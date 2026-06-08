《天機試煉場》盧瑟妃來台金句連發！驚曝整形能改運，還想拜月老PK鳥卦。圖片來源：女子漾編輯拍攝、八大電視提供

韓國命理實境節目《天機試煉場》播出後掀起討論，其中被網友封為「最正女巫」的盧瑟妃，憑著甜美外型、強烈氣場與直球式命理風格圈粉無數。這次她和擅長四柱推命的Meta命理俊一起來台，準備出席《Decode Your Fate解讀你的天機》台北粉絲見面會，兩人接受台灣媒體訪問時，不只聊到命理、台灣廟宇，盧瑟妃更語出驚人提到「外貌改變也可能影響運勢」，瞬間讓現場話題一發不可收拾。

最正女巫盧瑟妃來台，開口就爆「整形改運」案例

盧瑟妃在《天機試煉場》中以女巫身分受到關注，外型甜美、身材火辣，加上說話直接、氣場強大，讓她成為節目中最有記憶點的命理高手之一。這次首度來台，她分享過去印象深刻的諮詢案例，提到曾有一名女性客戶長年感情運不順，外型給人的感覺也偏「苦情」，常遇到爛桃花。

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盧瑟妃當時觀察後，建議對方從外在開始調整，甚至安排對方尋找合適的整形醫師。沒想到客戶外貌升級後，不只整個人變得更有自信，性格也開朗許多，後來甚至繼承了爸爸數十億韓元的土地，人生走向完全不同。當然，整形是否真的能改變命運，每個人看法不同，但盧瑟妃想表達的是，外貌改變有時帶來的不是單純變漂亮，而是自信、氣場與待人處事方式一起改變。從「我不敢」變成「我可以」，人生選項自然也會變多。

她強調命理師也要管理自己：外表就是能量的一部分

盧瑟妃也提到，命理師本身也需要打理自己的外表，她認為，如果一個命理師每天只是在家滑手機、不整理自己，恐怕也很難讓人產生信任感，這句話聽起來犀利，卻也很符合現代人對「能量感」的理解。很多時候，外貌不是單純的五官高低，而是一個人是否願意照顧自己、是否有生活狀態、是否能讓人感受到穩定與自信。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

第一次來台就想拜月老！霞海城隍廟讓她超心動

盧瑟妃這次是第一次來台灣，雖然過去曾透過遊戲《鬥陣特攻》和台灣網友接觸，但真正踏上台灣土地，對她來說仍是新鮮體驗，她透露自己來台前，守護她的「奶奶神」曾特別叮囑，台灣是一個會報答恩惠的地方，要好好對待這裡的人。

有趣的是，當她聽到台北霞海城隍廟月老以姻緣靈驗聞名時，立刻表現出高度興趣，還一直追問：「到哪裡可以見到？」甚至希望能在台灣多留一天去拜月老，「最正女巫」想拜台灣月老，這種反差也讓她的形象更有趣。更讓人會心一笑的是，盧瑟妃談到自己的理想型時，竟然表示喜歡「中古二手」，也就是離過婚的男性，如此直率的回答，現場氣氛瞬間變得輕鬆，完全展現她不按牌理出牌的魅力。

圖片來源：八大電視提供

想挑戰台灣鳥卦，輸了就「領養那些鳥」

除了月老，盧瑟妃也對台灣在地命理文化很感興趣，當她聽到台北行天宮地下道一帶有不少命理攤，包含鳥卦等不同算命方式，她立刻表示想要和鳥卦PK。一旁的Meta命理俊打趣問她，如果輸了怎麼辦？盧瑟妃爽朗回應：「如果輸了，就領養牠們。」一句話讓現場笑翻，也讓人看見她不只是神祕女巫，私下其實也很幽默、很敢接球，這種「韓國女巫挑戰台灣鳥卦」的畫面感實在太強，光想像就很有節目效果，若真的成真，絕對會成為台韓命理迷熱議話題。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

Meta命理俊也來了！看好AI與半導體、隔空喊話黃仁勳

這次同行來台的Meta命理俊，和盧瑟妃屬於不同命理流派，他擅長四柱推命，也熟悉金融與投資趨勢，他在訪問中提到，很多人以為命理學只是理論，但他認為命理其實很實用，可以幫助人理解生活選擇、改善人生方向。談到未來投資，他也分享自己長期看好半導體與AI產業，認為中間雖然會有起伏，但長期來看仍呈現上升趨勢，剛好他也是輝達執行長黃仁勳的粉絲，這次來台雖然與黃仁勳擦身而過，仍忍不住隔空喊話，希望如果黃仁勳想諮詢命理，隨時都可以聯絡他。

盧瑟妃一旁聽到Meta命理俊談投資，也忍不住笑說自己要先去買股票，兩人一搭一唱，讓命理話題多了不少綜藝感。

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