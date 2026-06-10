2026-06-10 01:16 芮塔的看劇筆記
人人都可能是兇手？《稻草人》改編華城連環殺人案 道出「最完美的遺憾」
追求正義之前必須先思考，你我是否在不知不覺中，反成了「稻草人」!?由朴海秀、李熙俊、郭善英等人出演，《模範計程車》的朴俊宇導演與李智賢編劇再度合作之韓劇《稻草人》，絕對能列入2026年之黑馬韓劇！收視從2.9%持續飆漲，至最終集一路飆升至達到8%，獲得一遍好評；從開場到故事結局，收得十分完整。有趣的是，該劇改編自真實案件（華城連鎖殺人事件），即便此懸案已經被改編過多次影視作品，本以為幾乎拍到膩的題材，依然玩出新意，且更上一層樓。
《稻草人》作為繼2019年華城連鎖殺人事件破案後，首部改編之影視戲劇作品。不像過往刑偵劇焦點擺在找兇手，《稻草人》在已知兇手身份，且真實案件結局已定的狀態下，挖掘複雜黑暗的心理層面與真相，那一種想追求正義，卻又無力之感，或許是挺正義被攔阻，或者被眼前利益所蒙蔽，都將變得面目可憎，對此編劇也將人性描述的淋漓盡致。戲劇的結局看似不完美，卻已經是最好的結局，然而「現實中的真實故事，讓人心痛至極的故事！」
「華城連鎖殺人事件」30年後案件破解後首部改編韓劇 老題材玩出新意
以「華城連鎖殺人事件」為背景，改編的韓劇包括《殺人回憶》、《岬童夷》、《信號》、《隧道》等影視作品，然而過去的戲劇時空背景，都在尚未破案前，主要內容多著墨在找兇手；《稻草人》反而在已知兇手的2019年，穿越回到1988年，那段韓國才剛經歷過獨立抗爭，民風看似純樸的年代，「科學辦案不發達，檢警仍存在著拷問制度；正義不重要，只要找到有人可以背黑鍋的人就好！」
劇中在前半段玩起猜謎，開宗明義表明，犯人已經抓到，通過拍攝手法刻意不告訴你，兇手原來是他!?影迷朋友更開始發揮柯南精神找線索！然而，就在戲劇中段一個閃神，突告知兇手，讓人猝不及防。值得一提，刑偵劇往往在最後才會找到兇手，本劇卻在兇手已知的情況下，還要繼續播下去，實為罕見；最後更更急轉之下闡述「轉型正義」意念，集集反轉，直到最後仍令人熱血，且被受害者逼出眼淚，實為精彩。
你我都可能是稻草人 正義無意間也成為加害者
很喜歡劇中闡述的寓意！姜泰柱表示：「一路追討兇手之於，自己亦成為稻草人了！」「追捕怪物久了，別忘了看看自己變成什麼模樣。」《稻草人》最為讚許的，是戲劇對於人性的探討。追求真相，真的只是為了真相，還是想要通過成功，填補那個自卑的心情？如此也反映出姜泰柱與車恃穎的人設。
本以為朴海秀、李熙俊會上演一段BG兄弟情，兩人直至最後仍站在一正一邪的對立面，仍十分喜歡兩人劇中出現的畫面，會有一段黑色幽默的歌曲響起。
此外，姜泰柱所述，起宦仍是一切悲劇的開端；然而，在那個設備簡陋的那個年代，檢警雙方抓錯人導致太多的冤獄造成，即便並非兇手，又何嘗不是另一種的加害者？
犯錯究竟該不該道歉!?轉型正義的重要性
《稻草人》劇中最厲害的，最後兩集導向轉型正義的討論！如同「華城連鎖殺人事件」真實結局令，犯錯的人依舊逍遙法外，事實真相石沉大海；因此劇中結局，已經是最完美的境界。很喜歡宋健僖飾演的映範個性，沒有被真相打倒，反倒支持著母親，勸說舅舅承認錯誤，即便沒有達到伊甸園，但映範說的對話，的確是大家該學習的。錯過公審期間，當年犯錯的事情，到底該不該向當事人道歉且協助，當你手上擁有權力與名利，有勇氣放下一切!?值得我們討論。
朴海秀、李熙俊、丁文晟超強演技引人入勝 宋健僖角色令人遺憾
《稻草人》並非偶像出身的俊男美女出演，但劇中演員各個身懷本領，讓觀眾很容易進入角色本身。播出期間最讓觀眾常說的一句話，李起宦到底是不是兇手？導演不可能安排丁文晟演出小角色！另外朴海秀、李熙俊堪稱不打不相識的情誼，連朋友都對車恃穎說「明明就可以處置姜泰柱，卻又不想理會，但又恨之入骨！」只可惜一度以為兩人會發生兄弟情或者BL線，著實有些失望(笑)。
或許就像姜泰柱所說，車恃穎就是害怕又羨慕自己，讓兩人長期處於拉扯狀態，剪不斷而理還亂的關係。朴海秀、李熙俊強大的氣場，尤其是朴海秀年輕時的血氣方剛，老年時期的穩健，以及李熙俊令人恨得牙癢癢，卻又對其又愛又恨，著實佩服兩人的演技。
至於宋健僖飾演的李起範，就是一個悲劇性人物。雖然起初不斷導向是真兇，依據戲劇原理，也很明顯的得知那只是煙霧彈。僅是，在知道真兇是你最親愛的人(哥哥)，卻又為其隱瞞，最後死亡，真的太令人遺憾了。即便最後宋健僖演出李起範兒子一角，想必讓在世者更惆悵，想說卻又不能說出口的無奈，所幸兒子繼承了爸爸的志願，當一個記者，最後終於得知真相，卻又冷靜面對現實！