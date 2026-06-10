2026-06-10 12:35 女子漾／編輯周意軒
2026世界盃梅西真的來了！從患病少年到阿根廷球王，帶你認識梅西傳奇人生
2026世界盃進入倒數，阿根廷球迷最關心的名字，依舊是梅西（Lionel Messi）。根據ESPN報導，阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）已在賽前記者會證實，梅西會在阿根廷對冰島的世界盃前最後一場熱身賽登場，只是實際上場時間仍要視身體狀況決定。斯卡洛尼也強調，教練團的原則是不冒任何風險，會謹慎安排球員上場分鐘數。對許多球迷來說，這不只是一場熱身賽，而像是「梅西最後一舞」正式揭開序幕。2026年，梅西已經38歲，若順利在本屆世界盃登場，將寫下個人第6度參與世界盃的紀錄。路透也指出，梅西與C羅都有望在2026世界盃成為第6度參賽的傳奇球星。
梅西2026世足前傷情受關注！左大腿後肌疲勞一度讓球迷緊張
梅西近期最讓球迷擔心的，就是他的左大腿後肌狀況。路透報導指出，梅西在邁阿密國際對費城聯的美職聯比賽中出現左大腿後肌疲勞，之後傷勢被列為逐日觀察。抵達阿根廷國家隊後，他已逐步恢復並參與部分團隊訓練。也因此，阿根廷對宏都拉斯的熱身賽中，梅西雖然進入名單，卻沒有上場，而是全場坐在板凳席。斯卡洛尼選擇保守處理，目的很明確：世界盃才是真正戰場，沒有必要在熱身賽硬拚。
童年罹患生長激素缺乏症，梅西差點與足球夢擦肩
2026美加墨世界盃將於6月11日揭幕，38歲梅西（Lionel Messi）入選阿根廷26人名單，將第6度征戰世界盃，率領衛冕軍挑戰連霸。但梅西的傳奇從來不只在球場上。1987年出生於阿根廷羅薩里奧的他，4歲接觸足球、6歲加入紐維爾舊生，天賦早早被看見；然而童年時卻因身高明顯落後同齡孩子，被診斷出「生長激素缺乏症」。若無法持續治療，足球夢可能就此停下，也讓他後來的球王之路更顯動人。
從羅薩里奧小男孩，到被命運考驗的天才
梅西全名Lionel Andrés Messi，1987年6月24日出生於阿根廷羅薩里奧。英國《大英百科全書》介紹，梅西是阿根廷足球員，曾創下8座金球獎紀錄，並在2022年幫助阿根廷奪下世界盃冠軍。但在成為球王以前，梅西的足球路並不是一路開外掛。他小時候曾被診斷出生長激素缺乏症，治療費用對家境並不富裕的家庭來說是沉重負擔。對一個熱愛足球的小孩而言，身體發育問題不只是健康難題，更可能直接影響職業生涯。
後來，巴塞隆納看見了他的天賦，願意提供治療與訓練機會，也讓梅西的人生從阿根廷羅薩里奧，走向西班牙巴塞隆納。這段故事後來被球迷反覆傳頌，因為它像極了熱血漫畫開場：一個差點被身體限制的孩子，最後用雙腳改寫世界足球史。
一張餐巾紙，簽下未來球王
梅西人生最知名的傳奇之一，就是那張「餐巾紙合約」。年少時的梅西在巴塞隆納試訓時展現驚人天賦，當時巴薩相關人士為了留住他，據傳在餐巾紙上寫下承諾，成為梅西與巴塞隆納緣分的起點。這個故事之所以迷人，不只是因為戲劇性很強，而是它讓人看見：有時候改變命運的，不一定是一份正式文件，而是一個人願不願意相信你。巴塞隆納相信梅西，而梅西也用21年的時間，回報這份信任。
剛到巴薩時太安靜，隊友以為他不會說話，梅西不是那種一出場就張揚的天才。剛到巴塞隆納青訓系統時，他個性安靜，甚至讓隊友一度以為他不太會說話。但只要球到了腳下，大家很快就知道：這個男孩不是不會說話，而是他的語言在球場上。他的盤帶、變向、加速、射門，都像一種不需要翻譯的表達。對梅西來說，球場不是舞台，而是他最自在的世界。
小羅納度曾預言，他會成為最偉大的球員
梅西在巴塞隆納的重要貴人之一，是巴西球星羅納迪諾（Ronaldinho）。當年小羅納度已是世界級巨星，但他很早就看出梅西的特別，甚至曾公開稱讚這位年輕隊友將會成為最偉大的球員之一。對年少離鄉、在異國打拚的梅西來說，小羅納度不只是前輩，更像哥哥般的存在。兩人的友誼，也成為巴薩球迷心中最溫暖的一段回憶。
從巴薩神話，到巴黎轉身，再到邁阿密新篇章
梅西在巴塞隆納效力多年，建立了幾乎無法複製的王朝記憶。他拿過歐冠、西甲、國王盃等多項冠軍，也成為巴薩史上最具代表性的球員之一。2021年，梅西離開巴塞隆納，轉戰巴黎聖日耳曼；2023年，他加盟美職聯邁阿密國際。根據梅西官方網站與球員資料，他目前效力於邁阿密國際，也持續擔任阿根廷國家隊重要核心。對球迷來說，梅西的職業生涯像分成三個篇章：巴薩是青春與巔峰，巴黎是轉折與適應，邁阿密則是巨星走向全球化的新舞台。
國家隊曾是他的痛，直到2022終於圓夢
梅西職業生涯幾乎拿遍俱樂部榮耀，但「阿根廷國家隊」曾長年是他最痛的一塊。世界盃決賽失利、美洲盃挫敗、外界質疑「他在巴薩是神，在阿根廷卻無法封王」，都讓梅西承受巨大壓力。直到2021年，阿根廷奪下美洲盃冠軍，梅西終於打破國家隊大賽冠軍魔咒。2022年卡達世界盃，他帶領阿根廷一路殺進決賽，最終擊敗法國，拿下生涯最重要的世界盃冠軍。FIFA也曾整理梅西世界盃紀錄，指出他是唯一兩度獲得世界盃金球獎的男子球員。那一刻，梅西不只是贏了世界盃，也像是把多年來的質疑、遺憾與眼淚，全都踢進了歷史。
球場外是好爸爸、好丈夫，愛情故事也很傳奇
梅西和妻子安東內拉（Antonela Roccuzzo）的愛情故事，幾乎是足球圈最經典的青梅竹馬童話。兩人從阿根廷家鄉相識，歷經梅西離鄉到西班牙發展、長時間遠距與人生轉折，最後步入婚姻，也育有孩子。比起場上那個無所不能的10號，私下的梅西低調、戀家，也常在社群分享與家人的日常。這種反差正是他迷人的地方：他在球場上像神，在生活裡卻像一個會陪孩子、愛老婆、重視家庭的普通男人。
對球迷來說，2026年的梅西不一定再是那個全場高速衝刺的少年，但他可能是更成熟、更會閱讀比賽、更懂得在關鍵時刻改變戰局的隊長。年齡會改變他的跑動方式，卻未必能帶走他的球感、視野與大賽氣場。