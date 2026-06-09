2026-06-09 16:50 女子漾／編輯許智捷
星巴克最萌足球員報到！足球小熊玻璃杯6／11開賣，喝咖啡還送應援貼紙
足球熱潮越燒越旺，從好友相約看球、社群討論賽事，到各式應援活動，都讓「足球」成為今夏最有話題的關鍵字。星巴克也搭上這股運動熱潮，以「TEAM STARBUCKS」為概念，推出足球小熊玻璃TOGO冷水杯、雲朵泡泡美式咖啡系列，以及限量足球主題貼紙活動，讓大家不只喝咖啡，也能一起加入今夏最可愛的應援隊伍。
星巴克足球小熊登場！Bearista化身最萌應援員
每次星巴克推出Bearista小熊周邊，總能讓粉絲忍不住手刀收藏，這次更直接換上足球造型，化身今夏最萌足球員。
「足球小熊玻璃TOGO冷水杯」將Bearista小熊變成立體公仔設計，搭配透明玻璃杯身，不管裝入咖啡、星冰樂或其他沁涼飲品，都能透過飲品顏色呈現不同視覺效果。尤其透明杯身加上足球小熊造型，拍起來自帶夏日運動感，很適合放在辦公桌、野餐桌，或拿去和朋友一起觀賽時曬一波。
這款「足球小熊玻璃TOGO冷水杯」容量為591毫升，售價1080元，預計6月11日起於全門市與線上門市上市，喜歡星巴克小熊系列的粉絲可以先設好提醒。
夏日觀賽喝什麼？雲朵泡泡美式成應援咖啡首選
除了周邊杯款，星巴克也同步推薦夏日人氣飲品「雲朵泡泡美式咖啡」系列，把冰美式喝出更輕盈、更有層次的口感。
「特選雲朵泡泡美式咖啡」以空氣壓注工藝，將濃縮咖啡與冰塊融合，形成厚實綿密的泡沫層，喝起來有咖啡的醇厚，也多了氣泡般的輕盈感。這款僅供應冰飲，售價為Tall 115元、Grande 130元、Venti 145元。
如果想喝得更有夏日果香，也可以選「特選蜜柚雲朵泡泡美式咖啡」。這款把蜜柚的清新酸甜與咖啡泡沫結合，入口先是果香感，接著才是咖啡的醇厚尾韻，適合喜歡清爽系咖啡、又不想喝太厚重口味的人。售價為Tall 140元、Grande 155元、Venti 170元，同樣僅供應冰飲。
喝咖啡送限量貼紙！打造自己的TEAM STARBUCKS應援杯
這次星巴克也把「應援感」做到細節裡，推出限量「TEAM STARBUCKS足球主題貼紙」，設計結合足球元素、Bearista小熊與字母圖案，讓顧客可以自由拼貼名字、口號或創意文字，打造專屬自己的咖啡杯風格。
活動自6月12日起開跑，凡購買兩杯大杯含以上全飲品，即可獲得限量「TEAM STARBUCKS足球主題貼紙」乙份。無論是想和朋友一起做應援杯，還是單純想讓咖啡杯更有儀式感，這波都很適合一起收藏。
朋友聚會、觀賽、午後提神都能加入TEAM STARBUCKS
這次「TEAM STARBUCKS」不只是單純推出新品，更像是把夏日咖啡時光變成一場可愛的足球應援派對。從足球小熊杯到雲朵泡泡美式，再到可以自由拼貼的主題貼紙，都很適合朋友聚會、觀賽聊天，或是在忙碌日常中為自己加一點小小儀式感。
這個夏天，如果你也想用一杯咖啡迎接足球熱潮，不妨揪朋友一起加入TEAM STARBUCKS，讓Bearista足球小熊陪你把夏日應援感拉滿。
TEAM STARBUCKS活動資訊
「足球小熊玻璃TOGO冷水杯」
上市時間：2026年6月11日
售價：1080元
容量：591毫升「TEAM STARBUCKS足球主題貼紙」
活動時間：2026年6月12日
活動規則：凡購買兩杯大杯含以上全飲品，即可獲得限量貼紙乙份
（數量有限，送完為止）
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