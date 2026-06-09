我們會被AI取代嗎？黃仁勳談AI：別害怕它有多神，而是要訓練自己多「這一能力」

2026-06-09 16:08 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：nvidia IG
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黃仁勳最近談 AI的重點，其實不是「AI有多神」，而是「人要怎麼用它，才不會把自己的思考力交出去」。他強調自己每天都會用 AI，但不會只接受第一個答案，而是會交叉比對、反覆追問，甚至把同一題丟給多個 AI互相比較，像是請不同醫師看診一樣，再從中找出最好的判斷。

把 AI 當成思考工具

黃仁勳在受訪時提到，他不把 AI 當成替自己做決定的機器，而是當成幫助理解問題的工具。如果遇到不熟悉的領域，他會先要求 AI 用很簡單的方式解釋，再慢慢加深難度，從基礎一路問到更細的層次。

對一般人來說，AI很方便，方便到有時候會讓人直接複製貼上，連想一下都省了。但黃仁勳的做法剛好相反，他把 AI當成一個會逼你動腦的對象，你得先想清楚自己要什麼、哪裡不懂、答案合不合理，這個過程其實就是在訓練思辨能力。

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思想要怎麼被保留

真正值得注意的，不是 AI 能不能回答，而是我們會不會因為太快得到答案，就把自己的判斷力越用越少。黃仁勳認為，和 AI 互動的關鍵在於批判性思考，也就是不要照單全收，而是要質疑、驗證、比較。 這也是「把握住人的思想」最重要的一步，因為人的思想不是靠堆資訊變強，而是靠判斷、整理和取捨變得成熟。

現在大家都在學怎麼寫提示詞，但更重要的是學會怎麼問出好問題。當你能要求 AI 先簡單、再深入；能把它的回答拿去比對；能看出哪裡合理、哪裡不完整，你其實就在守住自己的思考主導權。

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AI 時代的判斷力

黃仁勳的觀點很直接：AI 不會讓人變笨，真正讓人退化的，是只把 AI 當答案機，不再自己想， 反過來說，如果你願意多問一步、多比對一次、多懷疑一下，AI 反而會逼你把腦袋用得更完整。

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聽聽黃仁勳對於AI與未來人類職場角色變化的具體看法

黃仁勳對未來職場的看法很清楚

AI 不會只是來「搶工作」，它更像是把工作重新拆開，讓人類去做更需要判斷、溝通和創造的部分。他常提到，AI 最先接手的是例行任務、資料整理、初步分析這一類可自動化的工作，但工作的「目的」仍然需要人來定義。

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人類會往哪裡移動

在黃仁勳的描述裡，未來職場不會只有「人」或「AI」其中一方，而是兩者一起工作。 他曾提出「雙隊伍」的概念，意思是企業裡會同時有一支人類團隊，和一支由 AI 組成的團隊，彼此分工協作。 這也代表很多原本由人處理的流程，之後會交給 AI 先跑一輪，讓人把時間留給更高層次的決策。

什麼工作更難被取代

黃仁勳特別強調，AI 很擅長處理「任務」，但不擅長理解工作的「目的」。 以放射科醫師為例，AI可以快速看影像，但醫師真正的價值在於診斷、判斷、和病人溝通，這些都不是單純輸出結果就能完成的。 所以他認為，未來更有價值的不是只會做單一流程的人，而是能整合資訊、做決定、帶領 AI 的人。

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職場角色怎麼變

如果把他的觀點整理得更直接一點，就是：人類會從「執行者」往「指揮者」移動。 以前很多人工作的核心是把事情做完，之後更重要的能力會變成怎麼下指令、怎麼驗證結果、怎麼把 AI 的輸出變成真正可用的成果。 他也多次鼓勵大家把 AI 視為學習夥伴，因為未來競爭力不只來自專業本身，也來自你會不會把 AI 用在自己的領域裡。

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他的核心態度

黃仁勳對 AI的態度其實不是恐懼，而是重新分工，他認為技術越強，越能把人從重複勞動中解放出來，讓人去做更需要創意、溝通、判斷和責任感的事。 所以在他看來，真正危險的不是 AI 本身，而是只做任務、不懂目的的人，因為那類工作最容易被自動化。

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#AI #工作 #黃仁勳

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2026-05-25 08:00 廖嘉紅

高資產長輩離世後，留下上億房產、土地、股票，為什麼有些家庭沒有被遺產稅壓垮？關鍵不是運氣，也不是神奇節稅招，而是早就把「繼承過程中的現金流」設計好。

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很多家庭財富傳承　＃第一個誤區　是：👉 以為有房、有地、有股票，就代表孩子接得住。

但真正發生繼承時，最麻煩的不是資產不夠，而是現金不夠。

遺產稅沒繳清前，很多遺產不能順利過戶、分割或處分；銀行存款要動用，也常需要繼承人配合。

這時候，如果家族裡有人意見不同、有人急用錢、有人不願意簽名，整個繼承程序就可能卡住。

所以高資產家庭真正重視的，不只是「省稅」，而是：

✅ 家人有沒有錢撐過繼承過程

✅ 有沒有現金繳稅

✅ 不用被迫賣房、賣地、賣股票

✅ 不讓家族資產在最混亂的時候被拆掉

------

很多人會說：「沒錢繳遺產稅，拿土地或股票，#實物抵繳 遺產稅就好了？」這也是 #第二個誤區。

實物抵繳不是你想拿哪一塊地、哪一檔股票去抵就可以。

依《遺產及贈與稅法》第30條及財政部說明，遺產稅原則上以現金繳納；應納稅額在30萬元以上，確有困難不能一次繳納現金時，才可在期限內，就現金不足部分申請實物抵繳，且 #抵繳標的須符合易於變價及保管等條件。

問題是，好的土地用3折公告現值抵稅、或潛力股一旦拿去抵稅，未來增值空間也可能一起送出去了。

------

很多高資產家庭真正看懂的是：👉 遺產稅還沒完稅前，要直接動用「遺產裡的不動產、股票或存款」，通常沒有那麼容易。

房子不是想賣就能賣。

股票不是想質押就能質押。

銀行存款也不是孩子想領就能領。

所以真正有規劃的家庭，不會等到繼承發生後，才讓孩子四處籌錢、被迫賣資產。

他們會在生前就先設計好一筆「遺產外現金」。

這就是 #保險在傳承裡真正重要的功能：👉 不是逃稅，而是 #在遺產之外_替家人準備一筆可以先動用的現金。

依《遺產及贈與稅法》第16條，約定於被繼承人死亡時給付指定受益人的人壽保險金，符合規定時不計入遺產總額。

白話說，長輩還在時就規劃好保單、指定受益人，未來孩子領到保險金，就有機會先處理喪葬費、生活費、房貸、稅款，以及家族協商期間的現金壓力。

這筆錢，可以幫家人撐過繼承過程，也可以預留稅源，好好規劃還有很大機會免繳遺產稅。

你發現了嗎？👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承。

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至於房子要生前贈與，還是等繼承？這是 #第三個誤區

很多人以為：「房子先給小孩最省稅。」

但如果父母在105年前就持有，房子又增值很多，直接贈與可能讓孩子未來出售時，面臨更高的房地合一稅壓力。

反過來，如果是105年後取得、增值不多的資產，才可能評估分年贈與、每年244萬元免稅額等做法。

更要注意的是，死亡前2年內贈與配偶、子女或特定繼承人的財產，不論贈與時有無申報或繳納贈與稅，依法仍可能被視為被繼承人死亡時之遺產，併入遺產總額申報。所以，不是快過戶就叫節稅！

------

📌傳承沒有一招打天下

👉房子、股票、保險、現金，每一種資產都有不同角色；

👉不同的家庭關係，也要有不同的處理方式。

真正高明的傳承規劃，不是臨終前急著過戶，而是在人還清楚、關係還穩定、資產還能安排時，就先把現金流、稅源與分配邏輯設計好。

👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承！

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廖嘉紅

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2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

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2026-06-03 08:00 廖嘉紅

【同樣花1200萬，為什麼有人留給孩子5760萬，有人只剩2000萬？】

「如果早知道，我10年前就做了……」

企業主林爸爸看著試算表苦笑，對R姐:「年輕時忙著賺錢，總覺得傳承規劃以後再說。」

等到真的開始規劃時，他才發現：時間，才是傳承路上最昂貴的成本。

同樣每年投入300萬，6年共1800萬保費。

50歲規劃，可創造8600萬元保障。

60歲規劃，還有5200萬元。

70歲規劃，可能只有3000萬元。

林爸爸看著數字沉默了很久：「原來晚10年，差距這麼大。」

------

很多人以為保險是在解決身故風險。

但站在財富傳承的角度，R姐認為它更重要的角色，是家族治理工具。

📌保險的3大戰略優勢:

1️⃣ 高倍數財務槓桿—透過長期、可預期的保費支出轉化為較

高保額的確定金流

2️⃣ 即時緊急流動金—在遺產凍結期間，撐住家族或企業的正

3️⃣ 傳承主導權的穩固—第一代仍能保有絕對的控制權

常運作

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因為真正讓家族財富流失的，往往不是投資失敗。

而是傳承過程中的各種意外。

有人留下房子，卻沒有留下繳稅的現金。

有人留下公司，卻沒有留下營運周轉金。

有人留下上億元資產，卻因為繼承程序與家人意見不同，讓財富卡在原地動彈不得。

缺乏預先規劃，財富沒有敗在創造的過程，而是敗在交棒的過程。

------

曾有企業主問我：「如果我突然離開，公司怎麼辦？」

這其實是許多企業主共同的焦慮。

因為人離開後，員工薪水要繼續發、貸款要繼續繳、廠商款項要付。

沒有公司，也會面臨房貸要繼續繳，家人的生活也要繼續。

但遺產稅申報、遺產分割、繼承登記，往往需要數個月甚至更久。

這段期間，企業主財產都處於事實上的凍結狀態。

而壽險最大的價值之一，就是能在關鍵時刻提供即時現金流，成為家族與企業的重要現金防線。

------

當然，傳承規劃從來不是只靠保險。

財富傳承真正成熟的規劃，通常是遺囑、信託、保險與資產配置共同搭配。

因為傳承不只是思考：

✔ 傳給誰？

✔ 傳什麼？

✔ 怎麼傳？

林爸爸最後問R姐：「如果現在不規劃，會怎樣？」

Ｒ姐回答：「可能有一天，你留下的不是財富，而是一堆等待家人處理的問題與衝突。」

------

傳承規劃真正的價值，從來不是讓你離開後留下多少錢。

而是讓家人在最需要的時候，依然擁有選擇的權利！

因為財富傳承，傳的不只是資產。

更是責任、安心與愛！

------

如果你看完這篇文章開始發現：

過去談保險、談稅務、談資產配置，解決的往往只是單一問題。

那麼未來的大機會，可能不是賣更多商品，而是學會從家族治理與財富傳承的角度，幫客戶解決更完整的問題。

當客戶需要的不再是一張保單，而是一套傳承方案，未來最有價值的顧問，將是能整合保險、稅務、不動產與家族傳承的人。

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐

#傳承規劃#繼承#保險#遺產稅

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

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越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

2026-05-18 15:02 女子漾／編輯張念慈
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖
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有些女人的魅力，不是年輕時的驚豔，而是歲月沉澱後那種越看越耐看的氣質。她們不靠刻意討好，也不靠外表取勝，而是憑著溫柔、智慧與穩定的內在，讓自己在人生每個階段都閃閃發亮。命理觀點中，就有3個生肖女特別屬於「越老越有韻味」的代表，不僅外貌耐看、個性溫柔，還天生自帶幸福體質，一輩子不缺愛也不缺疼。

一起來看看，哪些生肖女最容易活成讓人羨慕的幸福模樣。

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幸福女人生肖1.生肖蛇：氣質型美人，越成熟越有魅力

圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。
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屬蛇的女生，天生就帶著一種低調卻很吸引人的氣場。她們不一定是第一眼美女，卻往往是越相處越讓人著迷的類型。那種安靜、細膩又有分寸的溫柔，總能讓人不自覺想靠近。

她們內心其實非常堅韌，即使遇到再多風雨，也不會輕易失去優雅。屬蛇女懂得照顧自己，也懂得經營關係，既能獨立處理生活中的難題，也能在家庭裡給人十足的安全感。

年輕時的她們像帶點神秘感的玫瑰，到了中年之後，則多了一種從容與智慧。這種成熟感，反而讓她們比年輕時更有女人味，也更容易吸引真正懂得珍惜她們的人。

幸福女人生肖2.生肖雞：聰明能幹，越活越閃耀

圖片來源：微博@田曦薇
圖片來源：微博@田曦薇

屬雞的女生通常很有自己的想法，頭腦清楚、做事俐落，不管在工作還是生活中，都能把事情安排得井井有條。她們不是依附別人的類型，而是自己就能活得很精彩。

這樣的女人，往往特別有吸引力。因為她們不只外在亮眼，更有一種自信與能力帶來的光芒。她們可以是職場上獨當一面的女強人，也能在家庭中成為溫暖又可靠的存在。

最難得的是，屬雞女很懂得平衡。她們知道如何照顧別人，也知道不能忘記照顧自己。這份成熟，讓她們隨著年齡增長，反而越來越有魅力。不是青春不老，而是氣場越來越強大。

幸福女人生肖3.生肖兔：溫柔耐看型，越老越讓人想疼

aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter
aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter

屬兔的女生天生帶著一種讓人放鬆的溫柔感。她們就像春天的風，不張揚，卻總能讓身邊的人感到舒服與安心。她們不愛爭，也不喜歡複雜的人際關係，反而因為這份純粹，特別討人喜歡。

屬兔女通常很懂得照顧別人的情緒，心思細膩又敏感，總能在別人需要的時候，給出剛剛好的關心。她們的愛不是轟轟烈烈，而是細水長流型的陪伴，這種穩定感反而最讓人離不開。

隨著年紀增長，屬兔女的魅力不會消失，反而因為經歷過生活的打磨，更顯得柔和又有力量。她們不是鋒芒畢露的主角，卻常常是讓人最想長久依靠的人。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

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陸劇「劇拋臉演員」TOP10！辛芷蕾《繁花》美到封神，「這一位」每部都像換靈魂。圖片來源：電視劇官方微博
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陸劇圈，有一種演員不一定每次都站在流量最前排，卻總能在角色登場後讓觀眾忘記他的本名。所謂「劇拋臉」，不是單純換造型、換妝髮，而是能把上一部戲的氣質徹底清空，到了新作品裡，又像重新長出另一個靈魂。

有些人前一部還是溫柔深情男主，下一部就變成陰沉反派；有些人上一秒是市井小人物，下一秒又能撐起權謀大劇。以下整理陸劇「劇拋臉演員」TOP10，從第十名一路排到第一名，看看誰才是觀眾心中真正的「一人千面」。

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「劇拋臉」演員第10名：郭京飛

圖片來源：電視劇官方微博
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郭京飛很容易被觀眾記住他的幽默感，但真正厲害的是，他從來不只靠「好笑」吃飯。從《都挺好》裡讓人又氣又心疼的蘇明成，到《我是余歡水》裡被生活逼到牆角的小人物，他總能把中年人的荒謬、狼狽與自尊演得很真。

他的劇拋感不是靠外型大改造，而是靠節奏。演喜劇時，他可以讓台詞像生活裡脫口而出的抱怨；演嚴肅角色時，又能讓觀眾看見一個人被現實慢慢磨掉光彩的過程。郭京飛最強的地方，是他能把普通人演得一點都不普通。

「劇拋臉」演員第9名：劉奕君

圖片來源：電視劇官方微博
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劉奕君是陸劇裡非常典型的「一出場就有戲」型演員。他可以在《琅琊榜》裡演出陰狠又複雜的謝玉，也能在《偽裝者》裡塑造充滿壓迫感的王天風。到了不同題材中，他的角色氣場又會完全變化。

很多演員演反派容易只剩狠，但劉奕君的厲害之處，是他能演出反派的邏輯、權力感和自我說服。他不需要太多誇張表情，只要眼神一沉，角色背後的算計感就會浮出來。也因為如此，他每次出現在劇裡，觀眾都會忍不住開始懷疑：這個人到底是不是好人？

「劇拋臉」演員第8名：檀健次

圖片來源：電視劇官方微博
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檀健次近年因《長相思》相柳一角人氣大升，但如果只把他看成古裝美強慘男神，就太小看他的表演彈性。從《獵罪圖鑑》裡細膩冷靜的沈翊，到《長相思》裡克制孤絕的相柳，他的角色氣質轉換非常明顯。

沈翊是安靜、敏銳、帶著觀察力的畫像師；相柳則是危險、孤傲又壓抑情感的九命妖。兩個角色都偏內斂，但檀健次演出來完全不是同一種安靜。一個是理性，一個是傷痕；一個像深水，一個像冷刃。這種細節差異，也是劇拋臉演員最難得的地方。

「劇拋臉」演員第7名：白宇

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白宇一直是被許多劇迷認證的實力派。他早期因《鎮魂》爆紅，但後來在《沉默的真相》《喬家的兒女》《西出玉門》等作品中，陸續證明自己不是只靠某一種人設被記住。

《沉默的真相》裡的江陽，是他表演生涯中非常關鍵的角色。那種從意氣風發到被現實壓垮的變化，不是靠幾句台詞就能完成，而是透過眼神、姿態和整個人的疲憊感慢慢堆出來。到了《喬家的兒女》，他又變成帶著生活重量的喬一成，讓觀眾看到另一種壓抑又溫柔的責任感。

白宇的劇拋感，來自他很懂得把角色的「人生經歷」演在身上。

「劇拋臉」演員第6名：辛芷蕾

圖片來源：電視劇官方微博
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辛芷蕾很容易因為外型氣場被歸類成「大女人」或「冷豔型」演員，但她真正吸引人的地方，是每個角色都有很強的生命力。她在《慶餘年》飾演海棠朵朵，灑脫不拘、俠氣十足；在《繁花》裡飾演李李，又是另一種成熟、精明、帶著謎感的女性氣場。

她的表演不會只停在漂亮或強勢，而是能讓角色有一種「她真的在那個世界活過」的感覺。海棠朵朵不是一般古裝劇裡的女俠模板，李李也不是單純的風情女人。辛芷蕾能把角色的野心、情緒、算計和孤獨感一起演出來，這也是她近年越來越被看見的原因。

「劇拋臉」演員第5名：黃軒

圖片來源：電視劇官方微博
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黃軒的氣質很特別，他可以很文藝，也可以很沉重；可以有書卷氣，也可以演出小人物被時代推著走的無力感。從《山海情》裡的馬得福，到《風起洛陽》裡的高秉燭，再到不同年代劇中的角色，他總能把人物放進時代背景裡，而不是只演角色本身。

他的劇拋感不是大開大合，而是非常細緻。馬得福身上有基層幹部的樸實與責任，高秉燭則帶著江湖氣、孤勇感和傷痛。黃軒很擅長讓觀眾相信這個角色有過去，也有不得不往前走的理由。這種表演不搶戲，卻很耐看。

「劇拋臉」演員第4名：雷佳音

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雷佳音最容易被低估的地方，是他的表演太自然。很多人看他演戲會覺得不費力，但其實那種生活感非常難演。從《我的前半生》裡讓人又愛又罵的陳俊生，到《人世間》裡厚重溫暖的周秉昆，再到《長安十二時辰》裡帶著狠勁與疲憊的張小敬，他幾乎每次都能換一種狀態。

雷佳音不是靠帥氣或人設取勝，而是靠「像」。他演窩囊的人，不會讓角色變成笑話；演可靠的人，也不會過度拔高。他能把人物的缺點、軟弱、善良和矛盾放在同一個身體裡，讓觀眾覺得這個人就像生活中真的會遇到的人。

「劇拋臉」演員第3名：秦昊

圖片來源：電視劇官方微博
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秦昊絕對是「劇拋臉」代表之一。《隱秘的角落》裡的張東升，幾乎成為近年陸劇最有記憶點的角色之一。他表面溫和、壓抑、體面，內在卻藏著極端情緒，那句「一起爬山嗎」也讓角色走出劇集，成為網路文化符號。

但秦昊並不是只能演陰沉角色。他在《漫長的季節》中又展現完全不同的表演狀態，能把人物的年代感、疲憊感與命運感演得很紮實。他的厲害之處，是每個角色都有明確的心理邏輯，就算角色做出極端選擇，觀眾也能看見背後一步步崩壞的過程。

秦昊的劇拋臉，不只是換一張臉，而是換一套精神狀態。

「劇拋臉」演員第2名：張頌文

圖片來源：電視劇官方微博
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張頌文因《狂飆》高啟強大爆紅，但他真正讓人佩服的地方，是他不是突然會演戲，而是一直都很會演。高啟強從魚販到黑道大佬的變化，之所以讓觀眾印象深刻，是因為張頌文把每個階段都演得很清楚。

早期的高啟強卑微、侷促、帶著生存焦慮；後來的高啟強沉穩、狠辣、說話不急卻壓迫感十足。他不是一夜之間變壞，而是一步一步被慾望、恐懼和權力推著走。

張頌文最強的是生活感。他演市井小人物，不像在演；演有權勢的人，也不會只有表面的狠。他能把人物的出身、階層、口氣、姿態都揉進細節裡，讓觀眾很難把演員和角色分開。

「劇拋臉」演員第1名：張譯

圖片來源：電視劇官方微博
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如果要選陸劇劇拋臉代表，張譯絕對是繞不開的名字。從《士兵突擊》裡的史今，到《雞毛飛上天》裡的陳江河，再到《狂飆》裡的安欣，他幾乎每個角色都能留下鮮明印象，而且彼此之間很難看到重複痕跡。

張譯的表演最可怕的是，他不只改變外在狀態，而是連角色的呼吸方式、說話節奏、身體姿態都會跟著變。史今溫厚，陳江河有韌性，安欣則帶著理想主義被時間磨損後的滄桑。這些角色如果拆開來看，幾乎不像同一個人演的。

他不是靠帥氣、流量或固定人設讓人記住，而是靠一次又一次把角色活完整。真正的劇拋臉，不是演完一部戲後讓人說「他演得不錯」，而是讓人忘記演員本人，只記得角色曾經真實存在過。

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