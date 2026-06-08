《鐵拳教育》以暴制暴太過癮！8部韓國復仇爽劇推薦，《模範計程車》替天行道解壓必追。圖片來源：Netflix提供

近期最有話題的韓劇爽劇，非《鐵拳教育》莫屬！Netflix一上架就掀起討論，劇情把鏡頭對準失控的校園現場，當老師不再被尊重、霸凌與家長施壓成為日常，一群不按傳統規則行事的督察登場，用課本裡不會教的方法強勢介入校園亂象。由金武烈、李星民、秦基周主演的《鐵拳教育》，也因為「以暴制暴」的設定，讓觀眾一邊看得過癮，一邊忍不住討論這樣的正義到底算不算越界。

《鐵拳教育》劇照。圖片來源：Netflix提供

這類韓劇之所以讓人一集接一集停不下來，關鍵不只是拳頭夠硬、節奏夠快，而是它精準打中觀眾心裡那口悶氣。現實裡太多惡人總能裝沒事、受害者卻得自己消化委屈，於是當劇中角色替弱者出手，讓霸凌者踢到鐵板，讓財閥與權貴不再高高在上，那種「終於有人替大家出一口氣」的快感，就成了爽劇最迷人的地方。這篇女子漾整理8部近年值得追的韓國復仇爽劇，每一部都把惡人制裁、反殺打臉與情緒宣洩拍到位，看完真的會忍不住拍桌叫好！

《鐵拳教育》以暴制暴太過癮！8部韓劇爽劇推薦

韓國復仇爽劇推薦1.《鐵拳教育》

《鐵拳教育》由金武烈、李星民、秦基周主演，近期登上Netflix後迅速衝出高討論度，光是「校園失控、老師無力、惡霸學生踢到鐵板」這組設定，就已經很容易讓人一集接一集追下去。這部劇最吸引人的地方，在於它直接把「以暴制暴」搬上檯面，當學生霸凌、恐龍家長、校園權力失衡全都失控，劇中角色選擇用更強硬的方式介入，也讓觀眾一邊看得大快人心，一邊忍不住思考：當制度保護不了弱者時，這樣的手段到底算正義，還是另一種危險？

《鐵拳教育》劇照。圖片來源：Netflix提供

《鐵拳教育》劇照。圖片來源：Netflix提供

《鐵拳教育》劇情簡介

《鐵拳教育》改編自同名人氣網漫，故事設定在一個公教育現場逐漸失序的社會。當老師不再被尊重、學生之間的階級暴力越來越猖狂，甚至連家長與校方都可能成為壓垮教育的共犯時，政府成立了虛構機構「教權保護局」，派出督察進入校園處理棘手事件。金武烈飾演的羅華振，就是這個制度中最不按牌理出牌的執行者。他不是溫柔開導型老師，也不是會在輔導室裡慢慢談心的教育者，而是用更直接、更狠、更有壓迫感的方式，讓那些以為自己能凌駕規則之上的人付出代價。

韓國復仇爽劇推薦2.《模範計程車》

《模範計程車》由李帝勳主演，是近年韓劇爽劇裡非常經典的一部，這部劇最迷人的地方，就是把「法律管不到的人，就交給我們處理」拍得又痛快又有娛樂性。李帝勳飾演的金道奇每次接下任務，都會換上不同偽裝身分潛入案件現場，從普通司機變成補習班老師、公司職員、賭場人士，各種角色切換都很有看點。比起單純打壞人，《模範計程車》更像是替受害者完成一場精密反擊，讓那些靠權勢、金錢或法律漏洞逃過懲罰的人，最後被自己的惡行反噬。

《模範計程車》劇照。圖片來源：SBS

《模範計程車》劇情簡介

故事圍繞神祕計程車公司「彩虹運輸」，表面上只是普通的計程車服務，實際上卻替無法靠法律討回公道的受害者執行復仇。金道奇曾因家人遭遇悲劇而背負傷痛，後來成為彩虹運輸的核心成員，和團隊一起接下各種委託案件。劇中每個單元都對應不同社會議題，包括校園霸凌、職場剝削、詐騙集團、弱勢遭壓迫等。主角群會先蒐集證據、設局引出加害者本性，再用對方最害怕的方式反擊，讓觀眾看見惡人一步步被逼到無路可退。

韓國復仇爽劇推薦3.《黑暗榮耀》

《黑暗榮耀》由宋慧喬主演，是近年復仇韓劇中最具代表性的作品，這部劇沒有大量動作場面，卻把「復仇」拍得冷到骨子裡。宋慧喬飾演的文同珢不是失控爆發型女主角，她安靜、克制、精準，每一步都像是在下棋。這部劇之所以讓人看得停不下來，是因為觀眾不是只等著看壞人被懲罰，同時也看著那些曾經聯手摧毀別人的加害者，慢慢被自己的秘密、慾望與恐懼拖下去。

《黑暗榮耀》劇照。圖片來源：IG @netflixkr

《黑暗榮耀》劇照。圖片來源：IG @netflixkr

《黑暗榮耀》劇情簡介

文同珢高中時遭受同學嚴重霸凌，身心留下難以抹去的傷痕，也被迫放棄原本的人生。多年後，她沒有選擇遺忘，而是花了很長時間重新布局，成為加害者孩子的班導師，逐漸靠近當年傷害她的人。她掌握每個人的弱點，包括婚姻、名聲、毒癮、犯罪證據與彼此之間的利益關係，讓這群看似站在人生勝利組的加害者開始互相猜忌、互相背叛。整部劇最狠的地方，是文同珢不只要他們道歉，而是要他們真正失去最在意的一切。

韓國復仇爽劇推薦4.《黑道律師文森佐》

《黑道律師文森佐》由宋仲基、全余贇主演，主打黑色幽默、律政犯罪與財閥鬥爭。宋仲基飾演的文森佐是韓裔義大利黑手黨顧問，外表優雅、說話冷靜，出手卻比壞人更狠。這部劇的爽點很明確，當普通法律手段對付不了財閥與惡人時，文森佐就用黑手黨的方式處理，帶著一點邪氣、一點荒謬感，讓觀眾看著惡人被惡人收拾，莫名有種痛快感。

《黑道律師文森佐》劇照。圖片來源：Netflix提供

《黑道律師文森佐》劇照。圖片來源：Netflix提供

《黑道律師文森佐》劇情簡介

文森佐因義大利黑手黨內部鬥爭回到韓國，原本只是為了取回藏在商場大樓裡的黃金，卻意外捲入大樓住戶與財閥集團之間的衝突。惡質企業為了利益不擇手段，牽涉藥品、法律、政治與暴力威脅，讓無辜者接連受害。文森佐遇上律師洪車瑛後，兩人從互看不順眼到聯手反擊，開始用法律與黑道手段雙線進攻。劇情一邊有財閥惡行揭露，一邊有住戶群像喜劇，讓復仇過程既刺激又帶著荒謬笑點。

韓國復仇爽劇推薦5.《非法正義》

《非法正義》由南柱赫主演，是一部踩在法律與私刑邊界上的黑暗爽劇。南柱赫飾演的金智勇白天是警察大學模範生，晚上卻化身私刑制裁者，專門懲罰那些逃過司法制裁、出獄後仍毫無悔意的罪犯。這部劇最有討論度的地方，是它讓觀眾在爽感與不安之間搖擺。看見惡人被懲罰很痛快，但主角越走越深，也讓人開始懷疑，當一個人用暴力執行正義，他最後會不會也變成另一種怪物？

《非法正義》劇照。圖片來源：Disney+提供

《非法正義》劇照。圖片來源：Disney+提供

《非法正義》劇情簡介

金智勇小時候親眼經歷母親遭害，加害者卻只受到輕微懲罰，這件事讓他對司法產生深刻不信任，長大後，他進入警察大學，表面上是成績優秀、前途光明的準警察，私底下卻追蹤那些出獄後仍繼續犯罪、毫無悔意的惡人，並親自對他們施以懲罰。隨著他的行動被媒體曝光，社會開始出現支持者與模仿者，警方也展開追查，劇情不只描寫制裁快感，也讓觀眾看見私刑正義被群眾崇拜後，可能引發更危險的失控。

韓國復仇爽劇推薦6.《Moving異能》

《Moving異能》由柳承龍、韓孝周、趙寅成、李正河、高允貞等人主演，表面上是一部超能力劇，實際上很適合放進「爽劇」片單。它的爽感那種前面鋪了很久的平凡人生，到了後面突然全面爆發，與常見的套路不同，尤其當觀眾發現那些看起來只是普通爸媽的人，原來全都是怪物級高手時，那種反差感非常強大，這部劇也不是只賣動作場面，它把親情、愛情、青春與國家機器的陰影融合在一起，爽得有重量，也很催淚！

《MOVING 異能》劇照。圖片來源：Disney+提供

《MOVING 異能》劇照。圖片來源：Disney+提供

《Moving異能》劇情簡介

故事從一群擁有特殊能力的高中生展開，他們有人能飛、有人不容易受傷、有人五感異常敏銳，但父母都要求他們隱藏能力，盡量像普通人一樣生活。隨著神祕殺手開始追查超能力者，孩子們的身世逐漸被揭開，原來他們的父母過去都曾被國家秘密組織利用，背負著危險任務與創傷記憶。當敵人逼近下一代，這群原本低調生活的父母被迫重新出手，為了保護孩子展開反擊。後段動作戲爆發力很強，也把父母之愛拍得非常動人。

韓國復仇爽劇推薦7.《軍檢察官多伯曼》

《軍檢察官多伯曼》由安普賢、曹寶兒主演，題材聚焦軍中腐敗、權勢包庇與軍法體系。這部劇的爽感來自「軍中惡人終於踢到鐵板」，那些仗著軍階、背景、家族勢力欺壓別人的角色，一個個被主角逼到現形。安普賢飾演的都倍萬原本不是什麼熱血正義派，他進入軍檢察官體系是為了錢與成功，但也因為這種有點現實、有點吊兒郎當的設定，讓角色後來真正覺醒時更有反差。

圖片來源：tvn_drama

圖片來源：tvn_drama

《軍檢察官多伯曼》劇情簡介

都倍萬為了擺脫貧困人生，選擇成為軍檢察官，原本只把這份工作當成往上爬的工具，車友仁則帶著自己的復仇目的進入軍中，她表面冷靜，實際上早已鎖定藏在軍隊高層背後的惡勢力。兩人從互相試探到成為搭檔，開始揭開軍中不為人知的黑暗，包括高層包庇、權勢交易、軍紀失控與不公審判，劇情透過一場場調查與法庭攻防，讓那些以為軍階可以保護自己的惡人逐步崩盤。

韓國復仇爽劇推薦8.《流氓讀書會》

《流氓讀書會》由黃旼炫主演，改編自同名人氣網路漫畫，是一部帶有青春熱血感的校園爽劇。它和《鐵拳教育》同樣有校園失序、問題學生與打鬥場面，但整體氣氛比較輕快，也更像漫畫式少年成長故事。主角尹佳敏最可愛的地方，是他明明真心想讀書，偏偏天賦完全點在打架上，於是每次想靠讀書改變命運，最後都不得不用拳頭守住自己的夢想。

圖片來源：LINE TV

圖片來源：LINE TV

《流氓讀書會》劇情簡介

尹佳敏就讀於問題學生聚集的流星工業高中，他一直希望自己能靠讀書考上大學，成為真正會念書的人，但成績始終不理想。相反地，他在打架方面天賦驚人，遇到校園暴力或同學被欺負時，總是忍不住出手。為了實現讀書夢，他在學校組成讀書會，卻也因此捲入學生勢力、校園衝突與各種挑戰。劇情一邊拍少年們努力讀書的笨拙熱血，一邊用流暢打戲帶出「就算身在爛環境，也想往上爬」的成長感。