2026-06-09 14:56 女子漾／編輯王廷羽
看不懂足球也能秒懂！2026世足48隊新賽制、越位、PK規則一次看
2026世足即將登場，初次接觸足球、看不懂規則怎麼辦？其實不用擔心，只要先掌握賽制、基本規則與幾個常見名詞，就能更容易看懂比賽節奏！2026年世足由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，參賽隊伍擴增至48隊，賽制也和過去有所不同。這篇女子漾整理2026世足入門懶人包，用最簡單的方式帶你看懂足球比賽！無論是第一次看世界盃，或只是想在朋友聚會中跟上話題，都能快速掌握基本知識~
文章目錄
2026世界盃是什麼？為甚麼大家都在討論
2026世界盃是什麼？為甚麼大家都在討論
世界盃足球賽由FIFA主辦，每4年舉辦一次，是全球最受矚目的國際足球賽事之一，不同於一般職業聯賽，世界盃參賽隊伍是各國國家代表隊，球員平常可能效力於不同國家的俱樂部，但到了世界盃期間，就會回到自己的國家隊出賽。
2026世界盃最大亮點，就是規模比過去更大，今年賽事由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，也是首次由3個國家共同舉辦世界盃，參賽隊伍從過去32隊擴增為48隊，總場次增加到104場，代表比賽更多、參賽國家更多，也讓更多球隊有機會登上世界舞台。
2026世界盃新賽制：48隊分成12組
2026世界盃新賽制：48隊分成12組
2026世界盃共有48支球隊參賽，會先分成12個小組，每組4隊，小組賽階段，每隊會踢3場比賽，分別對上同組其他3隊。小組賽採積分制，贏球拿3分，平手拿1分，輸球0分，小組賽結束後，每組前2名可以直接晉級32強淘汰賽。
和過去不同的是，2026世界盃還會從12個小組第3名之中，挑出成績最好的8隊晉級，就算沒有拿到小組前2名，只要成績夠好，仍然可能以「最佳第三名」身分闖進32強。
積分一樣怎麼辦？淨勝球可能決定命運
積分一樣怎麼辦？淨勝球可能決定命運
小組賽常會出現兩隊甚至多隊積分相同的情況，這時候就要看其他條件排名，最常聽到的關鍵字，就是「淨勝球」。淨勝球就是進球數減掉失球數，舉例來說，一隊小組賽總共進5球、失2球，淨勝球就是+3；另一隊進4球、失4球，淨勝球就是0，當積分相同時，淨勝球越高，排名通常越有利。
除了淨勝球，進球數、對戰成績、公平競技積分等也可能影響排名，世界盃小組賽不只是贏球就好，有時候多進一球、少失一球，甚至少拿一張牌，都可能影響最後能不能晉級。
淘汰賽怎麼比？
淘汰賽怎麼比？
小組賽結束後，晉級的32隊會進入淘汰賽，淘汰賽和小組賽最大的差別，就是沒有平手收場這件事。從32強、16強、8強、4強一路到冠軍戰，都是一戰定生死，正規時間90分鐘踢完，如果雙方平手，就會進入延長賽，延長賽為上下半場各15分鐘，合計30分鐘。
如果延長賽踢完還是平手，就會進入PK大戰，雙方一開始各踢5球，比誰進得多；如果5輪後仍然平手，就進入驟死賽，雙方輪流踢，直到分出勝負。
足球比賽基本規則：一場90分鐘，每隊11人
足球比賽基本規則：一場90分鐘，每隊11人
足球比賽一場正規時間為90分鐘，分成上下半場，各45分鐘，中場休息約15分鐘，比賽時間不會像籃球一樣頻繁暫停，但裁判會依照傷停、換人、VAR確認等情況補上傷停補時。
每隊場上有11名球員，其中一人是守門員，守門員是唯一可以用手碰球的球員，但只能在自己的禁區內使用手部，其他球員原則上不能用手碰球，只能用腳、腿、胸口、頭部等身體部位控球或射門。一場比賽的目標很直接，就是把球踢進對方球門，每進一球就是1分，最後分數高的隊伍獲勝。
球員位置一次看懂
球員位置一次看懂
守門員：負責守住球門，是球隊最後一道防線。
後衛：主要負責防守，阻止對手靠近球門，也要判斷對手跑位與傳球路線。
中場：可以想成球隊的控制中心，負責銜接防守與進攻，很多比賽節奏都是由中場球員掌握。
前鋒：主要任務是進攻與進球，也是最容易成為焦點的位置，不過足球不是只有前鋒能進球，後衛、中場甚至守門員在特殊情況下也可能破門。
看比賽時，如果不知道該注意誰，可以先看前鋒怎麼跑位、中場怎麼傳球、守門員怎麼反應，很快就會看出一些樂趣！
越位是什麼？足球新手最常卡住的規則
越位是什麼？足球新手最常卡住的規則
越位大概是最多足球新手會困惑的規則，是為了避免進攻球員一直站在對方球門前，取得不公平的進攻優勢。用白話方式理解，當隊友傳球的那一瞬間，進攻球員如果比球更靠近對方球門，而且他前方少於兩名防守方球員，就可能被判越位。這裡有一個重點，是否越位是看「隊友傳球瞬間」的位置，不是看球員接到球時的位置，所以有些球看起來已經進了，但裁判或VAR回放後，發現傳球那一刻進攻球員站得太前面，進球就可能被取消。
黃牌、紅牌差在哪？一張警告，兩張就出局
黃牌、紅牌差在哪？一張警告，兩張就出局
足球比賽中，裁判會用黃牌與紅牌懲處犯規或不當行為。黃牌是警告，球員如果做出危險動作、拉人、拖延時間、抗議裁判等行為，都可能拿到黃牌，如果同一名球員在同一場比賽中拿到兩張黃牌，就會變成紅牌，被罰下場。
紅牌代表直接退場，球員若出現嚴重犯規、暴力行為、惡意鏟球、破壞明顯進球機會等情況，裁判可以直接出示紅牌。被紅牌罰下的球員不能再回到場上，球隊也不能補人，只能少打一人。
什麼是12碼罰球？
什麼是12碼罰球？
12碼罰球也常被稱為點球或PK，當防守方在自己的禁區內犯規，例如踢倒對手、拉人、手球等，進攻方就可能獲得一記12碼罰球。12碼罰球時，球會放在距離球門約12碼的位置，由一名球員主罰，面對守門員直接射門。因為距離近、機會大，所以12碼罰球常常是比賽勝負的重大轉折。但12碼也不是保證進球，守門員可能撲出，主罰球員也可能踢飛，世界盃歷史上有許多經典畫面，都是從一顆12碼開始，也從一顆12碼心碎。
VAR是什麼？為什麼裁判會突然跑去看螢幕
VAR是什麼？為什麼裁判會突然跑去看螢幕
近年足球比賽常會出現VAR，也就是影像輔助裁判，VAR主要用來協助判斷重大爭議，例如進球是否有效、是否該判12碼、是否紅牌、是否認錯球員等。VAR不是每個小犯規都會介入，而是針對可能影響比賽結果的關鍵判決，當主裁判收到VAR提醒後，可能會到場邊螢幕觀看回放，再決定是否改判所以看球時如果比賽突然暫停很久，不一定是比賽出問題，而是裁判正在確認關鍵判決，這段等待通常也是全場最緊張的時刻之一。
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