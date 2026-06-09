2026-06-09 17:47 女子漾／編輯周意軒
秀英、鄭敬淏14年戀情告終！盤點「長跑多年仍分手」明星情侶，粉絲心碎：再也不相信愛情
少女時代成員兼演員秀英與演員鄭敬淏驚傳分手，雙方經紀公司證實兩人結束長達14年的戀情，消息一出立刻震撼韓網。這對從2014年公開認愛後就被視為「韓娛長跑情侶代表」的戀人，過去不只多次在訪談中自然提到彼此，也因低調穩定、鮮少負面爭議而深受粉絲祝福，如今卻傳出戀情畫下句點，也讓不少網友忍不住感嘆：「連他們都分手了，真的再也不相信愛情。」其實在演藝圈裡，愛情長跑從來不是感情保證書。交往越久，代表一起走過更多人生階段，也意味著兩人必須不斷面對工作變化、價值觀調整、人生規劃與外界壓力。以下盤點幾對曾經被外界看好、卻在多年後仍選擇分開的明星情侶，有些和平告別，有些分手後風波不斷，但共同點都是曾讓粉絲相信：原來愛情真的可以很久很久。
秀英與鄭敬淏一直是韓國演藝圈最具代表性的長跑情侶之一。兩人從2012年左右發展為戀人，2014年公開認愛後，穩定交往多年。期間鄭敬淏曾在訪談、節目中大方提到秀英，秀英也曾以自然、不張揚的方式守護這段感情，讓外界一直認為兩人是「低調但很穩」的代表。
沒想到2026年6月，兩人被發現疑似在社群平台取消追蹤，隨後分手消息曝光。雙方經紀公司也證實，兩人已經結束戀人關係，未來將以好同事身分互相支持。14年不是一段短暫戀情，而是幾乎走過青春、事業轉折與人生重要階段的陪伴，因此消息傳出後，粉絲心碎程度可想而知。他們的分手最讓人感慨的地方，不是誰對誰錯，而是即使一段感情曾經很美、很穩、很被祝福，也可能在時間推進中慢慢走向不同方向。
惠利、柳俊烈：從《請回答1988》走出來的7年戀情
惠利與柳俊烈因經典韓劇《請回答1988》結緣，劇中雖然沒有成為觀眾心中的圓滿CP，戲外卻真的發展成戀人，讓不少劇迷一度覺得「現實替狗煥圓夢了」。兩人2017年公開認愛後，交往長達7年，是韓娛圈另一對備受祝福的低調情侶。然而2023年，雙方經紀公司證實兩人已分手，從戀人回到同事關係。這段感情最令人唏噓的地方，在於它承載了太多觀眾對《請回答1988》的情感投射。對粉絲來說，他們不只是明星情侶，更像是某段青春記憶的延伸。
只是現實中的愛情並不會因為劇迷的意難平就自動走向童話結局。曾經相愛是真的，最後分開也是真的。
蔡依林、錦榮：6年姊弟戀和平落幕
蔡依林與錦榮因合作〈玩愛之徒〉MV結緣，之後發展出長達6年的姊弟戀。當時這段感情備受關注，一方面是因為蔡依林身為華語天后，感情世界本來就容易成為焦點；另一方面，錦榮的混血外型與模特兒身分，也讓兩人戀情帶有高度話題性。2016年，雙方經紀人證實兩人和平分手，外界曾傳出聚少離多、人生規劃不同等原因，但雙方始終維持體面態度。這段戀情也讓人看見，成熟分手不一定要撕破臉，有時候只是兩個人走到某個階段後，發現彼此想要的未來已經不太一樣。對很多女生來說，蔡依林分手後更像是把人生主控權拿回自己手上。她沒有被一段感情定義，反而持續在音樂、舞台、時尚與自我成長中發光，成為「分手也可以很漂亮」的代表。
Taylor Swift、Joe Alwyn：6年低調戀愛也敵不過人生轉向
Taylor Swift與英國演員Joe Alwyn交往約6年，這段戀情一直是她少數非常低調保護的關係。不同於過去總被放大檢視的戀愛，她與Joe Alwyn很少公開放閃，也讓粉絲一度認為這是Taylor最穩定、最接近安定感的一段感情。2023年，外媒報導兩人分手，消息震驚全球粉絲。據外媒說法，分手並非戲劇性爆發，而是關係自然走到終點。這點反而更讓人心酸，因為很多感情不是輸給背叛，也不是輸給爭吵，而是兩個人慢慢變成不同的人。Taylor Swift後來持續以作品回應人生狀態，也讓這段感情成為粉絲解讀她音樂世界的重要線索。對她而言，愛情會結束，但創作會繼續。
Shakira、Gerard Piqué：11年感情成全球話題
拉丁天后Shakira與西班牙足球明星Gerard Piqué曾是全球知名的明星情侶，兩人交往多年並育有兩個兒子，曾被視為跨界愛情代表。一個是國際流行天后，一個是足壇巨星，兩人的結合曾經像現實版偶像劇。2022年，兩人宣布分開，結束約11年的關係。不同於一些和平分手的情侶，Shakira與Piqué分開後引發大量媒體關注，相關傳聞、歌曲回應與社群討論不斷延燒。Shakira後來把情傷轉化成音樂能量，也讓她的分手故事成為「女人從破碎中重新站起來」的代表案例。這段感情讓人看見，長跑戀情一旦牽涉家庭、孩子、名聲與事業，分開往往不只是兩個人的事，而會變成一場漫長的公開修復。
為什麼長跑戀人最後還是會分手？
很多人會以為，交往越久代表越不容易分開。但現實是，時間可以累積感情，也會放大差異。尤其是明星情侶，除了兩人之間的相處，還要面對行程、輿論、距離、事業規劃與人生節奏差異。
長跑戀情最難的，不是熬過第一年，而是每一年都願意重新理解對方。當兩個人從20多歲走到30多歲，對婚姻、家庭、工作、生活方式的想像可能逐漸改變。如果其中一方想安定，另一方想衝刺事業；一方想公開，另一方想保護隱私；一方想往下一步走，另一方還沒準備好，感情就可能慢慢出現裂縫。
所以秀英與鄭敬淏的分手之所以讓粉絲心碎，是因為大家曾經從他們身上看見一種「愛情可以很久」的希望。但也許更成熟的理解是，愛情不只用結婚或白頭偕老來證明。曾經真心陪伴14年，本身就已經是一段很深的緣分。
只是對粉絲來說，這一天真的太難接受了。畢竟連秀英和鄭敬淏都分手，難怪大家會忍不住喊：「再也不相信愛情了。」