸劇裡非常典型的「一出場就有戲」型演員。他可以在《琅琊榜》裡演出陰狠又複雜的謝玉，也能在《偽裝者》裡塑造充滿壓迫感的王天風。到了不同題材中，他的角色氣場又會完全變化。

很多演員演反派容易只剩狠，但劉奕君的厲害之處，是他能演出反派的邏輯、權力感和自我說服。他不需要太多誇張表情，只要眼神一沉，角色背後的算計感就會浮出來。也因為如此，他每次出現在劇裡，觀眾都會忍不住開始懷疑：這個人到底是不是好人？

「劇拋臉」演員第8名：檀健次

圖片來源：電視劇官方微博

檀健次近年因《長相思》相柳一角人氣大升，但如果只把他看成古裝美強慘男神，就太小看他的表演彈性。從《獵罪圖鑑》裡細膩冷靜的沈翊，到《長相思》裡克制孤絕的相柳，他的角色氣質轉換非常明顯。

沈翊是安靜、敏銳、帶著觀察力的畫像師；相柳則是危險、孤傲又壓抑情感的九命妖。兩個角色都偏內斂，但檀健次演出來完全不是同一種安靜。一個是理性，一個是傷痕；一個像深水，一個像冷刃。這種細節差異，也是劇拋臉演員最難得的地方。

「劇拋臉」演員第7名：白宇

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白宇一直是被許多劇迷認證的實力派。他早期因《鎮魂》爆紅，但後來在《沉默的真相》《喬家的兒女》《西出玉門》等作品中，陸續證明自己不是只靠某一種人設被記住。

《沉默的真相》裡的江陽，是他表演生涯中非常關鍵的角色。那種從意氣風發到被現實壓垮的變化，不是靠幾句台詞就能完成，而是透過眼神、姿態和整個人的疲憊感慢慢堆出來。到了《喬家的兒女》，他又變成帶著生活重量的喬一成，讓觀眾看到另一種壓抑又溫柔的責任感。

白宇的劇拋感，來自他很懂得把角色的「人生經歷」演在身上。

「劇拋臉」演員第6名：辛芷蕾

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辛芷蕾很容易因為外型氣場被歸類成「大女人」或「冷豔型」演員，但她真正吸引人的地方，是每個角色都有很強的生命力。她在《慶餘年》飾演海棠朵朵，灑脫不拘、俠氣十足；在《繁花》裡飾演李李，又是另一種成熟、精明、帶著謎感的女性氣場。

她的表演不會只停在漂亮或強勢，而是能讓角色有一種「她真的在那個世界活過」的感覺。海棠朵朵不是一般古裝劇裡的女俠模板，李李也不是單純的風情女人。辛芷蕾能把角色的野心、情緒、算計和孤獨感一起演出來，這也是她近年越來越被看見的原因。

「劇拋臉」演員第5名：黃軒

圖片來源：電視劇官方微博

黃軒的氣質很特別，他可以很文藝，也可以很沉重；可以有書卷氣，也可以演出小人物被時代推著走的無力感。從《山海情》裡的馬得福，到《風起洛陽》裡的高秉燭，再到不同年代劇中的角色，他總能把人物放進時代背景裡，而不是只演角色本身。

他的劇拋感不是大開大合，而是非常細緻。馬得福身上有基層幹部的樸實與責任，高秉燭則帶著江湖氣、孤勇感和傷痛。黃軒很擅長讓觀眾相信這個角色有過去，也有不得不往前走的理由。這種表演不搶戲，卻很耐看。

「劇拋臉」演員第4名：雷佳音

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雷佳音最容易被低估的地方，是他的表演太自然。很多人看他演戲會覺得不費力，但其實那種生活感非常難演。從《我的前半生》裡讓人又愛又罵的陳俊生，到《人世間》裡厚重溫暖的周秉昆，再到《長安十二時辰》裡帶著狠勁與疲憊的張小敬，他幾乎每次都能換一種狀態。

雷佳音不是靠帥氣或人設取勝，而是靠「像」。他演窩囊的人，不會讓角色變成笑話；演可靠的人，也不會過度拔高。他能把人物的缺點、軟弱、善良和矛盾放在同一個身體裡，讓觀眾覺得這個人就像生活中真的會遇到的人。

「劇拋臉」演員第3名：秦昊

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秦昊絕對是「劇拋臉」代表之一。《隱秘的角落》裡的張東升，幾乎成為近年陸劇最有記憶點的角色之一。他表面溫和、壓抑、體面，內在卻藏著極端情緒，那句「一起爬山嗎」也讓角色走出劇集，成為網路文化符號。

但秦昊並不是只能演陰沉角色。他在《漫長的季節》中又展現完全不同的表演狀態，能把人物的年代感、疲憊感與命運感演得很紮實。他的厲害之處，是每個角色都有明確的心理邏輯，就算角色做出極端選擇，觀眾也能看見背後一步步崩壞的過程。

秦昊的劇拋臉，不只是換一張臉，而是換一套精神狀態。

「劇拋臉」演員第2名：張頌文

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張頌文因《狂飆》高啟強大爆紅，但他真正讓人佩服的地方，是他不是突然會演戲，而是一直都很會演。高啟強從魚販到黑道大佬的變化，之所以讓觀眾印象深刻，是因為張頌文把每個階段都演得很清楚。

早期的高啟強卑微、侷促、帶著生存焦慮；後來的高啟強沉穩、狠辣、說話不急卻壓迫感十足。他不是一夜之間變壞，而是一步一步被慾望、恐懼和權力推著走。

張頌文最強的是生活感。他演市井小人物，不像在演；演有權勢的人，也不會只有表面的狠。他能把人物的出身、階層、口氣、姿態都揉進細節裡，讓觀眾很難把演員和角色分開。

「劇拋臉」演員第1名：張譯

圖片來源：電視劇官方微博

如果要選陸劇劇拋臉代表，張譯絕對是繞不開的名字。從《士兵突擊》裡的史今，到《雞毛飛上天》裡的陳江河，再到《狂飆》裡的安欣，他幾乎每個角色都能留下鮮明印象，而且彼此之間很難看到重複痕跡。

張譯的表演最可怕的是，他不只改變外在狀態，而是連角色的呼吸方式、說話節奏、身體姿態都會跟著變。史今溫厚，陳江河有韌性，安欣則帶著理想主義被時間磨損後的滄桑。這些角色如果拆開來看，幾乎不像同一個人演的。

他不是靠帥氣、流量或固定人設讓人記住，而是靠一次又一次把角色活完整。真正的劇拋臉，不是演完一部戲後讓人說「他演得不錯」，而是讓人忘記演員本人，只記得角色曾經真實存在過。