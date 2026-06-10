2026-06-10 11:29 女子漾／編輯許智捷
618年中慶優惠懶人包！EASY SHOP內衣618元、HOLA全館9折、IKEA卡友最高現折900元
618年中購物節正式開跑！不只電商平台優惠戰打得火熱，內衣、居家用品、家具收納也同步祭出超有感折扣。EASY SHOP推出「炸裂618」年中慶，內衣一件618元起，APP限定商品最低168元開搶；HOLA和樂家居祭出線上購物全館9折，涼感毯、小宅沙發、生活小物全面優惠。
IKEA則推出618線上購物節，宜家卡友滿額最高現折900元，還同步公開2026上半年熱銷家具TOP10。想趁夏天汰換內著、升級居家涼感，或把收納家具一次補齊，這波真的可以先列好清單再下手。
EASY SHOP：內衣618元起，APP限定168元限時開搶
EASY SHOP瞄準618電商年中消費熱潮，即日起至6月21日於官網及各大網路平台同步推出「炸裂618」線上年中慶活動，主打高CP值、精省補貨與夏季內著汰換需求，讓消費者不用出門，在家動動手指就能補齊內衣、內褲與日常機能單品。
這次EASY SHOP規劃多重優惠，包括指定內衣一件618元、內衣2件1200元／1618元、精選內褲3件618元，以及指定內衣褲、護膝商品買一送一。活動商品涵蓋機能款「Audrey」品牌商品、口碑回購款「Miss Audrey防擴雙C內衣」、休閒舒適的「Banana Pie無鋼圈內衣」，以及日常必囤內褲，從美型、舒適到機能需求都能一次滿足。
熱銷推薦首推「Miss Audrey防擴雙C-花嫁-婚紗般漂亮法式無鋼圈內衣」，以法式婚紗工藝打造剔透立體蕾絲，搭配深V領口與隱藏式包覆設計，兼具性感線條與穩定支撐。13mm無鋼圈彈力薄杯主打柔軟貼身，內建雙波拉提側推效果，能協助集中包覆，搭配減壓2排釦設計，適合想要兼顧美型與舒適感的女孩。
買一送一專區則可鎖定常年熱銷的「Audrey奧黛莉在巴黎」系列。
包括「弧蝶 手捧魔力片集中包覆輕盈透氣機能款」。
「大胸顯小輕薄款」。前者採用吸排網洞棉杯與手捧3段推片，主打透氣、集中與深V身型；後者以3mm輕薄棉杯搭配W型減壓軟鋼圈，訴求顯瘦包覆、微雕輕盈，兩款皆具備側高收副乳機能，對夏天怕悶熱又想修飾身形的人來說很實用。
除了內著，EASY SHOP這次也把品牌首款機能舒緩護具系列納入買一送一活動，包含護腰與護膝兩大品項。全系列採一體成型立體無縫織造，主打高彈不刺癢；護腰款結合石墨烯與銀纖維，搭配雙X型定位穩固腰身。
護膝款則運用石墨烯、X型織紋與氣墊結構，協助緩衝關節緊繃，適合久坐辦公、日常勞動族群，也能作為送給長輩的實用選擇。
6月18日至6月21日活動高峰期，EASY SHOP官網APP再加碼推出限定限搶商品，指定款只要168元、268元、368元起，包含休閒無鋼圈內衣、夢幻蕾絲內衣與蕾絲褲組合等，限時限量開賣，想撿甜甜價真的要先設鬧鐘。
滿額贈也很有看點，活動期間官網消費滿1618元，即贈品牌好友短今專屬週邊「短公主心動光波毛巾」，並可登記抽「小炫風勁涼充電風扇」；滿2618元可享實用好禮三選一，包括晴雨兩用自動摺傘、洗衣袋5件組、時尚環保編織網袋。6月18日至6月21日於EASY SHOP全通路消費滿3800元，還可加碼獲得「經典白T」一件，從內著補貨到滿額贈品都很適合趁年中一次入手。
EASY SHOP活動懶人包
活動時間：即日起至6月21日
活動通路：EASY SHOP官網、門市及各大網路平台
重點優惠：指定內衣一件618元、2件1200元／1618元
內褲優惠：精選內褲3件618元
買一送一：指定內衣褲、護膝、護腰商品
APP限定：6月18日至6月21日指定商品168元、268元、368元起
官網滿額贈：滿1618元送短今周邊毛巾，滿2618元好禮三選一
全通路加碼：6月18日至6月21日滿3800元送經典白T
HOLA和樂家居：全館9折，涼感毯、小宅沙發、生活小物68元起
HOLA和樂家居迎接618年中大促，即日起至6月21日推出線上購物節，限時祭出全館9折優惠，主打居家涼感專區、官網限定有感好價與周周驚喜爆品，最低68元就能入手生活小物。面對夏季高溫與通膨壓力，這波優惠很適合想替家中換季、添購涼感寢具，或升級家具收納的消費者。
夏日主打商品首推年年熱銷的「SNOW TOUCH冰紗系列」，採用天然玉石纖維紗線，主打一觸涼感。618期間除全館9折外，更享2件再9折的雙重優惠，其中熱銷涼感毯折扣後每件1361元起，適合冷氣房、怕熱族或想替臥室換上夏季寢具的人。
針對幼童族群，HOLA也推出全新「迪士尼涼感抗菌兒童睡袋」，共有米奇、米妮、維尼等經典花色，並在SNOW TOUCH冰紗布料中織入10% Spandex彈力纖維，觸感更細緻親膚，2件9折後平均每件1692元。另有迪士尼涼感抗菌兒童毯，優惠後再享2件9折，適合家有小朋友的家庭趁開學前先準備。此外，製冷手持風扇、冷感口罩、冰涼圈等隨身降溫小物，也能一起購入，讓夏日涼感從家裡延伸到通勤路上。
官網限定專區同樣值得留意。上班族夢幻逸品「La-Z-Boy 555搖椅式科技布休閒椅」原價29900元，618活動價16618元，現省破萬。
小資首選「伊登輕巧沙發」兩人座原價12900元，活動價9990元，萬元有找就能升級客廳。寢具則有300織天絲雙人床包兩用被組官網限定花色2件4980元，精選乳膠／記憶枕系列999元起，適合想把睡眠環境一次換新的消費者。
6月18日當天還有24小時快閃驚喜，包含「Upella感應式垃圾桶12L」全系列5折，主打抗汙防指紋塗層與隱藏式殺蟑底座設計。
「伊登感應充電式不鏽鋼垃圾桶系列」也同步祭出優惠。來自巴黎的家用清潔香氛品牌Pikoc，6月18日當日限定168元起，主打高比例天然成分，適合趁折扣補齊清潔用品與香氛洗劑。
小物控則可鎖定HOLA每周推出的手速爆品，超過百款居家生活小物最低68元起，包括原價249元的「EVA圓潤厚底拖鞋」、原價149元的「櫻花霧黑合金筷五入組」通通68元。。
「Labrador再生皮收納盒」168元起。
另有原價2190元起的「ZONE鐵製提把收納籃」。
廚房必備的陶瓷不沾導磁煎鍋炒鍋，以及原價1390元起的「艾禮思仿麻窗簾／窗紗」系列，活動期間皆有618元優惠價，從玄關、廚房到臥室都能趁年中整理一波。
會員也別忘記6月10日會員日加碼，當天結帳享點數5倍送，消費100元可獲得5點，1點等於1元，若剛好有大件家具或寢具需求，搭配會員日下單更能省上加省。
HOLA活動懶人包
活動時間：即日起至6月21日
主要優惠：線上購物全館9折
會員加碼：6月10日會員日點數5倍送
涼感優惠：SNOW TOUCH冰紗系列2件再9折，涼感毯1361元起
兒童涼感：迪士尼涼感抗菌兒童睡袋平均1692元起
家具優惠：La-Z-Boy休閒椅16618元、伊登輕巧沙發9990元
寢具優惠：300織天絲雙人床包兩用被組2件4980元、精選乳膠／記憶枕999元起
6月18日限定：Upella感應垃圾桶5折、Pikoc香氛清潔168元起
小物優惠：拖鞋、合金筷68元起，收納盒168元起，指定居家品618元
IKEA：卡友滿額最高現折900元，熱銷家具TOP10同步公開
IKEA 618線上購物節於6月4日至6月18日限時登場，宜家卡及企業卡卡友只要至IKEA官網下單並輸入折扣碼，單筆消費滿6000元現折600元，滿8000元現折900元。活動期間新加入成為宜家卡卡友，還可獲得滿2000元現折200元的優惠碼，對近期想添購家具、汰舊換新或打造租屋小空間的人來說，是很適合入手基本款家具的時機。
IKEA也同步公開2026上半年熱銷家具TOP10，從可靈活移動的推車、吊衣桿，到居家辦公桌、抽屜櫃、書櫃、衣櫃與床墊，幾乎涵蓋小資族、學生族、租屋族與家庭收納需求。
熱銷冠軍為「HORNAVAN推車」，白色款售價399元，尺寸為26x48x77公分，採堅固鋼質設計，搭配4個滑輪，可放在廚房、浴室、書桌旁或玄關作為移動式收納，價格親民又實用。
第二名「RIGGA吊衣桿」售價499元，可依需求調整成6種高度，底部層架可放置儲物盒或鞋子，掛衣桿兩端也能當掛鉤使用，適合衣櫃空間不足、租屋或換季整理衣物時使用。
第三名「BOLLSIDAN筆記型電腦桌」售價1999元，桌面為染白橡木紋／白色，尺寸68x36公分，可調節高度，能自由切換坐姿或站姿使用。扁平腳架搭配隱藏式滑輪設計，可輕鬆伸入沙發底或床底，對居家辦公、追劇、寫作業都很方便。
收納控熟悉的「ALEX抽屜櫃」也進入榜單，白色款36x70公分再創低價2299元，原價2699元。簡約外型可搭配書桌或獨立擺放，美背式設計讓家具放在空間中央也好看，抽屜附防滑落裝置，兼顧收納便利與安全性。
經典「BILLY書櫃」白色款80x28x202公分售價2290元，附可調式層板，可依需求調整儲物空間，也能搭配櫃門使用，是長年熱銷的百搭收納家具。
臥室收納則可看「KLEPPSTAD三門衣櫃／衣櫥」，白色款117x55x176公分售價3199元，可搭配層板打造符合個人需求的收納組合。
「MALM抽屜櫃／4抽」白色款80x100公分售價3299元，四層大抽屜適合放置衣物、寢具或生活雜物，簡約外型也容易融入臥室。
客廳人氣品項包含「POÄNG扶手椅」，樺木／淺米色款售價2499元，高椅背設計可為頸部提供支撐，並有多款椅墊可選擇，能依照居家風格更換搭配。
居家辦公族則可留意「MICKE書桌／工作桌」，白色款105x50公分再創低價2999元，原價3299元，背面設有可隱藏電線的設計，也可搭配其他MICKE系列延伸工作空間。
最後上榜的「VESTERÖY獨立筒彈簧床墊」高硬／淺藍色款90x200公分售價4499元，20公分高硬度設計結合獨立袋裝彈簧與厚泡棉層，提供穩定支撐與舒適睡感。獨立筒設計也能降低翻身干擾，適合想替臥室換新床墊的消費者。
IKEA活動懶人包
活動時間：6月4日至6月18日
活動通路：IKEA官網
卡友優惠：宜家卡及企業卡卡友單筆滿6000元現折600元、滿8000元現折900元
新卡友加碼：活動期間新加入宜家卡，獲得滿2000元現折200元優惠碼