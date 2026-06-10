2026-06-10 10:25 女子漾／編輯許智捷
《迷牆》五大看點！郭京飛、任素汐挖出三千萬，窮夫妻一夕翻身卻互相算計
陸劇《迷牆》於2026年6月7日正式開播，由郭京飛、任素汐領銜主演，集結谷嘉誠、溫崢嶸、劉天佐、方芳等實力派演員，融合懸疑、都市犯罪、黑色幽默與現實諷刺。故事從一對中年夫妻的崩潰人生開始：事業失敗、債務纏身、婚姻失溫，日子已經夠慘，沒想到搬進老舊別墅後，竟在牆裡挖出高達三千萬的巨款！
這筆錢看似是天降救命符，卻也像一顆定時炸彈，讓夫妻倆從「一起扛生活」變成「彼此防備」。究竟三千萬是翻身機會，還是人性失控的開端？以下整理《迷牆》五大看點，一次看懂這部劇為什麼值得追。
《迷牆》看點1：郭京飛、任素汐「窩囊夫妻」雙神合作
《迷牆》最吸引人的第一點，就是郭京飛與任素汐的搭檔。郭京飛飾演的余鳴，是典型「倒楣中年男」代表，事業不順、投資失利，想翻身卻越搞越慘，甚至因各種意外背上外債，人生簡直像被生活按在地上摩擦。
任素汐飾演的文一彤，則是被婚姻與現實壓得快喘不過氣的普通女人。她不是完美女主角，而是會焦慮、會崩潰、會計較，也會在絕望中努力抓住一點希望的人。兩人一來一往的互懟、抱怨、崩潰與試探，讓這對夫妻既好笑又真實，完全不是偶像劇式的浪漫，而是「貧賤夫妻百事哀」的現實版。
尤其當兩人發現牆裡藏著三千萬時，那種又怕、又貪、又不敢相信自己走運的反應，充滿黑色幽默。觀眾會一邊笑他們狼狽，一邊又忍不住想：如果是我遇到這筆錢，真的能保持清醒嗎？
《迷牆》看點2：三千萬像照妖鏡，人性的「洋蔥式」層層剝開
《迷牆》不是單純「好人變壞」或「壞人得逞」的爽劇，而是把人性一層層剝開來看。余鳴和文一彤原本只是被債務與生活逼到喘不過氣的夫妻，雖然日子狼狽，至少還能一起抱怨、一起撐下去。但當牆裡的三千萬突然出現，這筆錢瞬間變成一面照妖鏡，照出兩人心裡最真實的恐懼、貪念與不安全感。
原本的「共患難」慢慢變成「同床異夢」，兩人開始懷疑對方是不是想獨吞、是不是另有盤算，甚至連婚姻關係都被重新計算。可《迷牆》好看的地方也在於，它沒有把角色寫得非黑即白。余鳴雖然窩囊，關鍵時刻仍有想保護家人的一面；文一彤看似精明計較，內心也始終拉扯著最後的道德底線。這種善惡交錯的複雜感，讓角色不只是為了推動劇情存在，而是像真實生活裡會害怕、會動搖、也會犯錯的普通人。
《迷牆》看點3：「劇本殺」式的沉浸式敘事
《迷牆》的故事空間高度集中在那棟「藏錢舊別墅」裡，也讓整部劇有一種密室逃脫、劇本殺式的沉浸感。牆裡有秘密，屋裡有人心，屋外則有一群隨時可能闖進來的人。
高利貸債主、神秘前房東、物業、鄰居、各路可疑人物接連登場，每一次敲門都像在提醒夫妻倆：你們以為錢藏得住嗎？這種「一門之隔、下一秒就穿幫」的設計，讓劇情節奏非常緊繃。
夫妻倆一邊要編謊，一邊要藏錢，一邊還要假裝自己什麼都不知道。越是努力掩飾，破綻就越多；越想脫身，麻煩就越大。這也讓《迷牆》不是傳統慢節奏懸疑劇，而是把荒謬、緊張、犯罪與喜感全部塞進同一個空間裡，觀眾很容易一集接一集追下去。
《迷牆》看點4：辛辣的「當代中產階級」社會諷刺
《迷牆》表面上是「牆裡挖出三千萬」的懸疑故事，但真正讓人有感的，是它對當代中年人生存困境的描寫。余鳴和文一彤不是天生壞人，他們只是太想脫離困境，太想重新開始，也太害怕繼續失敗。
劇中透過余鳴的處境，戳中許多現實痛點：中年失業、投資失敗、直播帶貨翻車、債務壓力、婚姻疲憊、買房撐面子卻負擔不起生活。這些都不是遙遠的戲劇設定，而是很多人可能正在面對的焦慮。
也因此，《迷牆》的黑色幽默不是單純搞笑，而是帶著刺的笑。你會笑余鳴太窩囊、笑夫妻倆藏錢藏到手忙腳亂，但笑完又會發現，他們的狼狽其實很像被生活追著跑的普通人。三千萬讓他們失控，可真正把他們逼到牆角的，也許早就是生活本身。
《迷牆》看點5：電影級的「視聽隱喻」與符號美學
《迷牆》不只靠劇情反轉製造懸疑，導演邢鍵鈞也透過電影感十足的視聽設計，讓那棟藏著三千萬的舊別墅變成全劇最重要的心理空間。別墅外部看似明亮、現代，象徵夫妻倆努力維持的體面生活；但一走進屋內，尤其是藏錢的牆面與密閉空間，畫面氛圍立刻轉為昏暗、壓抑，彷彿暗示金錢帶來的不是自由，而是腐爛、窒息與失控。
聲音設計也加深了這種不安感。牆壁傳出的空洞回音、點鈔機刷刷作響的聲音、牆面剝落時細碎的聲響，都被刻意放大，讓觀眾彷彿跟著角色一起聽見秘密正在裂開。這些細節讓《迷牆》不只是「挖到錢」的故事，而是把貪念、恐懼與猜忌具象化，讓每一次敲牆、每一次沉默，都像是在替人性倒數計時。
《迷牆》看點6：演技炸裂的「全員實力派」配角團
除了郭京飛與任素汐，《迷牆》的配角群也很有看頭。溫崢嶸飾演的李槿，一出場就帶著神秘與壓迫感，像是知道更多真相的人，也讓三千萬的來歷變得更加撲朔迷離。
劉天佐飾演的洪金奎，則讓犯罪線多了街頭感與荒謬喜感。他不是單純的功能型角色，而是把粗魯、壓迫與滑稽感揉在一起，讓觀眾在緊張之餘又忍不住覺得好笑。
《迷牆》厲害的地方就在於，每個登場人物看起來都不簡單。有人像是來討債，有人像是來試探，有人像是路過，卻可能都和牆裡的秘密有關。這種全員不可信的氛圍，讓劇情充滿猜測空間，也讓觀眾很難放鬆警戒。
《迷牆》Wonder Wall EP01
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