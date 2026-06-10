2026-06-10 15:00 睿忒
初心依舊的搖滾嘶吼！Evanescence 標誌性的最新單曲〈Who Will You Follow〉直擊內心深處！
Hi there，以一首〈Bring Me to Life〉(2003) 傳唱至今的Evanescence，直到現在依舊秉著標誌性的搖滾風格持續發行作品，就在這個月初，他們發行了最新專輯、也是第六張錄音室專輯《Sanctuary》(2026)。在去年他們其實已經和Netflix合作釋出新單曲〈Afterlife〉(2025)，作為動畫影集《Devil May Cry(惡魔獵人)》(2025) 的原聲帶，並且這首歌也象徵著開啟新的專輯時代，被收錄新專輯中。
而今天想要分享的是隨著新專輯釋出的最新單曲〈Who Will You Follow〉(2026)，我在第一次聽到這首歌時就直接被擄獲了，這完全是首張專輯《Fallen》(2003) 的那種感覺啊！儘管 Evanescence 從成立到現在的成員變動頗大，但不變的是靈魂人物、也就是主唱Amy Lee一直都在，熟悉的聲音加上他也參與創作，所以我想這也是他們的音樂風格總是保持在粉絲喜愛模樣的原因之一吧。
先說說這首〈Who Will You Follow〉的歌詞，內容和 Evanescence 過往的不少歌曲一樣，充滿了黑暗、詭譎並且透露出掙扎的感覺，這和前面所提到的曲風一樣，是他們很典型的風格，光是這樣的意境就知道足以讓人無壓力地去欣賞這首新歌。歌曲針對目前世界上的社會、政治、網路等議題去作出統一的發聲，質問大家萬一在一切的信念都失去之後，還能夠追隨什麼呢？以此象徵著假使想要獲得光明，就必須直面謊言並將其打破，才能將內心深處純粹的人性重現於世。
就錄音室歌曲的品質來看，Amy 的聲音狀態算保持得很不錯，畢竟在為了搖滾而嘶吼了20多年之後，最令人擔心的就是嗓子問題，幸好目前為止至少在錄音室中他還能有這樣的表現，並且不只如此，在近期的幾場演出當中，〈Who Will You Follow〉的演唱並沒有和錄音室版本差太多，所以在這首歌當中我們依舊能夠聽到那副熟悉的搖滾女聲，並且其中的細膩及爆發力也似乎掌控得更勝從前。
對於 MV 裡所呈現的氛圍感我是很認同的，將〈Who Will You Follow〉中的那份不安定傳遞了出來，不過老實說對於影片的細節卻看不太明白，或許有這本就不是太過白化的手法，也或許就真的是以氣氛為主，象徵性地營造出歌曲的意境；總而言之，對於影片中的一切場景及人物表現，就算觀眾對於劇情呈現仍在摸索階段，但也依舊可以清楚感受到屬於歌曲裡的壓抑及沉重。
我自己對於 Evanescence 的感覺有點奇妙，其實在青少年時期並沒有太喜歡這組樂隊，然而隨著年輕漸長，對於他們的喜歡程度卻越來越高，不曉得是否因為也越來越能夠聽懂歌曲內容？像是〈Who Will You Follow〉這樣由下而上的嘶吼，個人不認為會有太多的青少年聽得懂其中的那份無奈和掙扎，也許這樣的黑暗由成年人來承受會更加合理，在不斷循環聆聽這首歌的同時，好像也同時明白自己離青春的純真越來越遠了。
----------
🎧《Sanctuary》官方收聽連結：evanescence.lnk.to/Sanctuary
----------
追蹤我的 Instagram：written_by_boy
追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer
追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數