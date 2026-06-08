2026世足開打！盤點必看世足帥哥哪一隊別錯過，比賽時間、台灣收看方式一次整理 圖片來源：個人IG

四年一次的足球盛事終於要來了！2026 FIFA世界盃足球賽即將開踢，這一屆不只比賽規模全面升級，更是史上首次由美國、加拿大、墨西哥3國共同主辦，參賽隊伍也從過去32隊擴大為48隊，總場次高達104場，從6月一路熱血踢到7月。對資深球迷來說，這是戰術、球技與國家榮耀的大對決；但對平常不一定追足球的觀眾來說，世足還有另一個入坑理由，就是場上那些又會踢、又有魅力的球星們。

這次2026世界盃將於台灣時間6月12日凌晨登場，開幕戰由地主墨西哥對上南非；冠軍戰則將在7月19日於紐約／紐澤西一帶的MetLife Stadium舉行。想跟上這波全球足球熱，以下幫你整理「必看球隊帥哥盤點」、「重要比賽時間」與「台灣收看方式」，不懂足球也能看得很有參與感。

2026世界盃比賽時間懶人包

2026 FIFA世界盃賽程自6月11日至7月19日展開，因時差關係，台灣觀眾多數賽事會落在深夜、凌晨或清晨時段。根據中華電信公告，台灣時間6月12日凌晨起，MOD與Hami Video將完整直播104場賽事。

開幕戰：台灣時間6月12日凌晨，墨西哥對南非

小組賽：6月12日至6月28日前後

32強淘汰賽：6月底至7月初

16強、8強、4強：7月上中旬陸續登場

季軍戰：7月18日

冠軍戰：7月19日

這屆世界盃最特別的是參賽隊伍增加到48隊，分成12個小組，每組4隊，除了各組前2名晉級外，還會選出成績較佳的第3名球隊進入32強，因此小組賽後段也會變得更刺激，很多比賽都可能影響晉級命運

2026世足帥哥球星盤點1：法國隊 Kylian Mbappé

要說2026世界盃最不能錯過的球星，法國隊的Kylian Mbappé絕對是焦點人物。速度快、爆發力強、進球能力驚人，他在場上幾乎就是對手後防線的惡夢。比起傳統帥哥路線，Mbappé更像是那種「一上場就自帶主角光環」的類型，只要他拿球，整場比賽的節奏都會跟著緊張起來。法國隊近年一直是世界足壇強權，陣容深度與攻擊火力都相當可怕。若想看速度型球星如何把球場變成個人伸展台，法國隊絕對不能錯過。

2026世足帥哥球星盤點2：英格蘭隊 Jude Bellingham

英格蘭隊這幾年最受矚目的名字之一，就是Jude Bellingham。年紀輕輕就已經在歐洲豪門站穩腳步，場上氣場成熟，踢球風格兼具力量、判斷與進攻威脅。根據路透社報導，英格蘭總教練Thomas Tuchel近期也提到，Bellingham仍需在競爭激烈的英格蘭陣容中爭取先發位置，可見英格蘭隊人才厚度非常驚人。

2026世足帥哥球星盤點3：阿根廷隊 Lionel Messi、Julián Álvarez

阿根廷隊永遠自帶話題，尤其上屆冠軍光環仍在，2026世界盃自然會被全球球迷放大檢視。Lionel Messi若再次登上世界盃舞台，勢必成為全世界最關注的畫面之一；而Julián Álvarez則是新世代攻擊線上的重要人物，跑位聰明、效率高，也有種乾淨俐落的少年感。

阿根廷隊的好看之處，是它不只浪漫，還很有故事。從老將最後一舞，到新世代接班，這支球隊光是情緒張力就很值得追。

2026世足帥哥球星盤點4：巴西隊 Vinícius Júnior、Rodrygo

巴西隊從來不是只踢足球，而是在球場上跳舞。Vinícius Júnior與Rodrygo都是近年巴西進攻線的重要看點，速度、盤帶、創造力都很有觀賞性。巴西足球最迷人的地方，就是即使比賽壓力再大，球員腳下還是有一種自由又華麗的節奏。

想看技術流球員如何把對手晃到懷疑人生，巴西隊一定要排進追賽清單。這隊不是只有帥，是連踢球方式都很會放電。

2026世足帥哥球星盤點5：西班牙隊 Pedri、Gavi

西班牙隊近年重新找回強隊氣勢，歐洲盃冠軍身份也讓他們在2026世界盃前備受看好。Pedri與Gavi都是西班牙新生代中場代表，前者踢球細膩、節奏感強，後者則有拚勁與侵略性，一個像冷靜系學長，一個像熱血系少年。西班牙隊適合喜歡「技術流」的觀眾，不一定每一腳都華麗誇張，但傳導、跑位與節奏控制非常耐看。據《Kazinform》報導指出，西班牙在預測中有15.59%機率奪冠。

2026世足帥哥球星盤點6：德國隊 Jamal Musiala

德國隊過去給人的印象常是紀律、效率、鋼鐵意志，但Jamal Musiala讓這支球隊多了非常靈動的一面。他的盤帶細膩，轉身與突破都很有創造力，常常能在狹小空間裡突然撕開防線。Musiala的魅力是安靜但致命，看起來不張揚，卻能在關鍵時刻把比賽變得不一樣。若想看低調天才型球員，德國隊可以列入必追。

2026世足帥哥球星盤點7：葡萄牙隊 Cristiano Ronaldo、João Félix

葡萄牙隊一直是「顏值與話題都不缺」的球隊。Cristiano Ronaldo若仍出現在世界盃舞台，勢必會是全球焦點；而João Félix則有著偏歐洲文藝系的氣質，踢球風格也更細膩飄逸。葡萄牙隊最有趣的地方，是它兼具世代交替與明星話題。老將光環、新人競爭、進攻天賦，每一場都可能有戲。

2026世足帥哥球星盤點8：韓國隊 曹圭成

對亞洲球迷來說，韓國隊一直是世足高關注焦點，其中前鋒曹圭成更曾被封為「韓國世足最帥球員」。他擁有188公分模特兒身材，深邃五官神似朴敘俊，過去一登上世界盃就迅速爆紅。不過他不只靠顏值圈粉，禁區內的頭錘能力也相當亮眼。韓國隊最迷人的地方，就是面對歐美強隊時仍拚到最後一刻，那股不服輸的韌性，常常比劇還熱血。

2026世足帥哥球星盤點9：美國隊 Christian Pulisic

身為地主之一，美國隊這屆世界盃也很有看頭。Christian Pulisic一直是美國足球代表性球星，他的速度、突破能力與進攻意識，是美國隊前場重要武器。加上主場優勢，美國隊每場比賽的氣氛都可能非常炸裂。

2026世足帥哥球星盤點10：挪威隊 Martin Ødegaard

挪威隊這次也相當有話題，Martin Ødegaard一個是強力射手，一個是中場組織核心，兩人的存在感都非常高。Haaland是典型怪物前鋒，身材、速度、射門嗅覺都很驚人；Ødegaard則是冷靜優雅的中場指揮官，氣質完全不同，但同樣有魅力。路透社報導指出，挪威近日在世界盃熱身賽與摩洛哥踢成1比1，隊長Ødegaard也在比賽後段進球扳平，可見他在球隊中的關鍵地位。