2026-06-09 15:17 女子漾／編輯ANDREA
【2026世足賽懶人包】史上最大規模！「全新比賽規則、亮點、球員挑戰」整理，一日球迷也看得懂
各位女孩們，準備好迎接四年一度的全球瘋狂盛事了嗎？沒錯！2026年FIFA世界盃足球賽即將在6月11日火熱開踢啦！不管你是資深足球迷，還是純粹想看天菜帥哥的「一日球迷」，這篇由編編幫大家瘋狂爬文、統整各大外媒與FIFA官方最新資訊的「2026世足懶人包」，絕對要先收藏起來！保證讓你跟另一半或閨蜜看球時，也能秒懂場上發生什麼事～
足球基本規則
足球比賽規則雖然千變萬化，但對「一日球迷」來說，其實只要掌握以下幾項最核心的規則，就能在觀賽時和另一半、朋友聊得有模有樣，秒變內行懂看球！
1.基礎時間與人數
11人制對決： 每隊同時上場 11人（1位守門員 + 10位場上球員）。
「90分鐘」正規賽： 比賽分為上半場與下半場各 45分鐘，中間休息 15 分鐘。
傷停補時： 因為比賽中可能因球員受傷、換人而耽誤時間，裁判會在上下半場終了前，補足被耽誤的時間（通常約 3–8 分鐘不等）。
2.核心禁忌：手球、出界與黃紅牌
手球犯規： 除了兩隊的守門員可以在己方「禁區（大框框）」內用手碰球外，其他球員在球場內任何地方，只要肩膀以下的手臂部位碰到球，就是手球犯規。
出界定義： 足球必須「整顆球完全越過」邊線或底線才算成功出界。如果球還壓在線上（哪怕只有一點點），比賽都算繼續。
黃牌 vs 紅牌：
黃牌（警告）： 惡意鏟球、延誤比賽、動作過大或假摔會領到黃牌。
紅牌（驅逐）： 嚴重犯規（如暴力行為、故意手球阻擋必進之球）會直接領紅牌退場。若累積兩張黃牌也會變成一張紅牌，該球員必須立刻離場，且球隊不能補人（只能以 10 人應戰，非常吃虧！）。
3.進階看球門道：越位、自由球、點球
看足球比賽時，最常聽到的專業術語就是以下這三個：
越位： 這是足球最難懂的規則！簡單來說，進攻方在隊友傳球的那一瞬間，絕對不能「比球和倒數第二名防守球員」更靠近對方的底線（白話文：不能偷跑去當伸手牌、作弊等球傳過來）。
自由球： 當球員在禁區外被犯規時，球隊會獲得原地罰球的機會，防守方必須退後 10 碼（約 9.15 公尺）築起人牆阻擋。
12碼罰球／點球： 當防守方在自己的禁區內對進攻方犯規，進攻方就會獲得 12 碼點球機會。這時就是進攻球員與守門員的 1 對 1 心理戰，進球率極高！
4.淘汰賽專屬：如何分出勝負？
在世足賽的「小組賽」中，踢平是可以接受和局的（各拿 1 分積分）；但到了「淘汰賽（一戰定生死）」，如果 90 分鐘踢平，就會進入以下階段：
延長賽（Extra Time）： 上下半場各 15分鐘，無論進幾球都必須踢滿 30 分鐘。
12碼PK大戰（Penalty Shootout）： 若延長賽依序平手，兩隊各派 5 人輪流踢 12 碼罰球，進球多者勝出；若前 5 輪還平手，則進入恐怖的「驟死賽」，只要某一輪一進一不進，比賽立刻結束！
2026世界盃足球賽資訊整理
1.賽制大升級！全新「比賽規則」秒看懂
今年的世足賽可說是迎來了史詩級的改變！根據官方公布的最新賽制，編編幫大家畫好重點囉：
參賽隊伍史上最多： 從原本的32隊一口氣擴增到48支國家代表隊！
全新小組賽與晉級制：48支球隊會分為12組（每組4隊）。除了每組的前兩名可以直接晉級外，還會選出8支戰績最好的「小組第三名」一起進入淘汰賽！這代表只要在小組賽拚下一勝，就有極高機率過關。
新增「32強」淘汰賽：晉級後將面臨全新的32強單敗淘汰賽，一戰定生死，踢平就進入延長賽甚至超刺激的12碼PK！整屆賽事的總場次也飆升到破紀錄的104場，球迷們真的有眼福啦～
2.選手賽前須知：與「極端高溫」的終極考驗
這次的世界盃是史上第一次由美國、加拿大、墨西哥三個國家「共同主辦」！幅員橫跨整個北美洲，這對場上的球員們來說，絕對是體力與耐力的極限挑戰：
氣候三溫暖： 比賽場地最北到涼爽的溫哥華，最南到炎熱的墨西哥城。超過四分之一的賽事將在美國南部與墨西哥的高溫環境下進行，炎熱氣候絕對是球員們賽前必須克服的難關，水分流失與熱衰竭風險更是備戰重點。
密集飛行適應： 由於橫跨三個大國，選手們在小組賽與淘汰賽間需頻繁跨越不同時區與氣候帶，賽前的體能調節、紅黃牌的犯規尺度拿捏，都成了各隊教練團的最高機密。
3.絕不容錯過的「3大超吸睛亮點」
除了看熱鬧，今年的世足還有這些超萌、超熱血的看點：
一次集齊三隻超萌吉祥物： 呼應三國主辦，這次一口氣推出了三隻吉祥物！分別是代表美國自由精神的白頭老鷹「Clutch」、象徵加拿大堅韌的守門員駝鹿「Maple」，以及展現墨西哥活力的前鋒美洲豹「Zayu」，周邊商品絕對會被搶爆！
四個國家「初登場」： 受惠於擴編賽制，包含烏茲別克、約旦、維德角和古拉索（Curaçao）都是歷史上「首次」踢進世足賽，會不會有大爆冷的黑馬大勢絕對值得關注。
傳奇球星的最後一舞： 這屆世足對許多足壇老將來說可能是生涯告別作，每一場比賽都可能成為他們在世界盃的絕響，絕對值得死守轉播！
4.台灣區轉播平台總整理：哪裡看一次搞懂
這次台灣的轉播陣容超豪華，不管你是想躺在床上用手機看、還是想跟親友在客廳對著大螢幕尖叫，都能找到最適合的收視方式喔！
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