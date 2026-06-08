2026-06-08 21:59 跟著KarenW.品味人生
台北兒童成長桌椅推薦｜陪妹妹挑選外甥的第一套學習空間！童嘉成長桌椅台北門市 Karen 參觀心得分享
當孩子準備進入學齡階段時，除了書包、文具要開始準備之外，其實我覺得最容易被忽略的，就是「每天都會陪伴孩子很久的桌椅」。
前陣子妹妹和妹夫開始認真研究外甥的學習空間，希望幫他挑選一組可以從幼兒園一路陪伴到國中、高中的成長桌椅。
身為超愛做功課、又很容易被各種家具燒到的阿姨，當然立刻自告奮勇陪他們一起去看！
這次來到位於信義區的
【童嘉成長桌椅 台北門市】
原本只是抱著陪看看的心情，結果實際體驗後，真的有種：「原來好的兒童桌椅差這麼多！」的感覺。
如果你最近也正在找兒童成長桌椅推薦、兒童書桌推薦、兒童學習桌椅推薦，這篇一定要收藏起來。
童嘉成長桌椅是什麼品牌？
第一次接觸童嘉成長桌椅時，我其實最有感的是他們的品牌理念。
童嘉專注於3至12歲兒童學習家具，希望透過高品質桌椅、工學設計以及台灣製造工藝，打造陪伴孩子成長的學習環境。
品牌以「Growing with Love」為核心，希望桌椅不只是家具，而是陪伴孩子成長的重要夥伴。
現場聽門市人員介紹後才知道，童嘉對於材質、結構、安全細節其實非常講究，很多地方都是實際摸得到、看得到的差異。
童嘉成長桌椅台北門市環境分享
台北門市位於信義區吳興街，採預約制參觀。
一走進去最大的感受就是：
「不像在逛家具店，比較像在體驗未來孩子的學習空間。」
每組桌椅都完整展示，現場可以實際升降、調整角度、試坐椅子。
而且不像一般賣場人來人往。
預約制最大的好處就是可以慢慢看、慢慢問，不用擔心被催促。
對於像我這種會問到天荒地老的人來說真的超友善🤣
一試坐就有感！【星曜椅A6兒童成長工學椅】
這次最讓我們驚訝的其實是椅子。
原本以為重點都在桌子。
結果試坐之後，反而一直圍著椅子研究。
【90cm起適用】星曜椅A6兒童成長工學椅
最吸引我們的是它的：
✔️ 五金不外露
✔ U型3D仿生動態背設計
✔ 一體式環抱支撐
✔ 3D立體釋壓坐墊
✔ 智能重力坐煞設計
✔ 90cm至180cm皆可使用
實際坐上去時，可以明顯感受到背部與腰部被穩定包覆。
而且輪子設計很有趣，坐下時會自動固定，起身後又能輕鬆移動。
對活潑好動的小朋友來說，真的蠻實用。
最讓我印象深刻的是：
全台獨家代理「 光明園迪 」
其中椅子的金屬骨架藏於一體成型外殼內，不直接接觸空氣與濕氣，讓結構強度長期保持穩定。
孩子每天坐上去，父母不用擔心久了會鬆、會晃、會生鏽。
實際上來說，這張椅子的調整細節、做工精細的地方非常多。
從椅背到座深都能依照孩子成長階段調整。
不是買一張只能用幾年，而是真的有機會一路陪伴孩子長大。
我最喜歡的桌款！均衡PRO兒童成長書桌椅組
如果要我選今天的MVP，我會投給這張桌子。
【全結構實木芯】美國 Formica® 銀離子抗菌材質均衡PRO兒童成長書桌椅組
現場看到第一眼其實就很有質感。
燕麥棕跟晨曦粉都很好看。
完全不是傳統兒童家具那種過度卡通的風格。
長大後放在房間裡依然不會違和。
最吸引我的5個設計亮點
1. 0°~50°無段式傾斜桌板
閱讀、寫字、畫畫時都能找到適合角度。
實際操作很順手。
而且氣壓緩降設計讓整個調整過程很有質感。
2. 桌面材質摸起來真的不一樣
均衡PRO系列採用美國百年品牌 Formica® 富美家美耐板。
桌體六面全包覆採美國百年品牌【富美家】
桌面摸起來相當細緻。
現場工作人員示範清潔方式時也很直觀。
對有小孩的家庭來說真的很重要。
畢竟彩色筆、蠟筆、果汁這些幾乎都是日常🤣
3. 護眼漫射桌面設計
我自己很在意桌面反光問題。
現場燈光打下來時，可以感受到桌面呈現柔和的漫射效果。
閱讀教材或畫畫時視覺感受舒服很多。
4. 無橫桿設計超加分
這點我真的要特別稱讚。
很多書桌下面都會有橫桿。
大人坐還好，小朋友常常踢到。
均衡PRO採用無橫桿設計。
腿部空間變得非常寬敞。
甚至連我坐上去都覺得舒服。
5. 收納系統超有創意
磁吸洞洞板真的讓我眼睛一亮。
可以依照孩子成長需求自由調整配置。
從繪本、文具到課本收納都能彈性安排。
不是固定死板的收納模式。
而是跟著孩子一起長大。
回家路上我問妹妹：
「今天最大的收穫是什麼？」
她回答：
「終於知道為什麼有些桌椅價差那麼大。」
不是因為外觀。
而是從材質、安全結構、五金細節、調整機制到未來使用年限，每個地方其實都有差異。
尤其童嘉提供：
✔ E0等級低甲醛實木材料
✔ 台灣製造工藝
✔ 德國HAFELE五金
✔ 5年免費保固
對爸媽來說，買的不只是家具，更是一份長期使用的安心感。
我的真實參觀心得
身為阿姨，原本只是來陪妹妹看桌椅。
結果最後變成我一直在研究各種功能🤣
我很喜歡童嘉的一點是：
它沒有把產品包裝成浮誇的育兒神物。
而是很認真地把每個細節做好。
從桌板角度、安全設計、收納機能到整體質感，都能感受到品牌希望讓孩子擁有更舒適學習空間的用心。
如果家裡剛好有3至12歲的小朋友，或正在準備入學、換桌椅的家庭，我會很推薦直接到門市實際體驗。
因為很多感受真的要親自摸過、坐過才知道差異。
童嘉成長桌椅門市資訊
【台北門市】
地址：台北市信義區吳興街559號
電話：0980-433-118
營業方式：平假日採預約制
【新竹門市】
地址：新竹縣竹北市科大一路49號
電話：0913-755-833
營業方式：平假日採預約制
【台中門市】
地址：台中市東區樂業一路63號
電話：0980-433-118
營業方式：平假日採預約制
孩子的成長只有一次。
而每天陪伴他閱讀、寫字、畫畫、做功課的桌椅，可能會陪伴好幾年甚至十幾年。
這次陪妹妹一家來到童嘉成長桌椅台北門市，我最大的感受是：
好的兒童家具不只是好看，而是能隨著孩子一起成長。
如果最近也在搜尋兒童成長桌椅推薦、兒童書桌推薦、兒童工學椅推薦，不妨親自到童嘉體驗看看，也許會跟我們一樣，有種相見恨晚的感覺。
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