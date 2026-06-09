2026-06-09 16:08 女子漾／編輯ANDREA
我們會被AI取代嗎？黃仁勳談AI：別害怕它有多神，而是要訓練自己多「這一能力」
黃仁勳最近談 AI的重點，其實不是「AI有多神」，而是「人要怎麼用它，才不會把自己的思考力交出去」。他強調自己每天都會用 AI，但不會只接受第一個答案，而是會交叉比對、反覆追問，甚至把同一題丟給多個 AI互相比較，像是請不同醫師看診一樣，再從中找出最好的判斷。
把 AI 當成思考工具
黃仁勳在受訪時提到，他不把 AI 當成替自己做決定的機器，而是當成幫助理解問題的工具。如果遇到不熟悉的領域，他會先要求 AI 用很簡單的方式解釋，再慢慢加深難度，從基礎一路問到更細的層次。
對一般人來說，AI很方便，方便到有時候會讓人直接複製貼上，連想一下都省了。但黃仁勳的做法剛好相反，他把 AI當成一個會逼你動腦的對象，你得先想清楚自己要什麼、哪裡不懂、答案合不合理，這個過程其實就是在訓練思辨能力。
思想要怎麼被保留
真正值得注意的，不是 AI 能不能回答，而是我們會不會因為太快得到答案，就把自己的判斷力越用越少。黃仁勳認為，和 AI 互動的關鍵在於批判性思考，也就是不要照單全收，而是要質疑、驗證、比較。 這也是「把握住人的思想」最重要的一步，因為人的思想不是靠堆資訊變強，而是靠判斷、整理和取捨變得成熟。
現在大家都在學怎麼寫提示詞，但更重要的是學會怎麼問出好問題。當你能要求 AI 先簡單、再深入；能把它的回答拿去比對；能看出哪裡合理、哪裡不完整，你其實就在守住自己的思考主導權。
AI 時代的判斷力
黃仁勳的觀點很直接：AI 不會讓人變笨，真正讓人退化的，是只把 AI 當答案機，不再自己想， 反過來說，如果你願意多問一步、多比對一次、多懷疑一下，AI 反而會逼你把腦袋用得更完整。
聽聽黃仁勳對於AI與未來人類職場角色變化的具體看法
黃仁勳對未來職場的看法很清楚
AI 不會只是來「搶工作」，它更像是把工作重新拆開，讓人類去做更需要判斷、溝通和創造的部分。他常提到，AI 最先接手的是例行任務、資料整理、初步分析這一類可自動化的工作，但工作的「目的」仍然需要人來定義。
人類會往哪裡移動
在黃仁勳的描述裡，未來職場不會只有「人」或「AI」其中一方，而是兩者一起工作。 他曾提出「雙隊伍」的概念，意思是企業裡會同時有一支人類團隊，和一支由 AI 組成的團隊，彼此分工協作。 這也代表很多原本由人處理的流程，之後會交給 AI 先跑一輪，讓人把時間留給更高層次的決策。
什麼工作更難被取代
黃仁勳特別強調，AI 很擅長處理「任務」，但不擅長理解工作的「目的」。 以放射科醫師為例，AI可以快速看影像，但醫師真正的價值在於診斷、判斷、和病人溝通，這些都不是單純輸出結果就能完成的。 所以他認為，未來更有價值的不是只會做單一流程的人，而是能整合資訊、做決定、帶領 AI 的人。
職場角色怎麼變
如果把他的觀點整理得更直接一點，就是：人類會從「執行者」往「指揮者」移動。 以前很多人工作的核心是把事情做完，之後更重要的能力會變成怎麼下指令、怎麼驗證結果、怎麼把 AI 的輸出變成真正可用的成果。 他也多次鼓勵大家把 AI 視為學習夥伴，因為未來競爭力不只來自專業本身，也來自你會不會把 AI 用在自己的領域裡。
他的核心態度
黃仁勳對 AI的態度其實不是恐懼，而是重新分工，他認為技術越強，越能把人從重複勞動中解放出來，讓人去做更需要創意、溝通、判斷和責任感的事。 所以在他看來，真正危險的不是 AI 本身，而是只做任務、不懂目的的人，因為那類工作最容易被自動化。
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