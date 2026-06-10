2026-06-10 11:15 女子漾／編輯張念慈
《鐵拳教育》宋英奎演活濫權議員成遺作！劇中8位演技爆棚綠葉演員 恐龍家長讓金希澈也看怒
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後話題不斷，劇情以「教權保護局」介入失控校園為主軸，透過一樁樁學生、家長與教師越界事件，帶出校園秩序崩壞的黑暗面。除了金武烈、李星民、秦基周等主演成為討論焦點，劇中一群綠葉演員也憑精準演技搶下觀眾目光，其中最讓劇迷感慨的，莫過於已故演員宋英奎在首集中的最後身影。
以下整理《鐵拳教育》中表現精采的8位綠葉演員，從濫權議員、惡女學生、恐龍家長到受害老師，每一位都把「小角色」演成了全劇記憶點。
文章目錄
《鐵拳教育》綠葉演員1：宋英奎 享年55歲 飾演濫權議員劉光弼
宋英奎在《鐵拳教育》首集飾演國會議員兼總統候選人劉光弼，是一名濫用權力、包庇兒子校園霸凌行為的政壇人物。角色一登場就充滿壓迫感，表面上是站在鎂光燈前的權力人物，私下卻利用政治影響力試圖掩蓋兒子的惡行，將「權貴家長」的傲慢與腐敗演得入木三分。
更令人唏噓的是，《鐵拳教育》也是宋英奎留給觀眾的遺作。宋英奎已於2025年8月4日離世，享年55歲；《鐵拳教育》是在他生前完成拍攝的作品之一，因此劇集播出後，許多觀眾得知這是他的最後演出，都感到格外不捨。
宋英奎出道多年，是韓國影視圈熟悉的實力派綠葉演員，曾演出《未生》、《請回答1988》、《上流戰爭3》、《毒梟聖徒》等劇，也參與電影《雞不可失》、《幸福的國家》等作品。雖然多半以配角身分出現，但他擅長用有限戲份放大角色存在感，這次在《鐵拳教育》中也再次證明，即使只是首集登場，依舊能讓觀眾記住那股令人窒息的權力壓迫感。
宋英奎去年曾因涉嫌酒駕引發爭議，當時他參與的部分作品面臨戲份刪減或調整，之後傳出離世消息，讓外界相當震驚。如今《鐵拳教育》播出，他在劇中演活濫權議員，也讓這段最後演出更添追憶意味。
《鐵拳教育》綠葉演員2：朴敘允 飾演惡女學生韓芮梨
新人演員朴敘允《鐵拳教育》飾演的韓芮梨，是昭演女子高中學生兼網紅，劇中不只利用社群影響力操弄輿論，還假控老師性騷擾，讓觀眾看得怒火中燒。
韓芮梨最可怕的地方，不只是「壞」，而是她懂得利用網路聲量與受害者姿態，讓老師陷入百口莫辯的困境。朴敘允把角色表面無辜、內心冷漠的反差演得相當鮮明，也因此讓她一播出就被觀眾記住「第一次看到這麼欠揍的學生角色」。《鐵拳教育》戲外的朴敘允可愛又靦腆，曾在社群分享播出心情，還俏皮替角色喊話，希望大家不要太討厭芮梨，反差感意外成為話題。
《鐵拳教育》綠葉演員3：朴知研 38歲 飾演宇鎮媽媽
《鐵拳教育》「恐龍家長」單元讓不少觀眾看得血壓飆高，朴知研在劇中飾演宇鎮媽媽，是一名過度保護孩子、頻繁投訴老師、干涉教師生活的家長。她把所有問題都歸咎於老師，甚至捏造不實內容指控教師，逼真的演出讓角色被不少網友封為全劇最強反派之一。
這段劇情之所以引發共鳴，是因為恐龍家長並非誇張到遠離現實的反派，而是貼近許多教育現場會面臨的壓力。Super Junior成員金希澈看完相關劇情後，也在朴知研社群留言表示自己差點罵人，間接證明這個角色有多讓觀眾入戲。
《鐵拳教育》綠葉演員4：宋詩安 24歲 飾演女老師
《鐵拳教育》能讓觀眾心疼，除了恐龍家長演得太真實，24歲的宋詩安飾演的女老師也是關鍵。她在劇中面對家長連番施壓，被投訴、被誤解、被指控，明明努力做好教師本分，卻一步步被逼到身心崩潰。
宋詩安是韓國新生代女演員，出生於2002年，過去曾演出《憂鬱症》、《High Cookie》、《金字塔遊戲》等作品。這次在《鐵拳教育》把老師在壓力下的無助與委屈演得相當細膩，成為許多觀眾討論「教權困境」時最有感的一集。
《鐵拳教育》綠葉演員5：李奉俊 30歲 飾演趙圭哲
李奉俊在《鐵拳教育》劇中飾演趙圭哲，是與教權保護局成立背景密切相關的重要角色。他是崔佳尹的學生，也因犯下重大事件，成為推動教權保護局誕生的關鍵人物之一，牽動整部劇最沉重的核心設定。
李奉俊過去曾演出《五月的青春》、《還魂》、《非常律師禹英瑀》、《財閥家的小兒子》、《搜查班長1958》、《機智住院醫生生活》等作品，也曾有音樂劇表演背景。這次在《鐵拳教育》中，他以角色行為帶出校園衝突失控後可能造成的悲劇後果。
《鐵拳教育》綠葉演員6：李尚熙 42歲 飾演鄭善英
李尚熙在《鐵拳教育》劇中飾演鄭善英，是韓芮梨的第二任班導。她因懼怕韓芮梨而選擇隱忍，直到在羅華振的鼓舞下，才慢慢找回教師初心。這個角色代表的不是戲劇化的反擊，而是許多教師在現實壓力下「不是不想管，而是不敢管」的困境。
李尚熙是韓國實力派演員，曾以電影《戀愛談》獲得第53屆百想藝術大賞電影部門最佳新人女演員，代表作品包括《戀愛談》、《國道劇場》、《愛在春光乍現時》、《檢察官內傳》等。她在《鐵拳教育》中用細膩演技呈現教師的恐懼、壓抑與重新站起來的過程。
《鐵拳教育》綠葉演員7：賀營 32歲 飾演崔佳尹
賀營《鐵拳教育》飾演崔佳尹，是崔康石的女兒，也是羅華鎮的未婚妻。她生前是一名充滿熱情的教師，卻因學生事件走向悲劇，成為羅華鎮心中無法放下的傷口，也讓觀眾更理解羅華鎮為何如此堅定地投入教權保護工作。
賀營近年因《外傷重症中心》打開知名度，並在《我的荒糖戀愛》首度擔綱女主角。她本身畢業於梨花女子大學西洋畫系，2019年出道，氣質清新溫柔，這次在《鐵拳教育》中雖然以回憶與情感線為主，卻成為推動主角行動的重要存在。
《鐵拳教育》綠葉演員8：李宇濟 31歲 飾演張成九
李宇濟在《鐵拳教育》劇中飾演張成九，是辰原高中相關事件中的受害者。這個角色讓觀眾看見，《鐵拳教育》不只是拍出惡人被懲罰的爽感，也透過受害者角色提醒觀眾，每一樁校園事件背後，都可能有人已經付出難以挽回的代價。
李宇濟曾用藝名李昌植，過去代表作品包括《災後調查日誌》系列、《夜晚開的花》等。他在劇中雖然不是最具衝突性的角色，卻補足了《鐵拳教育》作為社會議題劇的情緒重量。
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