2026-06-17 08:00 J.T
【把房子給了女兒25年，換來的是斷水、斷電、威脅趕人】 —— 如果你也打算「把房子留給孩子」，請先讀完這篇
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：母親把房子過戶給女兒後，晚年竟遭斷水斷電逼搬離。
- 重點二：法院認定女兒有買賣金流證明，口頭承諾無法推翻。
- 重點三：家庭過戶房產前，應以書面保留居住使用權保障自己。
▋最深的傷，往往來自最親的人
她在那棟房子裡住了幾十年。年輕時，她和丈夫一起買下它。孩子在這裡長大，家的形狀，就是那個地址。
後來，她把房子過到女兒名下。沒有特別遠大的盤算，只是覺得這樣方便，也算是一種提早把家傳下去的心意。母女口頭說好，讓她和丈夫住到百年，就這樣辦了。
25年後，丈夫走了。
沒多久，女兒開始在網路刊登這棟房子的出售廣告。客廳的家具，一件一件被清走。然後電話那頭傳來一句話：「妳若不搬，就斷水斷電斷瓦斯。」
媽媽走進法院。法官駁回了她所有的請求。
她什麼都沒拿回來。
▋不是壞孩子，是沒有被保護的安排
看到這則新聞，很多人的直覺反應是憤怒，是對那個女兒的不解。但靜下來想，這個故事真正讓人難受的，不只是一個孩子翻臉。而是那一對父母，在把房子給出去的那一刻，從來沒想過要同時留住保護自己的那把鑰匙。
台灣很多家庭都在做類似的事。把房子「轉」到孩子名下，省去以後繼承的麻煩。這本身沒有問題。
問題是——房子給出去之後，你憑什麼繼續住在裡面？
「孩子說好的啊。」
這句話，在法庭上撐不住。
這個案件裡，女兒提出了完整的金流單據，顯示她支付了260萬買下這棟房子。依台灣贈與稅法，二親等間不動產移轉原則上以贈與論，但若有付款記錄可證明買賣，便不在此限。女兒提出了，媽媽無力推翻。
法院的邏輯很清楚：感情守不住一棟房子，文件才可以。
▋那些「說好了的事」，有多脆弱？
台灣家庭財務裡最常見的一種危險，不是惡意詐騙，是「我們說好了」。媽媽說，當年講好了可以住到百年。兒子出來作證，說那260萬是孝親費不是買賣價金。但女兒有文件，媽媽只有記憶，兒子的話因為牽涉繼承利益，被法官排除在外。
「說好了」跟「寫下來」，是完全不同的兩件事。
很多真正看過家庭財務糾紛現場的人都知道，這類故事幾乎都有同一個起點：「我們家不一樣，用不著那麼麻煩。」直到有一天走進法院，才發現那些「說好了」，一句都換不到一紙判決。
▋如果你的父母也這樣安排了，現在就可以做一件事
這篇文章不是要嚇你。只是想提醒你，如果你的爸媽已經把房子過到你或手足名下，或者正在考慮這樣做——
請問一問他們： 有沒有書面記錄，保護他們的居住或使用權？ 那些口頭說好的約定，有沒有辦法在法律上被確認？ 如果家庭關係有一天改變，他們的晚年有沒有一道看得見的保護？
把財產給出去之前，先想清楚怎麼保護自己——這才是一份成熟的家庭安排，真正要做到的事。提前把安排白紙黑字寫清楚，不是對孩子不信任。是讓父母在最需要安全感的年紀，手上有一樣東西是確定的。
「讓家人在最混亂的時候還能照著清楚的路走——這才是把財產給出去之前，真正需要先想清楚的事。」
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。
(實際安排需依個案狀況，可尋求專業人士評估。)
精華 FAQ
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核心衝突在於母親把房子過給女兒後，卻在晚年遭到出售、斷水斷電與逼遷。它提醒人們，親情不等於法律保障，若沒有書面安排，口頭約定很容易失效。
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因為女兒提出完整金流單據，足以證明她是以買賣方式取得房產，而非單純贈與。相較之下，母親只有口頭約定與記憶，缺乏可被法院採信的書面證據。
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文章建議先確認是否要保留居住權或使用權，並把家庭約定寫成白紙黑字，避免日後爭議。若涉及贈與、買賣或繼承，也應找專業人士協助評估安排。
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