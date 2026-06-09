2026-06-09 17:10 女子漾／編輯王廷羽
《翹楚》分集劇情懶人包！陳都靈重生復仇開局太狠，周翊然身分反轉、父母真相越追越虐
陸劇《翹楚》劇情從一場錯嫁與滅門悲劇展開，女主角楚朝原本是邊疆將軍楚岑的獨女，卻因愛上蕭洵，一步步被捲入皇權陰謀。前世的她親眼看著父親被扣上通敵罪名、楚氏滿門遭斬，自己也被丈夫蕭洵親手勒死。沒想到命運給了她一次重來機會，楚朝回到賜婚當日，這一次她不再做被愛情蒙蔽的貴女，而是成為手握權勢、步步反擊的鎮國長公主。這篇整理《翹楚》劇情懶人包，從楚朝重生復仇、安平之亂改寫，到謝燕來真實身分、楚岑中毒與木棉紅身世揭開，一次看懂前半段最關鍵轉折！
注意！前方有《翹楚》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！
文章目錄
《翹楚》第1集劇情
楚朝是邊疆將軍楚岑的獨女，自小在大漠雲中郡長大，雖然衣食無憂，卻一直遺憾沒有母親陪伴，後來她與世家公子蕭洵相戀，為了嫁給他，不惜違背父親楚岑反對。楚岑派侍衛傅九進京送嫁妝、暗中保護女兒，沒想到新婚之夜卻成為悲劇開端。
安平之亂爆發後，蕭洵以平亂之名除掉三皇子，隨後順勢登基稱帝。幾年後，楚岑被誣陷私通朔漠、謀害先皇，當場被斬首於朝堂，楚氏一族也被判滿門抄斬，楚朝這才看清蕭洵的狼子野心，但一切已來不及。蕭洵親手勒死楚朝後，傅九衝破重圍刺殺蕭洵，楚朝再次醒來時，竟回到三年前皇帝剛賜婚的日子，她也在鏡中看見滿身怨氣的「皇后楚朝」，決心重來一次，讓蕭洵付出代價。
《翹楚》第2集劇情
重生後的楚朝知道，只要婚事繼續，蕭洵遲早會藉安平之亂奪權，她想找傅九帶自己回大漠，卻發現身邊早已布滿蕭洵眼線，楚朝冷靜下來後，決定先保住皇長孫蕭羽，阻止蕭洵順利登基。
楚朝打暈已被蕭洵收買的大伯楚嵐，救出藏在太廟的蕭羽，傅九本想帶她回雲中郡，但楚朝以自身安危相逼，要求傅九一起護送蕭羽進宮。關鍵時刻，傅九動用楚岑留下的龍威軍，護送楚朝闖入宮中，皇帝原本已準備把皇位傳給蕭洵，甚至想除掉楚朝，但楚朝以楚家二十萬邊軍作為籌碼，提出封自己為鎮國長公主，與小皇帝蕭羽共守江山，最後蕭羽登基，楚朝解除與蕭洵的婚約，蕭洵的篡位計畫第一次被徹底打亂。
《翹楚》第3集劇情
蕭羽正式登基後，楚朝以鎮國長公主身分輔佐幼帝，朝臣質疑女子干政，謝燕來出面引用建國初年太后輔政之例，替楚朝解圍。楚朝也開始看清朝堂局勢，蕭洵雖失去皇位卻仍是威脅，鄧奕貪財又愚孝，謝家則由謝燕芳暗中布局，各方勢力都不是省油的燈。
楚朝早已知道傅九的真實身分，其實是謝家子弟謝燕來，他五年前化名傅九潛入楚岑軍中，如今又被楚朝任命掌管禁軍，楚朝主動向謝燕來攤牌，表示自己比謝燕芳更值得追隨，謝燕來一開始仍保持距離，但在宗廟祭祀前，他已逐漸站到楚朝身邊。楚朝也明白，自己雖成為長公主，卻只是有名分、沒有真正穩固權力，接下來必須一邊報仇，一邊保住自己和父親。
《翹楚》第4集劇情
宗廟祭祀當天，蕭羽戴上香草花環後突然中毒昏迷，薩滿趁機大喊楚朝是「天煞紫微星」，暗指她禍亂朝堂，蕭洵藉機煽動朝臣，想把小皇帝中毒一事推到楚朝身上，謝燕來與鄧奕先後站出保護楚朝，卻仍讓她陷入被圍攻的危機。
楚朝其實早已看出蕭羽沒有真正昏迷，便安排他繼續裝睡，放出皇帝甦醒的假消息，引蕭洵再次下手。蕭洵卻反將一軍，故意用安神湯讓楚朝誤判。幸好楚朝另有後手，先查出安神香中的毒藥殘留，又揪出下毒宮女與內侍，雖然蕭洵仍試圖反咬楚朝玩弄小皇帝，但蕭羽當朝力挺楚朝，聲明一切都是為了肅清朝堂，這一局楚朝驚險脫身，也和謝燕來的關係更進一步，謝燕來承諾以後刀劍之事由他來擋。
《翹楚》第5集劇情
楚朝與蕭羽、謝燕來短暫迎來溫馨時刻，三人在宮中一起做秋千，像是亂世中的片刻安穩。蕭羽半睡半醒時，希望楚朝放蕭洵回霄南，不要繼續鬥下去。謝燕來也不明白，楚朝與蕭洵明明曾經相愛，為何如今非要你死我活。
楚朝終於向謝燕來坦白自己重生的秘密，說出前世蕭洵殺父、滅族，又親手勒死自己的真相。她設局假造秘奏，想讓蕭洵背上私通朔漠罪名，趁他逃離京城時一舉除掉。沒想到鄧奕暗中幫蕭洵改走官道，謝燕來追殺時，被蕭洵以「魏家村倖存男孩阿想」擾亂心神，遭人刺傷後墜河。謝燕來被救回後雖保住性命，蕭洵卻已平安回到霄南。楚朝也發現鄧奕背叛自己，直接送一口棺材到鄧府警告。
《翹楚》第6集劇情
鄧奕雖被楚朝送棺材警告，但他清楚楚朝仍需要自己制衡謝家與蕭洵，因此暫時不怕，原來他早已帶著假遺詔向蕭洵示好，想在多方勢力間保住自己的利益，另一邊，謝燕芳也趁勢布局，提醒鄧奕左右搖擺只會堵死退路。
大漠傳來急報，朔漠突襲雲中郡，楚岑身體不適又吐血昏迷，楚朝得知父親病重，開始陷入不安，她與謝燕來一起做紅豆糕，想起自己離開大漠前曾和父親大吵一架，後悔過去不理解楚岑一人撫養她的辛苦。朝堂上，大臣趁朔漠犯境參楚岑治軍不嚴，楚朝則反擊蕭洵剛回霄南便引來朔漠動亂，暗指背後另有內情。為了穩住局勢，楚朝找來表姐楚棠，準備拉攏楚家勢力共進退。
《翹楚》第7集劇情
楚朝夜夜夢見父親病重，擔心前世悲劇只是換一種方式重演，決定以「突染重疾」為由暫停上朝，暗中返回雲中郡探望楚岑，謝燕來認為此行太危險，蕭洵若得知她離京，必然不會放過她，但楚朝不想再留下遺憾。
楚朝出城後，把長公主令牌交給謝燕來，讓他留京照顧蕭羽，蕭洵很快猜出楚朝動向，派鐵英在必經的浯陽鎮埋伏，楚朝提前下車步行入鎮，避開鐵英搜查，還利用一名老鴇與假母女身分混入北曹驛站。謝燕來為護送楚朝離京，向謝燕芳求助，卻被謝燕芳趁機拿走長公主令牌，也顯示謝燕芳對謝燕來越來越不放心。
《翹楚》第8集劇情
楚朝與老鴇假扮信兵家屬時，遇上假扮信兵的蒼木寨山匪，對方原本想刺殺楚朝，但得知她真實身分後，願意出手相助。蒼木寨與楚岑淵源極深，寨中有許多與雲中郡相似的兵器、弓箭與繩結，讓楚朝與謝燕來都察覺事情不單純。
葛大嬸帶兩人進入蒼木寨避難，表示蒼木寨雖曾與楚岑有仇，卻更明白家國大義，一旦雲中郡被攻破，小小山寨也不可能獨善其身。謝燕來發現葛大嬸似乎隱瞞許多祕密，但至少暫時不會害楚朝，夜裡兩人共處一室，楚朝替謝燕來上藥，也責備他不該擅自離京，謝燕來心疼楚朝背負重生與復仇的壓力，第一次明確表達自己想保護她。
《翹楚》第9集劇情
鐵英果然夜襲蒼木寨，楚朝與謝燕來事先分析他的作戰方式，靠著葛大嬸提供的口哨與寨中機關設伏，雙方雖都有傷亡，但鐵英被迫撤退，楚朝也在混戰中受傷，謝燕來替她上藥時，坦言從前保護她是責任，如今卻是心甘情願。
臨行前，楚朝追問葛大嬸與父親楚岑的關係，葛大嬸沒有明說，只反問楚朝對母親的想像，楚朝以為母親是楚都貴女、大家閨秀，卻沒注意到葛大嬸神情複雜。另一邊，蕭洵與朔漠暗中接頭，打算在望城設局直取雲中郡，楚朝進入望城前，認出前世父親手下大將梁薔，並說服她帶自己入城，才剛與鐘長榮會合，朔漠大軍已逼近望城。
《翹楚》第10集劇情
朔漠大軍兵臨城下，楚朝與謝燕來迅速分析敵軍弱點，發現朔漠糧草補給全靠水道，楚朝安排梁薔假裝投誠，獻上望城布局圖，引誘朔漠從南門進攻；另一邊，謝燕來帶人突襲敵軍糧倉，放火斷其補給。
計策成功後，朔漠大軍寡不敵眾，狼狽退兵，望城大捷消息傳回京城，也讓原本被質疑偷偷離宮的楚朝有了立功理由。蕭羽表明楚朝是受自己所託前往雲中郡，堵住朝臣之口；楚朝也從梁薔手中取得一張朔漠地圖，上面標記魏家村的位置，讓謝燕來想起自己曾在火場中救人的過往，就在楚朝準備前往雲中郡時，楚岑得知女兒即將回來，卻突然雙目失明、摔倒在地。
《翹楚》第11集劇情
楚朝終於回到雲中郡，看見父親楚岑站在城門等候，前世與今生的悔意瞬間湧上心頭，她向父親道歉，後悔年少時不懂他的苦心，楚岑卻從未真正怪過她，還說自己一生最自豪的事，就是有一個比自己還倔強的女兒。
然而楚岑病情迅速惡化，楚朝懷疑前世父親中毒是因自己送的沙棗糕，明明這一世已改寫命運，卻仍無法阻止父親衰敗，此時葛大嬸趕到雲中郡，竟熟知楚岑不愛甜食，也能自然照顧他的起居。謝燕來推測，葛大嬸可能就是傳聞中已死的蒼木寨首領木棉紅，楚朝偷偷翻看葛大嬸包袱，發現婚約與長命鎖，母親身分的真相呼之欲出。
《翹楚》第12集劇情
原來當年楚岑駐守雲中郡時，曾遇見朔漠女將軍阿蘭若英，兩人從敵對到相知，楚岑救下險些被朔漠王處死的她，替她改名木棉紅，並與她結為夫妻。後來皇帝忌憚邊疆勢力，下旨要求斬殺阿蘭若英，楚岑失望離京，假裝殺戮並安排木棉紅躲入蒼木寨，對外宣稱她跳崖而死，木棉紅生下女兒楚朝後，為了保護她，只能讓楚朝跟著楚岑長大。
楚朝一時難以接受，自己想像中的母親不是楚都貴女，而是朔漠出身、曾雙手染血的女將，謝燕來安慰她，楚岑隱瞞真相是為了保護她，木棉紅放棄母親身分也是不得已。楚岑病重之際，仍叮囑楚朝不要憎恨木棉紅，沒想到楚朝在父親房中發現印有謝家族徽的藥丸，軍醫查出藥丸含有劇毒，更驚人的是，這藥丸當年竟是謝燕來送來給楚岑續命之物。楚朝質問謝燕來是否毒害父親，謝燕來想起藥丸來自謝燕芳，終於明白自己也可能只是被利用的棋子，面對楚朝的箭，他沒有辯解，只求她親手殺了自己，兩人的關係也被推向最虐轉折。
後續集數待播中，女子漾會持續更新...
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