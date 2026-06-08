台北兒童成長桌椅推薦｜陪妹妹挑選外甥的第一套學習空間！童嘉成長桌椅台北門市 Karen 參觀心得分享

當孩子準備進入學齡階段時，除了書包、文具要開始準備之外，其實我覺得最容易被忽略的，就是「每天都會陪伴孩子很久的桌椅」。

前陣子妹妹和妹夫開始認真研究外甥的學習空間，希望幫他挑選一組可以從幼兒園一路陪伴到國中、高中的成長桌椅。

身為超愛做功課、又很容易被各種家具燒到的阿姨，當然立刻自告奮勇陪他們一起去看！

這次來到位於信義區的

原本只是抱著陪看看的心情，結果實際體驗後，真的有種：「原來好的兒童桌椅差這麼多！」的感覺。

如果你最近也正在找兒童成長桌椅推薦、兒童書桌推薦、兒童學習桌椅推薦，這篇一定要收藏起來。

童嘉成長桌椅是什麼品牌？

第一次接觸童嘉成長桌椅時，我其實最有感的是他們的品牌理念。

童嘉專注於3至12歲兒童學習家具，希望透過高品質桌椅、工學設計以及台灣製造工藝，打造陪伴孩子成長的學習環境。

品牌以「Growing with Love」為核心，希望桌椅不只是家具，而是陪伴孩子成長的重要夥伴。

現場聽門市人員介紹後才知道，童嘉對於材質、結構、安全細節其實非常講究，很多地方都是實際摸得到、看得到的差異。

童嘉成長桌椅台北門市環境分享

台北門市位於信義區吳興街，採預約制參觀。

一走進去最大的感受就是：

「不像在逛家具店，比較像在體驗未來孩子的學習空間。」

每組桌椅都完整展示，現場可以實際升降、調整角度、試坐椅子。

而且不像一般賣場人來人往。

預約制最大的好處就是可以慢慢看、慢慢問，不用擔心被催促。

對於像我這種會問到天荒地老的人來說真的超友善🤣

一試坐就有感！【星曜椅A6兒童成長工學椅】

這次最讓我們驚訝的其實是椅子。

原本以為重點都在桌子。

結果試坐之後，反而一直圍著椅子研究。

【90cm起適用】星曜椅A6兒童成長工學椅

最吸引我們的是它的：

✔️ 五金不外露

✔ U型3D仿生動態背設計

✔ 一體式環抱支撐

✔ 3D立體釋壓坐墊

✔ 智能重力坐煞設計

✔ 90cm至180cm皆可使用

實際坐上去時，可以明顯感受到背部與腰部被穩定包覆。

而且輪子設計很有趣，坐下時會自動固定，起身後又能輕鬆移動。

對活潑好動的小朋友來說，真的蠻實用。

最讓我印象深刻的是：

全台獨家代理「 光明園迪 」

其中椅子的金屬骨架藏於一體成型外殼內，不直接接觸空氣與濕氣，讓結構強度長期保持穩定。

孩子每天坐上去，父母不用擔心久了會鬆、會晃、會生鏽。

實際上來說，這張椅子的調整細節、做工精細的地方非常多。

從椅背到座深都能依照孩子成長階段調整。

不是買一張只能用幾年，而是真的有機會一路陪伴孩子長大。

我最喜歡的桌款！均衡PRO兒童成長書桌椅組

如果要我選今天的MVP，我會投給這張桌子。

【全結構實木芯】美國 Formica® 銀離子抗菌材質均衡PRO兒童成長書桌椅組

現場看到第一眼其實就很有質感。

燕麥棕跟晨曦粉都很好看。

完全不是傳統兒童家具那種過度卡通的風格。

長大後放在房間裡依然不會違和。

最吸引我的5個設計亮點

1. 0°~50°無段式傾斜桌板

閱讀、寫字、畫畫時都能找到適合角度。

實際操作很順手。

而且氣壓緩降設計讓整個調整過程很有質感。

2. 桌面材質摸起來真的不一樣

均衡PRO系列採用美國百年品牌 Formica® 富美家美耐板。

桌體六面全包覆採美國百年品牌【富美家】

桌面摸起來相當細緻。

現場工作人員示範清潔方式時也很直觀。

對有小孩的家庭來說真的很重要。

畢竟彩色筆、蠟筆、果汁這些幾乎都是日常🤣

3. 護眼漫射桌面設計

我自己很在意桌面反光問題。

現場燈光打下來時，可以感受到桌面呈現柔和的漫射效果。

閱讀教材或畫畫時視覺感受舒服很多。

4. 無橫桿設計超加分

這點我真的要特別稱讚。

很多書桌下面都會有橫桿。

大人坐還好，小朋友常常踢到。

均衡PRO採用無橫桿設計。

腿部空間變得非常寬敞。

甚至連我坐上去都覺得舒服。

5. 收納系統超有創意

磁吸洞洞板真的讓我眼睛一亮。

可以依照孩子成長需求自由調整配置。

從繪本、文具到課本收納都能彈性安排。

不是固定死板的收納模式。

而是跟著孩子一起長大。

回家路上我問妹妹：

「今天最大的收穫是什麼？」

她回答：

「終於知道為什麼有些桌椅價差那麼大。」

不是因為外觀。

而是從材質、安全結構、五金細節、調整機制到未來使用年限，每個地方其實都有差異。

尤其童嘉提供：

✔ E0等級低甲醛實木材料

✔ 台灣製造工藝

✔ 德國HAFELE五金

✔ 5年免費保固

對爸媽來說，買的不只是家具，更是一份長期使用的安心感。

我的真實參觀心得

身為阿姨，原本只是來陪妹妹看桌椅。

結果最後變成我一直在研究各種功能🤣

我很喜歡童嘉的一點是：

它沒有把產品包裝成浮誇的育兒神物。

而是很認真地把每個細節做好。

從桌板角度、安全設計、收納機能到整體質感，都能感受到品牌希望讓孩子擁有更舒適學習空間的用心。

如果家裡剛好有3至12歲的小朋友，或正在準備入學、換桌椅的家庭，我會很推薦直接到門市實際體驗。

因為很多感受真的要親自摸過、坐過才知道差異。

童嘉成長桌椅門市資訊

【台北門市】

地址：台北市信義區吳興街559號

電話：0980-433-118

營業方式：平假日採預約制

【新竹門市】

地址：新竹縣竹北市科大一路49號

電話：0913-755-833

營業方式：平假日採預約制

【台中門市】

地址：台中市東區樂業一路63號

電話：0980-433-118

營業方式：平假日採預約制

孩子的成長只有一次。

而每天陪伴他閱讀、寫字、畫畫、做功課的桌椅，可能會陪伴好幾年甚至十幾年。

這次陪妹妹一家來到童嘉成長桌椅台北門市，我最大的感受是：

好的兒童家具不只是好看，而是能隨著孩子一起成長。

如果最近也在搜尋兒童成長桌椅推薦、兒童書桌推薦、兒童工學椅推薦，不妨親自到童嘉體驗看看，也許會跟我們一樣，有種相見恨晚的感覺。