2026-06-10 13:18 女子漾／編輯許智捷
陸劇「大女主」TOP10！甄嬛、魏瓔珞都輸她，從低谷逆襲太痛快
近年陸劇越來越流行「大女主」設定，不再只是等男主拯救、靠愛情翻身，而是女主自己從低谷爬起來，靠腦袋、膽識、事業心與復仇力，一步步把人生主導權搶回來。從重生復仇、宅鬥權謀到商戰翻身，這些角色最迷人的地方，就是她們不是天生無敵，而是在被傷害、被背叛、被看輕之後，仍然選擇清醒站起來。
以下整理陸劇「大女主」TOP10，從低谷逆襲到漂亮翻身，每一部都很適合想看女主搞事業、手撕困境的劇迷收藏。
陸劇大女主TOP10：《墨雨雲間》薛芳菲
說到近年最有話題的復仇系大女主，《墨雨雲間》絕對榜上有名。吳謹言飾演的薛芳菲原本出身名門，卻遭丈夫背叛、被迫跌入人生谷底，幾乎連活下去的資格都被奪走。她後來借姜梨身份重返京城，不是為了單純報仇，而是要把所有踩著她往上爬的人，一個個拉下神壇。
這部劇的爽點在於女主不是無腦開掛，而是很懂得看局、設局、反殺。她表面溫柔，實際每一步都藏著鋒芒，越看越有一種「終於輪到她反擊了」的痛快感。
陸劇大女主TOP9：《國色芳華》何惟芳
楊紫主演的《國色芳華》同樣是近年討論度很高的大女主作品。故事聚焦女主何惟芳從婚姻困境中抽身，靠著培育牡丹、經營花業，一步步走出自己的事業路線。相較於單純復仇，這部劇更像是女性從感情枷鎖中覺醒，重新找回自我價值。
它的好看之處在於「搞事業」的爽感很明確。女主不是離開誰就活不下去，而是越被看輕，越要證明自己能站上更大的舞台。對喜歡看女性創業、成長、逆襲的觀眾來說，會很有代入感。
陸劇大女主TOP8：《珠簾玉幕》端午
趙露思主演的《珠簾玉幕》走的是底層少女逆襲路線。女主端午原本身處採珠場，命運起點並不光鮮，甚至充滿壓迫與危險，但她沒有選擇認命，而是靠著聰明、膽識與對自由的渴望，一路闖入珠寶商業世界。
這部劇的爽感不只是女主變強，而是她每一次往上爬，都像是在對命運說：「你越想困住我，我越要活得漂亮。」從泥濘裡走到人群中央，這種成長線非常適合大女主劇迷。
陸劇大女主TOP7：《九重紫》竇昭
《九重紫》主打重生、宅鬥與命運翻盤。孟子義飾演的女主竇昭前世經歷背叛與傷害，重來一世後不再天真，也不再把人生交給別人決定。她看透人心、避開陷阱、改寫結局，從被動承受命運，變成主動掌控棋局的人。
這類重生大女主最迷人的地方，就是觀眾能看見她「帶著傷口變聰明」。她不是忽然無敵，而是因為痛過、輸過，所以這一次絕不重蹈覆轍。
陸劇大女主TOP6：《知否知否應是綠肥紅瘦》盛明蘭
趙麗穎飾演的盛明蘭，是經典大女主代表之一。她從小在不被重視的環境中長大，母親早逝、家族複雜、處處需要小心求生，但明蘭最厲害的地方不是張揚，而是懂得收斂鋒芒、看清局勢，在最關鍵的時刻做出最清醒的選擇。
《知否》最有後勁的地方，是它把「低調生存」寫得很真實。明蘭不是靠大吼大叫贏，而是靠忍耐、智慧與判斷力慢慢翻身。她的逆襲不是瞬間爆紅，而是越到後面越讓人佩服。
陸劇大女主TOP5：《延禧攻略》魏瓔珞
魏瓔珞幾乎是「爽劇女主」代表人物。她入宮原本是為了查明姐姐之死，面對權力森嚴的後宮，她沒有選擇當小白兔，而是一路靠嘴、靠膽、靠反應力打怪升級。
《延禧攻略》的節奏很爽，因為魏瓔珞不是傳統受氣包女主。別人欺負她，她通常不會忍太久；別人設局，她也能很快反將一軍。這種「有仇不隔夜」的性格，讓觀眾看得非常解壓。
陸劇大女主TOP4：《甄嬛傳》甄嬛
《甄嬛傳》是宮鬥大女主天花板之一。甄嬛一開始不是最狠的人，她也曾經相信真心、相信愛情、相信自己能在宮中保有純粹。但一次次背叛與失去，讓她從天真少女變成能掌控局勢的後宮強者。
這部劇最虐也最迷人的地方，是女主的黑化並非毫無理由。她不是天生想鬥，而是被環境逼到不得不鬥。當她終於從低谷回宮，每一步都帶著情緒重量，也讓觀眾看見「溫柔的人被逼狠後，才最可怕」。
陸劇大女主TOP3：《楚喬傳》楚喬
趙麗穎主演的《楚喬傳》走的是熱血成長路線。楚喬從奴籍少女一路成長為有信念、有戰力、有領導力的女性角色，她不是被命運推著走，而是在亂世裡逐漸找到自己要守護的人與道路。
這部劇的大女主魅力在於女主的生命力非常強。她不是只在宅院或後宮裡鬥，而是在更殘酷的權力與戰場中活下來。看楚喬從被壓迫到拿起武器，會有一種很直接的燃感。
陸劇大女主TOP2：《長月燼明》黎蘇蘇
《長月燼明》的大女主線偏向仙俠宿命感。白鹿飾演的黎蘇蘇背負拯救蒼生的任務，她不是單純談戀愛的仙俠女主，而是在愛與責任之間反覆被撕裂。她必須面對情感選擇，也必須承擔更大的世界命運。
它的爽感不是傳統復仇式爽感，而是「女主有使命感」的強大。她會痛、會掙扎，但不會只為愛情而活，這點讓角色更有厚度。
陸劇大女主TOP1：《風吹半夏》許半夏
趙麗穎主演的《風吹半夏》是現代商戰大女主代表。女主許半夏不是完美聖女，而是有野心、有脾氣、有手腕，也會犯錯、會被現實毒打。她從廢鋼生意起家，在男性主導的商場裡一路闖關，靠膽量與決斷力殺出自己的位置。
這部劇最有魅力的是「真實感」。許半夏不是靠金手指翻身，而是靠一次次硬碰硬換來成果。她的成功不是童話，而是把委屈、失敗、慾望與野心全都踩成往上走的階梯。這種女主，才是真正越看越帶勁。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower