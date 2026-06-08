2026-06-08 11:59 女子漾／編輯ANDREA
榮登愛奇藝TOP1！《家業》全42集分集劇情整理！楊紫霸氣大女主逆襲重振第一徽墨世家
喜歡大女主商戰與精緻古裝劇的劇迷們，這部絕對要收進必看片單！由人氣女神楊紫與實力派男神韓東君攜手主演的《家業》開播後話題不斷。這部劇罕見聚焦「徽州製墨」的非遺文化，上演一場熱血沸騰的家族翻盤大秀。這回特別幫大家整理了《家業》的必看亮點與完整分集大綱，趕緊跟著追起來吧！
《家業》4大必看亮點一次看
1. 霸氣經商大女主，楊紫演技再突破
楊紫再度挑戰商戰女強人！她飾演的八房么女「李禎」，從家族被逐出宗族的落魄千金起步。她不屈服於命運，憑藉極高天賦與毅力，打破當時「傳男不傳女」的死板規矩，女扮男裝偷師學藝，一步步成為製墨黑馬。
2. 韓東君久違回歸古裝，雙強聯手超有火花
韓東君飾演駱家次子「駱文謙」，因背負罪臣之子的秘密身分，與李禎的感情線充滿拉扯。兩人從商場上的競爭對手，逐漸變成互相扶持的靈魂伴侶。燈會上的深情擁吻告白更是直接甜上熱搜！
3. 罕見「明朝製墨」題材，服化道精緻唯美
由名導惠楷棟操刀，畫面質感宛如流動的水墨畫卷。劇中詳細呈現古法曬選、搓燈草等製墨工藝，楊紫的服裝也隨著角色成長，從初期的粗布衣逐漸換上華美精緻的明代服飾，視覺享受極高。
4. 劇情節奏緊湊，拒絕傻白甜套路
開局就面臨家族覆滅、未婚夫背叛的絕境。李禎清醒果斷，直接退婚並手撕渣男，逆襲之路讓人看得直呼過癮。
《家業》全42集完整劇情大綱
為了讓大家快速掌握劇情脈絡，小編將42集精彩故事分為四大階段，帶你一次看完這場商戰傳奇！
第1集～第10集：家逢巨變，絕地求生
明朝嘉靖年間，徽州百年名門「李墨」因貢墨案遭逢滅頂之災，八房被逐出族籍。李禎的未婚夫田本昌（王梓豪飾）為了利益背叛李家，李禎痛下決心當街退婚。為了生計，她四處求學製墨卻屢遭拒絕，最終選擇女扮男裝偷師。期間，她與駱墨世子駱文謙結下不解之緣。隨著駱家也遭遇家破人亡的變故，駱文謙被迫流亡，李禎則在祖父的嚴厲教導下，逐漸領悟製墨的匠人初心。
第11集～第20集：嶄露頭角，亦敵亦友
李禎憑藉「蒙眼點三十盞燈」的絕技一戰封神，成功燒製出超品煙炱。此時，駱文謙化名「戚九」帶著軍方背景華麗歸鄉，準備展開復仇。兩人在商場上再次相逢，面對田家惡意壓價與打壓，駱文謙強勢出手替李禎解圍。兩人從互相試探到逐漸了解彼此的苦衷，開始在險惡的商戰中攜手合作。
第21集～第32集：打破禁忌，情愫暗生
商戰進入白熱化，李禎面臨同業的打壓與守舊勢力的刁難。她當眾抬出女製墨祖師爺的名號，痛斥迂腐偏見，徹底打破女子不能製墨的禁忌。同時，駱文謙的復仇計畫步步逼近核心，危險也隨之而來。在無數次的共患難中，兩人感情迅速升溫。上元燈會之夜，李禎主動告白：「我不想再跟你走散了」，兩人在花燈下甜蜜擁吻。
第33集～第42集（大結局）：巔峰對決，重振家業
田本昌徹底黑化，使出各種陰險手段試圖摧毀李禎與駱文謙。面對「最瘋前夫哥」的致命威脅，兩人默契配合、見招拆招。最終，李禎以精湛無比的技藝研發出絕世新墨，徹底擊潰田家的陰謀，為徽墨奪下「天下第一墨」的至高榮譽。李氏家族重返巔峰，李禎與駱文謙也順利解決朝堂與商場的恩怨，迎來事業與愛情的雙豐收，攜手延續徽墨的千年光芒。
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