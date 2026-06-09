拒絕當霉氣女孩 這六個NG防霉誤區妳一定要避開

編輯/鄭欣宜撰文

連續下雨下到整個人都要發霉了，打開衣櫃竟然發現心愛的包包長出白毛，真的會讓人瞬間理智線斷裂。

先冷靜下來，把抹布和清潔劑先放下。每到這種梅雨季或颱風天，我們總是恨不得把家裡每個角落都擦拭一遍、除濕機開到最強，但妳知道嗎？很多時候，我們習以為常的「防霉大作戰」，其實並不正確，根本是在幫霉菌「辦派對」。想要家裡維持乾爽精緻，維持小仙女該有的生活質感，以下這六個防霉禁忌，今天一次幫妳揪出來。

連續下雨下到整個人都要發霉了，打開衣櫃竟然發現心愛的包包長出白毛，真的會讓人瞬間理智線斷裂。圖/123RF圖庫

下雨天還把窗戶大開通風

很多女孩一覺得家裡悶、有霉味，第一反應就是把窗戶全開想要通風。快停手，在外面大雨滂沱的時候開窗，妳不是在通風，是在邀請外面的濕氣大軍來妳家開派對。正確做法是趕快把窗戶緊閉，尤其是朝南的窗戶，把濕氣阻絕在外，等雨停了、太陽出來了再開窗才是王道。

用濕抹布去擦拭發霉的地方

看到牆壁或櫃子上有黑黑的霉斑，手癢拿著濕抹布就去用力擦？這是NG行為。霉菌最喜歡水分了，拿濕抹布去擦只會把霉菌孢子帶到更遠的地方，順便餵牠們喝水。遇到發霉，請戴上口罩，用乾布沾取75%的酒精或是防霉劑「由外往內」擦拭，才能徹底斷絕牠們的生路。

馬桶的矽膠邊條也可以用稀釋漂白水來擦拭，讓廁所更乾淨。圖/123RF圖庫

把除濕機放在房間正中央

除濕機每天認真工作，但家裡還是好潮濕？轉頭看看妳的除濕機，是不是為了省空間被妳死死地推進角落、緊貼著牆壁？除濕機需要足夠的進出風空間才能發揮最大效益。請把它拉到房間的正中央，或者至少距離牆壁三十公分以上，這樣才能讓空氣循環，吸乾每個角落的淚水。

洗完澡不關浴室門讓它自然乾

這招真的是主婦和租屋族的集體盲點。洗完澡覺得浴室都是水氣，就把浴室門大開，以為這樣乾得快。結果就是，浴室的超高濕氣全部歡樂地飄進妳的房間和客廳，最後連床單都變得濕濕黏黏。洗完澡請務必關上浴室門，把抽風機開著，或者把除濕機推進去關門除濕，才是正解。

衣櫃塞得太滿完全不留呼吸空間

打開衣櫃，裡面是不是塞滿了換季衣服、網購戰利品，擠到連一根手指都插不進去？衣櫃如果塞太滿，裡面的空氣根本無法流動，除濕劑放再多也救不了那些被壓在最深處的衣服。定期斷捨離，讓衣物之間保持一點點「社交距離」，衣服比較容易保持乾爽。

衣櫃如果塞太滿，裡面的空氣根本無法流動，除濕劑放再多也救不了那些被壓在最深處的衣服。圖/123RF圖庫

剛拖完地就立刻緊閉房門

有些女孩喜歡把地板拖得亮晶晶，但如果妳剛用濕漉漉的拖把拖完地，就立刻把房門關上、窗戶鎖死，那這些水分就會無處可去，全部被木地板或家具默默吸收。拖完地後，請記得打開電風扇對著地面吹，或者直接開啟除濕機，用最快的速度把地面的水分帶走，不給霉菌任何滋生的時間。

看完了這六個防霉地雷，是不是突然發現自己過去幾年可能都默默踩雷，難怪除濕機倒水倒到手酸，家裡還是偶爾會飄出阿嬤衣櫃的味道？

其實，防霉除濕真的不需要跟打仗一樣崩潰，只要避開這些黴菌最愛的潮濕誤區，就能輕鬆掌握生活的主導權。

從今天開始，調整一下除濕機的位置，改掉那些不小心餵養霉菌的壞習慣。當妳的居家空間變得乾爽、舒適，整個人的氣場和運勢自然也會跟著閃閃發亮。

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