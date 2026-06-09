2026-06-09 10:48 SWALLOW
【心理測驗】走過那場大雨，你最渴望哪一種放晴？
你那裡今天天氣好嗎？有時候生活就像一場突如其來的暴雨，把我們淋得措手不及。我們換上雨衣、撐起傘，假裝堅強地在雨中繼續奔跑。但當雨勢終於漸漸停歇，天空開始透出光芒時，你最期待看見什麼樣的景象？
直覺選擇一幅你最想看見的「雨後天空」，這將揭示你現階段最需要被「療癒的盲點」以及你在關係中「隱藏的依賴人格」。
【選項】
連續下了好幾天的大雨終於停了，你推開窗戶，吸了一口帶著泥土清香的微涼空氣。此時，抬頭望向天空，哪一個畫面最吸引你的目光？
A｜【雲霧散去，一道極其清晰的完美彩虹】 橫跨在建築物之間，顏色鮮艷得不可思議。
B｜【厚重烏雲裂開一條縫，透出像瀑布般的「天使光」】 一束束金黃色的陽光垂直灑落地面。
C｜【雨後的粉紫色晚霞，配上剛升起的朦朧月亮】 天空染上溫柔的魔幻色調，讓人想立刻拍照留念。
D｜【天空徹底洗刷乾淨，呈現一片純淨、毫無雲朵的湛藍】 雖然沒有特別的奇景，但寬廣得讓人心情瞬間平靜。
【答案】
A｜雲霧散去，一道完美的彩虹
「追求儀式感、默默等待被肯定的『雨後驚喜者』」
- 潛意識療癒盲點：過度壓抑期待，害怕失望。 你選擇了雨後最經典、也最耀眼的彩虹。這代表你其實是個對生活抱持著美好憧憬的人，但過去這段時間，現實的瑣碎或挫折可能讓你有點麻木。你的潛意識在提醒你：你太久沒有好好獎勵自己了。你一直在等待一個「結果」或「回報」，好證明自己之前的堅持是有意義的。
- 關係中的隱藏人格：在感情或友情中，你是個「付出型」人格。你渴望浪漫與驚喜，但又貼心地不想給對方壓力，所以常常把期待藏在心裡。當對方沒有接收到訊號時，你會默默在心裡扣分。
B｜烏雲裂縫中灑落的「天使光」
「在迷惘中尋找方向、極具韌性的『破曉追光者』」
- 潛意識療癒盲點：身心處於高壓，急需內心的「秩序感」。 選擇破雲而出的強烈光束，代表你現階段的生活或工作正經歷某種轉折期、迷惘或高壓狀態。你有一種「很想破繭而出」的強烈渴望。你不需要虛浮的安慰，你現在最需要的是一個明確的方向、一個能讓你心安的答案。
- 關係中的隱藏人格：你非常有肩膀，在關係中常常扮演「指引者」或「傾聽者」的角色，朋友遇到困難都很喜歡找你商量。但你習慣隱藏自己的脆弱，不願意成為別人的負擔，總是默默消化負面情緒。
C｜粉紫色的晚霞與朦朧月亮
「浪漫至上、渴望深度靈魂共鳴的『極致感性者』」
- 潛意識療癒盲點：在社交中感到疲憊，強烈渴望「精神逃離」。 粉紫色晚霞是天空最溫柔、也最短暫的時刻。選擇這裡的你，擁有極高的審美與敏銳的共情能力。你最近可能經歷了太多的「人際應酬」或「表面和諧」，內心極度渴望逃離現實。你的潛意識正在發出訊號：你需要一段完全屬於自己的 me time，去讀書、聽歌或發呆。
- 關係中的隱藏人格：你追求「靈魂伴侶」的境界。你不在乎世俗的條件，你在乎的是兩個人能不能聊到心坎裡、能不能看懂彼此的眼神。你很容易因為一個小細節而感動，也會因為一個冷漠的舉動而瞬間冷卻。
D｜洗刷乾淨、毫無雲朵的湛藍天空
「斷捨離實踐者、追求心靈極簡的『自由行者』」
- 潛意識療癒盲點：生活超載，需要徹底的「清空與歸零」。 什麼都不要，只要一片純淨的藍。選擇這個選項的你，現階段最大的渴望就是「簡單」。你可能剛結束一場混亂的專案、一段消耗你的關係，或者正被生活中的繁瑣雜事壓得喘不過氣。你的潛意識在告訴你：該進行生活與心靈的「斷捨離」了。
- 關係中的隱藏人格：你在關係中非常注重「空間感」與「透明度」。你討厭猜忌、討厭拐彎抹角、更討厭情緒勒索。對你來說，最好的相處模式是「舒服」，兩個人待在同一個空間裡各做各的事、不說話也不覺得尷尬。
【溫馨提醒】
本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！
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