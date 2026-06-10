2026-06-10 14:20 女子漾／編輯王廷羽
《鐵拳教育》P.O表志勳是誰？7件事認識呆萌事務官：ZICO隊友、曾聯手宋旻浩對抗霸凌！
改編自超人氣網路漫畫的 Netflix 校園爽劇《鐵拳教育》上線後火速登頂排行榜冠軍！劇中除了精彩的動作場面，飾演「教權保護局」後勤智囊「奉靳代」的表志勳（P.O）更成為全劇的話題焦點。現年 33 歲、身高 181 公分的他，在劇中完美消化了「天才特務」與「呆萌臥底」的複雜角色。如果你也是被「奉靳代」圈粉的新粉絲，以下 7 件事帶你全面解密這位擁有極致反差萌的寶藏演員！
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《鐵拳教育》P.O表志勳1. 男團 Block B 出身的超殺低音砲 Rapper
《鐵拳教育》P.O表志勳1. 男團 Block B 出身的超殺低音砲 Rapper
許多透過綜藝節目認識表志勳的年輕觀眾，往往被他無害的模樣吸引，忘了他其實是於 2011 年出道的嘻哈男團 Block B 的 Rapper 擔當，更是知名音樂人 ZICO 的隊友！隨著《鐵拳教育》熱播，網友考古起他早期的舞台片段。當年他頂著強烈前衛的眼妝與金髮造型，在打歌舞台上用極具爆發力的渾厚「低音砲」炸翻全場，與如今在劇中冷靜機智、帶點宅男感的事務官形象形成強烈對比，大批網友直呼當年的低音砲真的太有魅力了。
《鐵拳教育》P.O表志勳2. 綜藝感爆棚！《新西遊記》、《大逃出》呆萌形象深植人心
《鐵拳教育》P.O表志勳2. 綜藝感爆棚！《新西遊記》、《大逃出》呆萌形象深植人心
表志勳在綜藝領域的表現一樣魅力滿滿！他在知名韓綜《新西遊記》中與至親好友宋旻浩搭檔玩「寂靜中的吶喊」，因為激動到臉紅脖子粗的模樣創造了無數爆笑名場面；在《大逃出》系列中，他雖然膽小容易受驚，卻總能在關鍵時刻展現機智並貼心照顧成員，這些自然流露的真實反應，讓他成為觀眾心目中自帶喜感的呆萌代名詞。
《鐵拳教育》P.O表志勳3. 曾遭痛批演技差？高 EQ 面對惡評！
《鐵拳教育》P.O表志勳3. 曾遭痛批演技差？高 EQ 面對惡評！
表志勳的演員之路充滿挑戰，他曾參與《男朋友》、《德魯納酒店》等熱播劇，但在搭檔張娜拉主演的職場劇《好搭檔》中，他飾演男二號律師「全恩浩」，不過在播出前期，不少觀眾批評他的發聲方式不夠沉穩，在眾多實力派演員中顯得侷促，缺乏專業菁英律師的知性感。面對排山倒海的負評，表志勳在 YouTube 節目上展現了極高的 EQ，他坦言自己因為在綜藝節目中展現了太多搞笑的模樣，觀眾難免需要更多時間才能代入戲劇角色，他正面承認前期的違和感是自己需要克服的功課，並謙虛表示只要接受批評、努力做得更好就行了。
《鐵拳教育》P.O表志勳4. 15年神仙友誼！與宋旻浩情同兄弟
《鐵拳教育》P.O表志勳4. 15年神仙友誼！與宋旻浩情同兄弟
表志勳與 WINNER 成員宋旻浩（MINO）的交情在韓國演藝圈十分出名，兩人從就讀翰林藝高時期就結識，至今已擁有超過 15 年的深厚友誼。回顧這段相知相惜的過程，兩人曾為了圓星夢一起熬過艱辛的練習生時期，更曾相約在夏天瘋狂減肥，全程只吃流質食物並搭配汗蒸幕，結果表志勳一度餓到昏倒，醒來竟發現宋旻浩在旁邊狂吃白煮蛋，讓他直呼有被背叛的感覺，這段爆笑往事至今仍是粉絲津津樂道的話題。
他們一路走來同甘共苦，情感早已超越一般朋友，表志勳曾在宋旻浩生日時，特地準備了花束與蛋糕，轉身送給宋媽媽，並當面感謝她生下了這麼好的朋友！這份真摯且溫暖的羈絆，讓許多觀眾在被他們的綜藝感逗笑之餘，也深深羨慕這對演藝圈的神仙兄弟檔。
《鐵拳教育》P.O表志勳5. 戲裡戲外都正義！高中曾與宋旻浩聯手反校園霸凌
《鐵拳教育》P.O表志勳5. 戲裡戲外都正義！高中曾與宋旻浩聯手反校園霸凌
在《鐵拳教育》中，表志勳運用情報分析協助前線痛擊校園惡霸；在現實生活中，他同樣充滿正義感，表志勳與宋旻浩高中時共同就讀「翰林藝高」，兩人從學生時代就戴著粗框眼鏡一起大唱 Rap、為了入學考試一起練習話劇《哈姆雷特》。曾以《那天冬天風在吹》出道的演員崔藝瑟就曾公開透露，自己身為轉學生時曾遭到同學排擠欺負，當時正是宋旻浩跟 Block B 的 P.O 挺身而出幫助了她，這段默默打擊校園霸凌的溫馨往事被翻出後，粉絲大讚他根本是奉靳代本色演出。
《鐵拳教育》P.O表志勳6. 導演親自指名！全因他的呆萌感是最完美的奉靳代
《鐵拳教育》P.O表志勳6. 導演親自指名！全因他的呆萌感是最完美的奉靳代
《鐵拳教育》中的「奉靳代」是原著漫畫中沒有的全新原創角色，這個角色的設定是「KAIST（韓國科學技術院）兩年就畢業的天才」，卻同時擁有膽小、機智又帶點宅男感的反差性格。導演洪鍾燦在《鐵拳教育》發布會上透露，正是看中了表志勳在綜藝裡展現的可愛與聰明感，認為他能帶領觀眾輕鬆進入嚴肅的世界觀，因此立刻發出邀請，表志勳也幽默自嘲自己看起來有些呆、不像特別聰明的樣子，反而對選角起到了極大的幫助。
《鐵拳教育》P.O表志勳7. 收放自如的演技！成功用實力撕掉綜藝標籤
《鐵拳教育》P.O表志勳7. 收放自如的演技！成功用實力撕掉綜藝標籤
這一次在《鐵拳教育》中，表志勳成功消化了這個遊走在天才與宅男之間的複雜角色，他負責後勤情報與行政支援，以冷靜觀察與快速應對見長。他的演出收放自如，完美拿捏了幽默與嚴肅的界線，為高強度的執法任務提供策略補位，成功緩和了劇中沉重的校園霸凌氛圍，他用實力證明自己能撐起有血有肉的角色，成功在綜藝感與戲劇存在感之間取得平衡，撕掉了外界對他的演技標籤。
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