你的童年也有這首〈Butterfly〉嗎？來回味一下 SMiLE.dk 的超嗨歐陸舞曲！

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Hi there，不曉得大家的童年是不是跟我處於一樣的時代，當時在1990年代末、2000年代初期，在我的童年裡有一抹很濃厚的一筆，那就是是跳舞機，而無論是在電子遊樂場中的大型機器，抑或是可以在家中自己玩的毯型跳舞機，都無可避免遇上SMiLE.dk最為人熟悉的〈Butterfly〉(1998)！不管到底喜不喜歡這首歌曲，都不可否認這首歌在當年紅極一時，在跳舞機之外的大街小巷都能聽到這首洗腦舞曲！

SMiLE.dk 是出自瑞典的雙人組合，而這首電子舞曲就收錄在他們首張專輯 《Smile》(1998) 裡，當時橫空出世的雙人組，應該也不會想到出身自歐洲的他們，會在亞洲造成如此轟動的迴響吧！當時憑著〈Butterfly〉這首歌，不只在華語音樂圈中熱門而已，包含了日本、韓國等的整個亞洲都流竄著這首歌，儘管有點歌紅人不紅的現象，不過這也讓他們獲得了不少的機會及賺頭。

雖然〈Butterfly〉是因為跳舞機的風潮而跟著起飛，但必須說確實在跳舞機中的一眾歌單當中，這首歌是非常有特色的，兼具了悅耳的旋律及洗腦的重複性，這樣的歌曲在當時的樂壇不算太常出現，因為當時流行的西洋音樂是像Britney Spears那樣充滿特色的流行樂，或像是Linkin Park、Avril Lavigne這類的搖滾及龐克叛逆，因此〈Butterfly〉能夠乘勢而起實在是結合了天時地利人和啊。

SMiLE.dk 在這首歌裡的嗓音十分高亢，聽得出來在編曲上有使用了合成器去做效果，但在大眾對於效果音不甚了解的當時，很多人只以為這就是他們本人的聲音；所以說在另外一方面，不少人藉著模仿歌曲中歌聲，也算是另一種趣味的傳播方式。當時覺得很時髦的這首歌，其實如今聽來也不過時，只不過也許現在的人們已經對於這樣的音樂編排不感到新奇了，然而卻也仍然能代表一代人心中的青春。

無厘頭的 MV 或許很多人已經看過了，在兩人不停尋找著什麼的路程上，用當時不太成熟的特效做出旅程的感覺，最後找到的東西是中國製的玩具也算是一種惡趣味。而值得一提的是，在2023年時，僅剩一名成員的 SMiLE.dk 推出了紀念版本的〈Butterfly (Anniversary)〉(2023)，在聲調上降了一些後再升上去，聽得出來是更成熟、更接近現代流行的演繹方式，感興趣的朋友不如也去聽聽看，我自己是覺得蠻有意思的。

雖說從小也對 SMiLE.dk 不太認識，但奇妙的〈Butterfly〉就是一直盤旋在腦中，即便過了很多年沒有聽，但只要想到這首歌就還是會哼上兩句，我想應該不少人也跟我一樣吧。其實一直覺得後來的 SMiLE.dk 有些可惜，經過了一些成員變動後，儘管一開始都在日本有累積了一些人氣，但後來也就沒什麼發展了，相較於〈Butterfly〉風靡亞洲的當時不禁讓人有些唏噓啊。

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