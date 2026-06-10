618年中慶優惠懶人包！EASY SHOP內衣618元、HOLA全館9折、IKEA卡友最高現折900元

2026-06-10 11:29 女子漾／編輯許智捷
618年中慶優惠懶人包！EASY SHOP內衣618元、HOLA全館9折、IKEA卡友最高現折900元。圖片來源：官方提供
618年中慶優惠懶人包！EASY SHOP內衣618元、HOLA全館9折、IKEA卡友最高現折900元。圖片來源：官方提供

618年中購物節正式開跑！不只電商平台優惠戰打得火熱，內衣、居家用品、家具收納也同步祭出超有感折扣。EASY SHOP推出「炸裂618」年中慶，內衣一件618元起，APP限定商品最低168元開搶；HOLA和樂家居祭出線上購物全館9折，涼感毯、小宅沙發、生活小物全面優惠。

IKEA則推出618線上購物節，宜家卡友滿額最高現折900元，還同步公開2026上半年熱銷家具TOP10。想趁夏天汰換內著、升級居家涼感，或把收納家具一次補齊，這波真的可以先列好清單再下手。

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EASY SHOP：內衣618元起，APP限定168元限時開搶

EASY SHOP瞄準618電商年中消費熱潮，即日起至6月21日於官網及各大網路平台同步推出「炸裂618」線上年中慶活動，主打高CP值、精省補貨與夏季內著汰換需求，讓消費者不用出門，在家動動手指就能補齊內衣、內褲與日常機能單品。

圖片來源：EASY SHOP
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這次EASY SHOP規劃多重優惠，包括指定內衣一件618元、內衣2件1200元／1618元、精選內褲3件618元，以及指定內衣褲、護膝商品買一送一。活動商品涵蓋機能款「Audrey」品牌商品、口碑回購款「Miss Audrey防擴雙C內衣」、休閒舒適的「Banana Pie無鋼圈內衣」，以及日常必囤內褲，從美型、舒適到機能需求都能一次滿足。

圖片來源：EASY SHOP
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圖片來源：EASY SHOP
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熱銷推薦首推「Miss Audrey防擴雙C-花嫁-婚紗般漂亮法式無鋼圈內衣」，以法式婚紗工藝打造剔透立體蕾絲，搭配深V領口與隱藏式包覆設計，兼具性感線條與穩定支撐。13mm無鋼圈彈力薄杯主打柔軟貼身，內建雙波拉提側推效果，能協助集中包覆，搭配減壓2排釦設計，適合想要兼顧美型與舒適感的女孩。

圖片來源：EASY SHOP
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買一送一專區則可鎖定常年熱銷的「Audrey奧黛莉在巴黎」系列。

圖片來源：EASY SHOP
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包括「弧蝶 手捧魔力片集中包覆輕盈透氣機能款」。

圖片來源：EASY SHOP
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「大胸顯小輕薄款」。前者採用吸排網洞棉杯與手捧3段推片，主打透氣、集中與深V身型；後者以3mm輕薄棉杯搭配W型減壓軟鋼圈，訴求顯瘦包覆、微雕輕盈，兩款皆具備側高收副乳機能，對夏天怕悶熱又想修飾身形的人來說很實用。

圖片來源：EASY SHOP
圖片來源：EASY SHOP

除了內著，EASY SHOP這次也把品牌首款機能舒緩護具系列納入買一送一活動，包含護腰與護膝兩大品項。全系列採一體成型立體無縫織造，主打高彈不刺癢；護腰款結合石墨烯與銀纖維，搭配雙X型定位穩固腰身。

圖片來源：EASY SHOP
圖片來源：EASY SHOP

護膝款則運用石墨烯、X型織紋與氣墊結構，協助緩衝關節緊繃，適合久坐辦公、日常勞動族群，也能作為送給長輩的實用選擇。

圖片來源：EASY SHOP
圖片來源：EASY SHOP

6月18日至6月21日活動高峰期，EASY SHOP官網APP再加碼推出限定限搶商品，指定款只要168元、268元、368元起，包含休閒無鋼圈內衣、夢幻蕾絲內衣與蕾絲褲組合等，限時限量開賣，想撿甜甜價真的要先設鬧鐘。

滿額贈也很有看點，活動期間官網消費滿1618元，即贈品牌好友短今專屬週邊「短公主心動光波毛巾」，並可登記抽「小炫風勁涼充電風扇」；滿2618元可享實用好禮三選一，包括晴雨兩用自動摺傘、洗衣袋5件組、時尚環保編織網袋。6月18日至6月21日於EASY SHOP全通路消費滿3800元，還可加碼獲得「經典白T」一件，從內著補貨到滿額贈品都很適合趁年中一次入手。

EASY SHOP活動懶人包

活動時間：即日起至6月21日
活動通路：EASY SHOP官網、門市及各大網路平台
重點優惠：指定內衣一件618元、2件1200元／1618元
內褲優惠：精選內褲3件618元
買一送一：指定內衣褲、護膝、護腰商品
APP限定：6月18日至6月21日指定商品168元、268元、368元起
官網滿額贈：滿1618元送短今周邊毛巾，滿2618元好禮三選一
全通路加碼：6月18日至6月21日滿3800元送經典白T

HOLA和樂家居：全館9折，涼感毯、小宅沙發、生活小物68元起

HOLA和樂家居迎接618年中大促，即日起至6月21日推出線上購物節，限時祭出全館9折優惠，主打居家涼感專區、官網限定有感好價與周周驚喜爆品，最低68元就能入手生活小物。面對夏季高溫與通膨壓力，這波優惠很適合想替家中換季、添購涼感寢具，或升級家具收納的消費者。

夏日主打商品首推年年熱銷的「SNOW TOUCH冰紗系列」，採用天然玉石纖維紗線，主打一觸涼感。618期間除全館9折外，更享2件再9折的雙重優惠，其中熱銷涼感毯折扣後每件1361元起，適合冷氣房、怕熱族或想替臥室換上夏季寢具的人。

圖片來源：HOLA
圖片來源：HOLA

針對幼童族群，HOLA也推出全新「迪士尼涼感抗菌兒童睡袋」，共有米奇、米妮、維尼等經典花色，並在SNOW TOUCH冰紗布料中織入10% Spandex彈力纖維，觸感更細緻親膚，2件9折後平均每件1692元。另有迪士尼涼感抗菌兒童毯，優惠後再享2件9折，適合家有小朋友的家庭趁開學前先準備。此外，製冷手持風扇、冷感口罩、冰涼圈等隨身降溫小物，也能一起購入，讓夏日涼感從家裡延伸到通勤路上。

圖片來源：HOLA
圖片來源：HOLA

官網限定專區同樣值得留意。上班族夢幻逸品「La-Z-Boy 555搖椅式科技布休閒椅」原價29900元，618活動價16618元，現省破萬。

圖片來源：HOLA
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小資首選「伊登輕巧沙發」兩人座原價12900元，活動價9990元，萬元有找就能升級客廳。寢具則有300織天絲雙人床包兩用被組官網限定花色2件4980元，精選乳膠／記憶枕系列999元起，適合想把睡眠環境一次換新的消費者。

圖片來源：HOLA
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6月18日當天還有24小時快閃驚喜，包含「Upella感應式垃圾桶12L」全系列5折，主打抗汙防指紋塗層與隱藏式殺蟑底座設計。

圖片來源：HOLA
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「伊登感應充電式不鏽鋼垃圾桶系列」也同步祭出優惠。來自巴黎的家用清潔香氛品牌Pikoc，6月18日當日限定168元起，主打高比例天然成分，適合趁折扣補齊清潔用品與香氛洗劑。

圖片來源：HOLA
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小物控則可鎖定HOLA每周推出的手速爆品，超過百款居家生活小物最低68元起，包括原價249元的「EVA圓潤厚底拖鞋」、原價149元的「櫻花霧黑合金筷五入組」通通68元。。

圖片來源：HOLA
圖片來源：HOLA

「Labrador再生皮收納盒」168元起。

圖片來源：HOLA
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另有原價2190元起的「ZONE鐵製提把收納籃」

圖片來源：HOLA
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廚房必備的陶瓷不沾導磁煎鍋炒鍋，以及原價1390元起的「艾禮思仿麻窗簾／窗紗」系列，活動期間皆有618元優惠價，從玄關、廚房到臥室都能趁年中整理一波。

圖片來源：HOLA
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會員也別忘記6月10日會員日加碼，當天結帳享點數5倍送，消費100元可獲得5點，1點等於1元，若剛好有大件家具或寢具需求，搭配會員日下單更能省上加省。

HOLA活動懶人包

活動時間：即日起至6月21日
主要優惠：線上購物全館9折
會員加碼：6月10日會員日點數5倍送
涼感優惠：SNOW TOUCH冰紗系列2件再9折，涼感毯1361元起
兒童涼感：迪士尼涼感抗菌兒童睡袋平均1692元起
家具優惠：La-Z-Boy休閒椅16618元、伊登輕巧沙發9990元
寢具優惠：300織天絲雙人床包兩用被組2件4980元、精選乳膠／記憶枕999元起
6月18日限定：Upella感應垃圾桶5折、Pikoc香氛清潔168元起
小物優惠：拖鞋、合金筷68元起，收納盒168元起，指定居家品618元

IKEA：卡友滿額最高現折900元，熱銷家具TOP10同步公開

IKEA 618線上購物節於6月4日至6月18日限時登場，宜家卡及企業卡卡友只要至IKEA官網下單並輸入折扣碼，單筆消費滿6000元現折600元，滿8000元現折900元。活動期間新加入成為宜家卡卡友，還可獲得滿2000元現折200元的優惠碼，對近期想添購家具、汰舊換新或打造租屋小空間的人來說，是很適合入手基本款家具的時機。

IKEA也同步公開2026上半年熱銷家具TOP10，從可靈活移動的推車、吊衣桿，到居家辦公桌、抽屜櫃、書櫃、衣櫃與床墊，幾乎涵蓋小資族、學生族、租屋族與家庭收納需求。

熱銷冠軍為「HORNAVAN推車」，白色款售價399元，尺寸為26x48x77公分，採堅固鋼質設計，搭配4個滑輪，可放在廚房、浴室、書桌旁或玄關作為移動式收納，價格親民又實用。

圖片來源：IKEA
圖片來源：IKEA

第二名「RIGGA吊衣桿」售價499元，可依需求調整成6種高度，底部層架可放置儲物盒或鞋子，掛衣桿兩端也能當掛鉤使用，適合衣櫃空間不足、租屋或換季整理衣物時使用。

圖片來源：IKEA
圖片來源：IKEA

第三名「BOLLSIDAN筆記型電腦桌」售價1999元，桌面為染白橡木紋／白色，尺寸68x36公分，可調節高度，能自由切換坐姿或站姿使用。扁平腳架搭配隱藏式滑輪設計，可輕鬆伸入沙發底或床底，對居家辦公、追劇、寫作業都很方便。

圖片來源：IKEA
圖片來源：IKEA

收納控熟悉的「ALEX抽屜櫃」也進入榜單，白色款36x70公分再創低價2299元，原價2699元。簡約外型可搭配書桌或獨立擺放，美背式設計讓家具放在空間中央也好看，抽屜附防滑落裝置，兼顧收納便利與安全性。

圖片來源：IKEA
圖片來源：IKEA

經典「BILLY書櫃」白色款80x28x202公分售價2290元，附可調式層板，可依需求調整儲物空間，也能搭配櫃門使用，是長年熱銷的百搭收納家具。

圖片來源：IKEA
圖片來源：IKEA

臥室收納則可看「KLEPPSTAD三門衣櫃／衣櫥」，白色款117x55x176公分售價3199元，可搭配層板打造符合個人需求的收納組合。

圖片來源：IKEA
圖片來源：IKEA

「MALM抽屜櫃／4抽」白色款80x100公分售價3299元，四層大抽屜適合放置衣物、寢具或生活雜物，簡約外型也容易融入臥室。

圖片來源：IKEA
圖片來源：IKEA

客廳人氣品項包含「POÄNG扶手椅」，樺木／淺米色款售價2499元，高椅背設計可為頸部提供支撐，並有多款椅墊可選擇，能依照居家風格更換搭配。

圖片來源：IKEA
圖片來源：IKEA

居家辦公族則可留意「MICKE書桌／工作桌」，白色款105x50公分再創低價2999元，原價3299元，背面設有可隱藏電線的設計，也可搭配其他MICKE系列延伸工作空間。

圖片來源：IKEA
圖片來源：IKEA

最後上榜的「VESTERÖY獨立筒彈簧床墊」高硬／淺藍色款90x200公分售價4499元，20公分高硬度設計結合獨立袋裝彈簧與厚泡棉層，提供穩定支撐與舒適睡感。獨立筒設計也能降低翻身干擾，適合想替臥室換新床墊的消費者。

圖片來源：IKEA
圖片來源：IKEA

IKEA活動懶人包

活動時間：6月4日至6月18日
活動通路：IKEA官網
卡友優惠：宜家卡及企業卡卡友單筆滿6000元現折600元、滿8000元現折900元
新卡友加碼：活動期間新加入宜家卡，獲得滿2000元現折200元優惠碼
#年中慶 #HOLA

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2026-05-25 08:00 廖嘉紅

高資產長輩離世後，留下上億房產、土地、股票，為什麼有些家庭沒有被遺產稅壓垮？關鍵不是運氣，也不是神奇節稅招，而是早就把「繼承過程中的現金流」設計好。

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很多家庭財富傳承　＃第一個誤區　是：👉 以為有房、有地、有股票，就代表孩子接得住。

但真正發生繼承時，最麻煩的不是資產不夠，而是現金不夠。

遺產稅沒繳清前，很多遺產不能順利過戶、分割或處分；銀行存款要動用，也常需要繼承人配合。

這時候，如果家族裡有人意見不同、有人急用錢、有人不願意簽名，整個繼承程序就可能卡住。

所以高資產家庭真正重視的，不只是「省稅」，而是：

✅ 家人有沒有錢撐過繼承過程

✅ 有沒有現金繳稅

✅ 不用被迫賣房、賣地、賣股票

✅ 不讓家族資產在最混亂的時候被拆掉

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很多人會說：「沒錢繳遺產稅，拿土地或股票，#實物抵繳 遺產稅就好了？」這也是 #第二個誤區。

實物抵繳不是你想拿哪一塊地、哪一檔股票去抵就可以。

依《遺產及贈與稅法》第30條及財政部說明，遺產稅原則上以現金繳納；應納稅額在30萬元以上，確有困難不能一次繳納現金時，才可在期限內，就現金不足部分申請實物抵繳，且 #抵繳標的須符合易於變價及保管等條件。

問題是，好的土地用3折公告現值抵稅、或潛力股一旦拿去抵稅，未來增值空間也可能一起送出去了。

------

很多高資產家庭真正看懂的是：👉 遺產稅還沒完稅前，要直接動用「遺產裡的不動產、股票或存款」，通常沒有那麼容易。

房子不是想賣就能賣。

股票不是想質押就能質押。

銀行存款也不是孩子想領就能領。

所以真正有規劃的家庭，不會等到繼承發生後，才讓孩子四處籌錢、被迫賣資產。

他們會在生前就先設計好一筆「遺產外現金」。

這就是 #保險在傳承裡真正重要的功能：👉 不是逃稅，而是 #在遺產之外_替家人準備一筆可以先動用的現金。

依《遺產及贈與稅法》第16條，約定於被繼承人死亡時給付指定受益人的人壽保險金，符合規定時不計入遺產總額。

白話說，長輩還在時就規劃好保單、指定受益人，未來孩子領到保險金，就有機會先處理喪葬費、生活費、房貸、稅款，以及家族協商期間的現金壓力。

這筆錢，可以幫家人撐過繼承過程，也可以預留稅源，好好規劃還有很大機會免繳遺產稅。

你發現了嗎？👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承。

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至於房子要生前贈與，還是等繼承？這是 #第三個誤區

很多人以為：「房子先給小孩最省稅。」

但如果父母在105年前就持有，房子又增值很多，直接贈與可能讓孩子未來出售時，面臨更高的房地合一稅壓力。

反過來，如果是105年後取得、增值不多的資產，才可能評估分年贈與、每年244萬元免稅額等做法。

更要注意的是，死亡前2年內贈與配偶、子女或特定繼承人的財產，不論贈與時有無申報或繳納贈與稅，依法仍可能被視為被繼承人死亡時之遺產，併入遺產總額申報。所以，不是快過戶就叫節稅！

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📌傳承沒有一招打天下

👉房子、股票、保險、現金，每一種資產都有不同角色；

👉不同的家庭關係，也要有不同的處理方式。

真正高明的傳承規劃，不是臨終前急著過戶，而是在人還清楚、關係還穩定、資產還能安排時，就先把現金流、稅源與分配邏輯設計好。

👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承！

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廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

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2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

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同樣花1200萬，為什麼有人留給孩子5760萬，有人只剩2000萬？

2026-06-03 08:00 廖嘉紅

【同樣花1200萬，為什麼有人留給孩子5760萬，有人只剩2000萬？】

「如果早知道，我10年前就做了……」

企業主林爸爸看著試算表苦笑，對R姐:「年輕時忙著賺錢，總覺得傳承規劃以後再說。」

等到真的開始規劃時，他才發現：時間，才是傳承路上最昂貴的成本。

同樣每年投入300萬，6年共1800萬保費。

50歲規劃，可創造8600萬元保障。

60歲規劃，還有5200萬元。

70歲規劃，可能只有3000萬元。

林爸爸看著數字沉默了很久：「原來晚10年，差距這麼大。」

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很多人以為保險是在解決身故風險。

但站在財富傳承的角度，R姐認為它更重要的角色，是家族治理工具。

📌保險的3大戰略優勢:

1️⃣ 高倍數財務槓桿—透過長期、可預期的保費支出轉化為較

高保額的確定金流

2️⃣ 即時緊急流動金—在遺產凍結期間，撐住家族或企業的正

3️⃣ 傳承主導權的穩固—第一代仍能保有絕對的控制權

常運作

------

因為真正讓家族財富流失的，往往不是投資失敗。

而是傳承過程中的各種意外。

有人留下房子，卻沒有留下繳稅的現金。

有人留下公司，卻沒有留下營運周轉金。

有人留下上億元資產，卻因為繼承程序與家人意見不同，讓財富卡在原地動彈不得。

缺乏預先規劃，財富沒有敗在創造的過程，而是敗在交棒的過程。

------

曾有企業主問我：「如果我突然離開，公司怎麼辦？」

這其實是許多企業主共同的焦慮。

因為人離開後，員工薪水要繼續發、貸款要繼續繳、廠商款項要付。

沒有公司，也會面臨房貸要繼續繳，家人的生活也要繼續。

但遺產稅申報、遺產分割、繼承登記，往往需要數個月甚至更久。

這段期間，企業主財產都處於事實上的凍結狀態。

而壽險最大的價值之一，就是能在關鍵時刻提供即時現金流，成為家族與企業的重要現金防線。

------

當然，傳承規劃從來不是只靠保險。

財富傳承真正成熟的規劃，通常是遺囑、信託、保險與資產配置共同搭配。

因為傳承不只是思考：

✔ 傳給誰？

✔ 傳什麼？

✔ 怎麼傳？

林爸爸最後問R姐：「如果現在不規劃，會怎樣？」

Ｒ姐回答：「可能有一天，你留下的不是財富，而是一堆等待家人處理的問題與衝突。」

------

傳承規劃真正的價值，從來不是讓你離開後留下多少錢。

而是讓家人在最需要的時候，依然擁有選擇的權利！

因為財富傳承，傳的不只是資產。

更是責任、安心與愛！

------

如果你看完這篇文章開始發現：

過去談保險、談稅務、談資產配置，解決的往往只是單一問題。

那麼未來的大機會，可能不是賣更多商品，而是學會從家族治理與財富傳承的角度，幫客戶解決更完整的問題。

當客戶需要的不再是一張保單，而是一套傳承方案，未來最有價值的顧問，將是能整合保險、稅務、不動產與家族傳承的人。

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐

#傳承規劃#繼承#保險#遺產稅

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#保險

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越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

2026-05-18 15:02 女子漾／編輯張念慈
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖

有些女人的魅力，不是年輕時的驚豔，而是歲月沉澱後那種越看越耐看的氣質。她們不靠刻意討好，也不靠外表取勝，而是憑著溫柔、智慧與穩定的內在，讓自己在人生每個階段都閃閃發亮。命理觀點中，就有3個生肖女特別屬於「越老越有韻味」的代表，不僅外貌耐看、個性溫柔，還天生自帶幸福體質，一輩子不缺愛也不缺疼。

一起來看看，哪些生肖女最容易活成讓人羨慕的幸福模樣。

編輯推薦

文章目錄

幸福女人生肖1.生肖蛇：氣質型美人，越成熟越有魅力

圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。
圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。

屬蛇的女生，天生就帶著一種低調卻很吸引人的氣場。她們不一定是第一眼美女，卻往往是越相處越讓人著迷的類型。那種安靜、細膩又有分寸的溫柔，總能讓人不自覺想靠近。

她們內心其實非常堅韌，即使遇到再多風雨，也不會輕易失去優雅。屬蛇女懂得照顧自己，也懂得經營關係，既能獨立處理生活中的難題，也能在家庭裡給人十足的安全感。

年輕時的她們像帶點神秘感的玫瑰，到了中年之後，則多了一種從容與智慧。這種成熟感，反而讓她們比年輕時更有女人味，也更容易吸引真正懂得珍惜她們的人。

幸福女人生肖2.生肖雞：聰明能幹，越活越閃耀

圖片來源：微博@田曦薇
圖片來源：微博@田曦薇

屬雞的女生通常很有自己的想法，頭腦清楚、做事俐落，不管在工作還是生活中，都能把事情安排得井井有條。她們不是依附別人的類型，而是自己就能活得很精彩。

這樣的女人，往往特別有吸引力。因為她們不只外在亮眼，更有一種自信與能力帶來的光芒。她們可以是職場上獨當一面的女強人，也能在家庭中成為溫暖又可靠的存在。

最難得的是，屬雞女很懂得平衡。她們知道如何照顧別人，也知道不能忘記照顧自己。這份成熟，讓她們隨著年齡增長，反而越來越有魅力。不是青春不老，而是氣場越來越強大。

幸福女人生肖3.生肖兔：溫柔耐看型，越老越讓人想疼

aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter
aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter

屬兔的女生天生帶著一種讓人放鬆的溫柔感。她們就像春天的風，不張揚，卻總能讓身邊的人感到舒服與安心。她們不愛爭，也不喜歡複雜的人際關係，反而因為這份純粹，特別討人喜歡。

屬兔女通常很懂得照顧別人的情緒，心思細膩又敏感，總能在別人需要的時候，給出剛剛好的關心。她們的愛不是轟轟烈烈，而是細水長流型的陪伴，這種穩定感反而最讓人離不開。

隨著年紀增長，屬兔女的魅力不會消失，反而因為經歷過生活的打磨，更顯得柔和又有力量。她們不是鋒芒畢露的主角，卻常常是讓人最想長久依靠的人。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

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陸劇「劇拋臉演員」TOP10！辛芷蕾《繁花》美到封神，「這一位」每部都像換靈魂

陸劇「劇拋臉演員」TOP10！辛芷蕾《繁花》美到封神，「這一位」每部都像換靈魂

2026-06-05 11:49 女子漾／編輯許智捷
陸劇「劇拋臉演員」TOP10！辛芷蕾《繁花》美到封神，「這一位」每部都像換靈魂。圖片來源：電視劇官方微博
陸劇「劇拋臉演員」TOP10！辛芷蕾《繁花》美到封神，「這一位」每部都像換靈魂。圖片來源：電視劇官方微博

陸劇圈，有一種演員不一定每次都站在流量最前排，卻總能在角色登場後讓觀眾忘記他的本名。所謂「劇拋臉」，不是單純換造型、換妝髮，而是能把上一部戲的氣質徹底清空，到了新作品裡，又像重新長出另一個靈魂。

有些人前一部還是溫柔深情男主，下一部就變成陰沉反派；有些人上一秒是市井小人物，下一秒又能撐起權謀大劇。以下整理陸劇「劇拋臉演員」TOP10，從第十名一路排到第一名，看看誰才是觀眾心中真正的「一人千面」。

編輯推薦

「劇拋臉」演員第10名：郭京飛

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

郭京飛很容易被觀眾記住他的幽默感，但真正厲害的是，他從來不只靠「好笑」吃飯。從《都挺好》裡讓人又氣又心疼的蘇明成，到《我是余歡水》裡被生活逼到牆角的小人物，他總能把中年人的荒謬、狼狽與自尊演得很真。

他的劇拋感不是靠外型大改造，而是靠節奏。演喜劇時，他可以讓台詞像生活裡脫口而出的抱怨；演嚴肅角色時，又能讓觀眾看見一個人被現實慢慢磨掉光彩的過程。郭京飛最強的地方，是他能把普通人演得一點都不普通。

「劇拋臉」演員第9名：劉奕君

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

劉奕君是陸劇裡非常典型的「一出場就有戲」型演員。他可以在《琅琊榜》裡演出陰狠又複雜的謝玉，也能在《偽裝者》裡塑造充滿壓迫感的王天風。到了不同題材中，他的角色氣場又會完全變化。

很多演員演反派容易只剩狠，但劉奕君的厲害之處，是他能演出反派的邏輯、權力感和自我說服。他不需要太多誇張表情，只要眼神一沉，角色背後的算計感就會浮出來。也因為如此，他每次出現在劇裡，觀眾都會忍不住開始懷疑：這個人到底是不是好人？

「劇拋臉」演員第8名：檀健次

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

檀健次近年因《長相思》相柳一角人氣大升，但如果只把他看成古裝美強慘男神，就太小看他的表演彈性。從《獵罪圖鑑》裡細膩冷靜的沈翊，到《長相思》裡克制孤絕的相柳，他的角色氣質轉換非常明顯。

沈翊是安靜、敏銳、帶著觀察力的畫像師；相柳則是危險、孤傲又壓抑情感的九命妖。兩個角色都偏內斂，但檀健次演出來完全不是同一種安靜。一個是理性，一個是傷痕；一個像深水，一個像冷刃。這種細節差異，也是劇拋臉演員最難得的地方。

「劇拋臉」演員第7名：白宇

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

白宇一直是被許多劇迷認證的實力派。他早期因《鎮魂》爆紅，但後來在《沉默的真相》《喬家的兒女》《西出玉門》等作品中，陸續證明自己不是只靠某一種人設被記住。

《沉默的真相》裡的江陽，是他表演生涯中非常關鍵的角色。那種從意氣風發到被現實壓垮的變化，不是靠幾句台詞就能完成，而是透過眼神、姿態和整個人的疲憊感慢慢堆出來。到了《喬家的兒女》，他又變成帶著生活重量的喬一成，讓觀眾看到另一種壓抑又溫柔的責任感。

白宇的劇拋感，來自他很懂得把角色的「人生經歷」演在身上。

「劇拋臉」演員第6名：辛芷蕾

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

辛芷蕾很容易因為外型氣場被歸類成「大女人」或「冷豔型」演員，但她真正吸引人的地方，是每個角色都有很強的生命力。她在《慶餘年》飾演海棠朵朵，灑脫不拘、俠氣十足；在《繁花》裡飾演李李，又是另一種成熟、精明、帶著謎感的女性氣場。

她的表演不會只停在漂亮或強勢，而是能讓角色有一種「她真的在那個世界活過」的感覺。海棠朵朵不是一般古裝劇裡的女俠模板，李李也不是單純的風情女人。辛芷蕾能把角色的野心、情緒、算計和孤獨感一起演出來，這也是她近年越來越被看見的原因。

「劇拋臉」演員第5名：黃軒

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

黃軒的氣質很特別，他可以很文藝，也可以很沉重；可以有書卷氣，也可以演出小人物被時代推著走的無力感。從《山海情》裡的馬得福，到《風起洛陽》裡的高秉燭，再到不同年代劇中的角色，他總能把人物放進時代背景裡，而不是只演角色本身。

他的劇拋感不是大開大合，而是非常細緻。馬得福身上有基層幹部的樸實與責任，高秉燭則帶著江湖氣、孤勇感和傷痛。黃軒很擅長讓觀眾相信這個角色有過去，也有不得不往前走的理由。這種表演不搶戲，卻很耐看。

「劇拋臉」演員第4名：雷佳音

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

雷佳音最容易被低估的地方，是他的表演太自然。很多人看他演戲會覺得不費力，但其實那種生活感非常難演。從《我的前半生》裡讓人又愛又罵的陳俊生，到《人世間》裡厚重溫暖的周秉昆，再到《長安十二時辰》裡帶著狠勁與疲憊的張小敬，他幾乎每次都能換一種狀態。

雷佳音不是靠帥氣或人設取勝，而是靠「像」。他演窩囊的人，不會讓角色變成笑話；演可靠的人，也不會過度拔高。他能把人物的缺點、軟弱、善良和矛盾放在同一個身體裡，讓觀眾覺得這個人就像生活中真的會遇到的人。

「劇拋臉」演員第3名：秦昊

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

秦昊絕對是「劇拋臉」代表之一。《隱秘的角落》裡的張東升，幾乎成為近年陸劇最有記憶點的角色之一。他表面溫和、壓抑、體面，內在卻藏著極端情緒，那句「一起爬山嗎」也讓角色走出劇集，成為網路文化符號。

但秦昊並不是只能演陰沉角色。他在《漫長的季節》中又展現完全不同的表演狀態，能把人物的年代感、疲憊感與命運感演得很紮實。他的厲害之處，是每個角色都有明確的心理邏輯，就算角色做出極端選擇，觀眾也能看見背後一步步崩壞的過程。

秦昊的劇拋臉，不只是換一張臉，而是換一套精神狀態。

「劇拋臉」演員第2名：張頌文

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

張頌文因《狂飆》高啟強大爆紅，但他真正讓人佩服的地方，是他不是突然會演戲，而是一直都很會演。高啟強從魚販到黑道大佬的變化，之所以讓觀眾印象深刻，是因為張頌文把每個階段都演得很清楚。

早期的高啟強卑微、侷促、帶著生存焦慮；後來的高啟強沉穩、狠辣、說話不急卻壓迫感十足。他不是一夜之間變壞，而是一步一步被慾望、恐懼和權力推著走。

張頌文最強的是生活感。他演市井小人物，不像在演；演有權勢的人，也不會只有表面的狠。他能把人物的出身、階層、口氣、姿態都揉進細節裡，讓觀眾很難把演員和角色分開。

「劇拋臉」演員第1名：張譯

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

如果要選陸劇劇拋臉代表，張譯絕對是繞不開的名字。從《士兵突擊》裡的史今，到《雞毛飛上天》裡的陳江河，再到《狂飆》裡的安欣，他幾乎每個角色都能留下鮮明印象，而且彼此之間很難看到重複痕跡。

張譯的表演最可怕的是，他不只改變外在狀態，而是連角色的呼吸方式、說話節奏、身體姿態都會跟著變。史今溫厚，陳江河有韌性，安欣則帶著理想主義被時間磨損後的滄桑。這些角色如果拆開來看，幾乎不像同一個人演的。

他不是靠帥氣、流量或固定人設讓人記住，而是靠一次又一次把角色活完整。真正的劇拋臉，不是演完一部戲後讓人說「他演得不錯」，而是讓人忘記演員本人，只記得角色曾經真實存在過。

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