2026-06-08 13:14 舌尖上的旅人 Eric Hsu
智慧清潔商機炸裂！石頭科技橫掃台灣市場 618最高省3萬元
看準618購物檔期商機，「石頭科技（Roborock）」攜手4大電商平台祭出年度最大優惠，旗下旗艦掃拖機器人、洗地機全面下殺，最高現省3萬元，搶攻暑假居家智慧清潔商機。
618 年中電商大戰正式開打！隨著高溫天氣來襲，智慧家電需求同步升溫。根據GfK最新報告，石頭科技旗下洗地機產品勇奪全台銷量冠軍；掃地機器人則獲IDC認證為台灣市場銷量第一，展現品牌在智慧清潔領域的領導地位。
為回饋消費者支持，石頭科技宣布全面迎戰618檔期，攜手momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮購物及官方網站同步推出限時優惠。其中，旗艦掃拖機器人Saros 20系列祭出最高現省3萬元優惠；明星洗地機F25 Ultra則首度下殺至16618元，再加贈專用清潔液及耗材組，祭出年度罕見優惠價格。
除了產品折扣外，各大通路也同步推出滿額贈、高額點數回饋與抽獎活動，獎項包含Apple iPad 9及AI智慧眼鏡等熱門科技產品，進一步提升618購物節買氣。
石頭科技表示，透過AI導航、自動清潔與智慧避障等技術，智慧清潔設備已逐漸成為現代家庭不可或缺的家電夥伴。隨著618優惠全面啟動，消費者可望以更具競爭力的價格入手旗艦機種，享受更輕鬆、高效率的智慧居家生活。
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