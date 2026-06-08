【評論】法律治不了的畜生，就用拳頭來教教養！Netflix《鐵拳教育》：比《少年法庭》更殘酷、比《模範計程車》更解氣的年度現象級黑馬

2026-06-08 10:52 推坑人妻

先說結論：在此宣布這部鐵拳教育》是今年度最佳爽片，沒有之一；沒看過的人請快去看！看過的人可以在二刷！

周末這兩天全網、社群集體被這部剛上架就飆上 Netflix 第一名的「校園暴力復仇劇」給刷屏了吧？對的！不知是否剛好抓到「恐怖小六生事件」時機，Netflix 原創韓劇《鐵拳教育》一開播就直接撕開了當代韓國教育界最血淋淋的遮羞布，也給台灣觀眾一場震撼教育。不少網友都表示「一點開就沒停下來，直接熬夜追完整部劇」(其中也包括人妻我本人)，這次就用一個跟你們一樣被現實不公氣得不輕的追劇人視角，實打實地深度解構這部一上架就封神的暗黑邪典。

《鐵拳教育》預告：


過「全面封殺」的爭議風暴：夢幻班底與主角臨時大洗牌的逆襲      

《鐵拳教育》在開播前，其坎坷的命運本身就是一齣大戲。這部改編自熱門網漫的作品，原著漫畫早在2020年開始連載，在網路上人氣極高，收益突破23億韓元，是YLAB品牌旗下最賺錢的網漫之一。但是，曾因原作部分情節涉嫌種族歧視及過度美化私刑，引發國內外大規模抗議，甚至一度面臨被封殺的危機(在北美地區更被停止連載)。當時原定的男主角金南佶在評估社會輿論與爭議後，果斷在開拍前選擇辭演切割，最終，這個燙手山芋，最終交到了實力派硬漢金武烈手上。

金武烈在記者會上說：「比起爭議，我更想專注作品想傳達的社會反思。」事實證明，他成功扛起了整部戲的靈魂！

再看看幕後團隊，由執導過《少年法庭》、《極權教師》的明星導演洪鍾燦掌舵，搭配《精神病房也會迎來清晨》的編劇李楠圭，這兩位「神仙班底」將原作中過度偏激的稜角修圓，保留了最硬核的核心；加上演技之神李星民飾演「教權保護局」創始人崔康石、本劇「搞笑擔當」女神秦基周飾演任含琳，以及傻裡傻氣「大腦」表志勳（P.O）飾演奉靳代，文武雙全的「復仇者聯盟」卡司，在開播前就賺足了公信力！


劇情大綱：當學校淪為犯罪天堂，教育部派出「打手」——這部劇在演什麼？      

《鐵拳教育》的故事發生在一個教權崩潰、學生人權被無限放大、導致學校全面失衡的的假想韓國：韓國自 2010 年全面實施「禁止體罰法」後，原本保護學生的立法，卻在不知不覺中成為惡少霸凌師長的保護傘。在這裡，學生不再害怕規則，家長動不動就用特權和投訴逼瘋老師，失職的教職員在現實壓力下節節敗退。當校規與法律都無法即時保護受害者時，政府成立了直屬教育部的虛構機構——「教權保護局」。

故事的核心非常直白：金武烈飾演的監督官「羅華振」，人稱校園死神，他奉行「以其人之道，還治其人之身」的鐵血法則；他不搞苦口婆心那一套，而是開著豪車、帶著特許豁免權，深入霸凌橫行的問題校園。

全劇採單元案件形式推進，每集聚焦一種不同的校園崩壞現象，包括：特權家長包庇霸凌、網路誣告公審教師、恐龍家長騷擾導致老師輕生、未成年犯罪鑽法律漏洞、校園非法賭博、濫用「聰明藥」衝刺學測成績，以及體育界以訓練之名行暴力之實的幫派文化等等。每集節奏明快，打戲俐落過癮，而四位主角各具性格，也在高壓劇情中帶入不少喘氣的幽默時刻（感謝表志勳飾演的奉覲代提供大量笑點）。


真實社會案件的殘酷對照：每一拳的背後，都是現實流乾的眼淚         

《鐵拳教育》之所以讓人看了心情複雜，正是因為劇中幾乎每一個案件，都能在韓國社會的新聞版面找到令人不寒而慄的對照。製作團隊顯然做足功課，以下整理劇集各單元對應的真實社會事件： 

  • 第 1 集：特權霸凌

劇中情節-國會議員之子在校肆意霸凌，師長因畏懼背景而包庇

對應真實事件-2023 年「鄭淳信兒子霸凌案」 — — 前高級檢察官之子長期對同學精神霸凌，受害者企圖輕生，加害者揚言「我爸是檢察官，告也告不贏」

  • 第 2 集：校園幫派

劇中情節-高中校園「電子科」vs「汽車科」兩派學生派系鬥毆

對應真實事件-「仁川雲峰工業高中」1990～2000 年代極高犯罪率、科系幫派文化，警察難以輕易介入

  • 第 3 集：網路公審

劇中情節-學生剪輯偷拍影片斷章取義，讓教師遭輿論攻擊「社會性死亡」

對應真實事件-全北長水郡小學教師遭網路誣告事件、課堂偷拍惡意短影音嘲諷教師風潮

  • 第 4 集：洩題醜聞

劇中情節-惡質教師為收受賄賂打壓清寒學生、操縱成績為權貴服務

對應真實事件-2018 年「淑明女高教務主任洩題事件」暨私立名校收受紅包歧視弱勢醜聞

  • 第 5 集：恐龍家長

劇中情節-幼兒園家長濫用兒童虐待檢舉制度逼死教師

對應真實事件-2023 年首爾瑞二小學 23 歲女教師輕生案 — — 因處理鉛筆劃傷小事遭家長長期騷擾，最終在教室內自縊；此案引發數十萬名教師上街抗議

  • 第 6 集：少年法漏洞

劇中情節-逃學少年仗著年齡鑽《少年法》漏洞，犯罪毫無悔意

對應真實事件-2020 年「大田青少年偷車撞死外送員事件」 — — 未滿 14 歲觸法少年偷車飆速撞死 18 歲大學生，在警局拍照打卡炫耀，引發全韓廢除少年法怒火

  • 第 7 集：青少年賭博

劇中情節-非法線上賭博入侵校園，惡霸誘騙同學欠下巨額賭債

對應真實事件-2023～2024 年「青少年網路非法賭博亂象」 — — 賭博網站偽裝成手機遊戲，廣告藏匿於免費漫畫平台，學生欠債後被迫當黑幫車手

  • 第 8 集：聰明藥

劇中情節-父母強迫孩子服用濫用藥物衝刺醫科考試

對應真實事件-「大峙洞聰明藥毒品飲料騙局」暨非法濫用 ADHD 治療劑（利他能）現象，導致學生嚴重失眠、幻覺、心律不整

  • 第 9 集：經濟霸凌

劇中情節-受害學生被強迫長期代付餐費、遊戲點數，成為圈子裡的「人型 ATM」

對應真實事件-韓國校園「Wi-Fi 穿梭」與「手機微額結帳」霸凌案例 — — 逼迫同學開熱點、綁定門號買虛寶，比肢體霸凌更難被察覺

  • 第 10 集：體育界霸凌 (最後彩蛋)

劇中情節-運動圈學長學弟制階級文化，教練默許非人道體罰

對應真實事件-「李在英、李多英雙胞胎排球員霸凌事件」暨「鐵人三項選手崔淑賢輕生案」 — — 受害者遭學長姊與教練長期羞辱毆打，體系封閉求助無門

每一件，都是真實發生過的事。每看完一集，都像是被現實補了一拳。 當這些現實中讓國民氣到流淚、法律卻束手無策的案件，在劇中被羅華振用最直接的「鐵拳」狠狠砸碎時，觀眾在銀幕前流下的不只是爽快的汗水，更是一口憋了太久的冤氣。 


人妻私心評：在失衡社會下的「代理滿足」，每個人都該看的一劑清醒重藥         

誠實地說，《鐵拳教育》是我 2026 年上半年看到現在 (甚至可以算是我過去一年來最好看的一部)，能讓我毫無保留想要瘋狂推坑的現象級神作，這部劇目前在網路上每個人看過都說好看，好評率近乎百分之百！ 

這部劇最聰明的地方，在於它知道觀眾想要什麼：在現實中那些縮手縮腳、被法律保護著的霸凌者、恐龍家長、特權階級……在劇裡，終於有人不跟他們廢話，直接用拳頭讓他們「感受一下」。那種「大快人心」的爽感是真實的，金武烈一出手，螢幕前的人幾乎都想拍手叫好。 

這種「代理滿足」——我們沒辦法在現實中讓惡有惡報，那就讓韓劇幫我們替受害者出這口氣；雖然理性上知道真正解決教育崩壞不是靠拳頭，但感性上，看著那些囂張的霸凌者被揍得噤若寒蟬，真的很解氣。 

💡 推坑人妻最終評分：10 / 10 

《鐵拳教育》是一部批著爽劇外衣的「社會高管警示錄」。如果你最近生活壓力太大、看新聞看到對社會失望，請你今晚務必點開這部劇，看羅華振怎麼教那些壞掉的大人和小孩重新做人！ 

劇本節奏： 10 / 10（10集毫無托戲，一集一個社會痛點）

演員演技： 10 / 10（金武烈的制裁者眼神、李星民的文戲氣場完美互補）

社會後勁： 10 / 10（大快人心之餘，精準諷刺了失衡的現實教育體制）



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#鐵拳教育 #少年法庭 #Netflix

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2026-05-25 08:00 廖嘉紅

高資產長輩離世後，留下上億房產、土地、股票，為什麼有些家庭沒有被遺產稅壓垮？關鍵不是運氣，也不是神奇節稅招，而是早就把「繼承過程中的現金流」設計好。

------

很多家庭財富傳承　＃第一個誤區　是：👉 以為有房、有地、有股票，就代表孩子接得住。

但真正發生繼承時，最麻煩的不是資產不夠，而是現金不夠。

遺產稅沒繳清前，很多遺產不能順利過戶、分割或處分；銀行存款要動用，也常需要繼承人配合。

這時候，如果家族裡有人意見不同、有人急用錢、有人不願意簽名，整個繼承程序就可能卡住。

所以高資產家庭真正重視的，不只是「省稅」，而是：

✅ 家人有沒有錢撐過繼承過程

✅ 有沒有現金繳稅

✅ 不用被迫賣房、賣地、賣股票

✅ 不讓家族資產在最混亂的時候被拆掉

------

很多人會說：「沒錢繳遺產稅，拿土地或股票，#實物抵繳 遺產稅就好了？」這也是 #第二個誤區。

實物抵繳不是你想拿哪一塊地、哪一檔股票去抵就可以。

依《遺產及贈與稅法》第30條及財政部說明，遺產稅原則上以現金繳納；應納稅額在30萬元以上，確有困難不能一次繳納現金時，才可在期限內，就現金不足部分申請實物抵繳，且 #抵繳標的須符合易於變價及保管等條件。

問題是，好的土地用3折公告現值抵稅、或潛力股一旦拿去抵稅，未來增值空間也可能一起送出去了。

------

很多高資產家庭真正看懂的是：👉 遺產稅還沒完稅前，要直接動用「遺產裡的不動產、股票或存款」，通常沒有那麼容易。

房子不是想賣就能賣。

股票不是想質押就能質押。

銀行存款也不是孩子想領就能領。

所以真正有規劃的家庭，不會等到繼承發生後，才讓孩子四處籌錢、被迫賣資產。

他們會在生前就先設計好一筆「遺產外現金」。

這就是 #保險在傳承裡真正重要的功能：👉 不是逃稅，而是 #在遺產之外_替家人準備一筆可以先動用的現金。

依《遺產及贈與稅法》第16條，約定於被繼承人死亡時給付指定受益人的人壽保險金，符合規定時不計入遺產總額。

白話說，長輩還在時就規劃好保單、指定受益人，未來孩子領到保險金，就有機會先處理喪葬費、生活費、房貸、稅款，以及家族協商期間的現金壓力。

這筆錢，可以幫家人撐過繼承過程，也可以預留稅源，好好規劃還有很大機會免繳遺產稅。

你發現了嗎？👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承。

------

至於房子要生前贈與，還是等繼承？這是 #第三個誤區

很多人以為：「房子先給小孩最省稅。」

但如果父母在105年前就持有，房子又增值很多，直接贈與可能讓孩子未來出售時，面臨更高的房地合一稅壓力。

反過來，如果是105年後取得、增值不多的資產，才可能評估分年贈與、每年244萬元免稅額等做法。

更要注意的是，死亡前2年內贈與配偶、子女或特定繼承人的財產，不論贈與時有無申報或繳納贈與稅，依法仍可能被視為被繼承人死亡時之遺產，併入遺產總額申報。所以，不是快過戶就叫節稅！

------

📌傳承沒有一招打天下

👉房子、股票、保險、現金，每一種資產都有不同角色；

👉不同的家庭關係，也要有不同的處理方式。

真正高明的傳承規劃，不是臨終前急著過戶，而是在人還清楚、關係還穩定、資產還能安排時，就先把現金流、稅源與分配邏輯設計好。

👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承！

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廖嘉紅

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#遺產稅 #財政部

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越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

2026-05-18 15:02 女子漾／編輯張念慈
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖

有些女人的魅力，不是年輕時的驚豔，而是歲月沉澱後那種越看越耐看的氣質。她們不靠刻意討好，也不靠外表取勝，而是憑著溫柔、智慧與穩定的內在，讓自己在人生每個階段都閃閃發亮。命理觀點中，就有3個生肖女特別屬於「越老越有韻味」的代表，不僅外貌耐看、個性溫柔，還天生自帶幸福體質，一輩子不缺愛也不缺疼。

一起來看看，哪些生肖女最容易活成讓人羨慕的幸福模樣。

編輯推薦

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幸福女人生肖1.生肖蛇：氣質型美人，越成熟越有魅力

圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。
圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。

屬蛇的女生，天生就帶著一種低調卻很吸引人的氣場。她們不一定是第一眼美女，卻往往是越相處越讓人著迷的類型。那種安靜、細膩又有分寸的溫柔，總能讓人不自覺想靠近。

她們內心其實非常堅韌，即使遇到再多風雨，也不會輕易失去優雅。屬蛇女懂得照顧自己，也懂得經營關係，既能獨立處理生活中的難題，也能在家庭裡給人十足的安全感。

年輕時的她們像帶點神秘感的玫瑰，到了中年之後，則多了一種從容與智慧。這種成熟感，反而讓她們比年輕時更有女人味，也更容易吸引真正懂得珍惜她們的人。

幸福女人生肖2.生肖雞：聰明能幹，越活越閃耀

圖片來源：微博@田曦薇
圖片來源：微博@田曦薇

屬雞的女生通常很有自己的想法，頭腦清楚、做事俐落，不管在工作還是生活中，都能把事情安排得井井有條。她們不是依附別人的類型，而是自己就能活得很精彩。

這樣的女人，往往特別有吸引力。因為她們不只外在亮眼，更有一種自信與能力帶來的光芒。她們可以是職場上獨當一面的女強人，也能在家庭中成為溫暖又可靠的存在。

最難得的是，屬雞女很懂得平衡。她們知道如何照顧別人，也知道不能忘記照顧自己。這份成熟，讓她們隨著年齡增長，反而越來越有魅力。不是青春不老，而是氣場越來越強大。

幸福女人生肖3.生肖兔：溫柔耐看型，越老越讓人想疼

aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter
aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter

屬兔的女生天生帶著一種讓人放鬆的溫柔感。她們就像春天的風，不張揚，卻總能讓身邊的人感到舒服與安心。她們不愛爭，也不喜歡複雜的人際關係，反而因為這份純粹，特別討人喜歡。

屬兔女通常很懂得照顧別人的情緒，心思細膩又敏感，總能在別人需要的時候，給出剛剛好的關心。她們的愛不是轟轟烈烈，而是細水長流型的陪伴，這種穩定感反而最讓人離不開。

隨著年紀增長，屬兔女的魅力不會消失，反而因為經歷過生活的打磨，更顯得柔和又有力量。她們不是鋒芒畢露的主角，卻常常是讓人最想長久依靠的人。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

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2026-06-03 08:00 廖嘉紅

【同樣花1200萬，為什麼有人留給孩子5760萬，有人只剩2000萬？】

「如果早知道，我10年前就做了……」

企業主林爸爸看著試算表苦笑，對R姐:「年輕時忙著賺錢，總覺得傳承規劃以後再說。」

等到真的開始規劃時，他才發現：時間，才是傳承路上最昂貴的成本。

同樣每年投入300萬，6年共1800萬保費。

50歲規劃，可創造8600萬元保障。

60歲規劃，還有5200萬元。

70歲規劃，可能只有3000萬元。

林爸爸看著數字沉默了很久：「原來晚10年，差距這麼大。」

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很多人以為保險是在解決身故風險。

但站在財富傳承的角度，R姐認為它更重要的角色，是家族治理工具。

📌保險的3大戰略優勢:

1️⃣ 高倍數財務槓桿—透過長期、可預期的保費支出轉化為較

高保額的確定金流

2️⃣ 即時緊急流動金—在遺產凍結期間，撐住家族或企業的正

3️⃣ 傳承主導權的穩固—第一代仍能保有絕對的控制權

常運作

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因為真正讓家族財富流失的，往往不是投資失敗。

而是傳承過程中的各種意外。

有人留下房子，卻沒有留下繳稅的現金。

有人留下公司，卻沒有留下營運周轉金。

有人留下上億元資產，卻因為繼承程序與家人意見不同，讓財富卡在原地動彈不得。

缺乏預先規劃，財富沒有敗在創造的過程，而是敗在交棒的過程。

------

曾有企業主問我：「如果我突然離開，公司怎麼辦？」

這其實是許多企業主共同的焦慮。

因為人離開後，員工薪水要繼續發、貸款要繼續繳、廠商款項要付。

沒有公司，也會面臨房貸要繼續繳，家人的生活也要繼續。

但遺產稅申報、遺產分割、繼承登記，往往需要數個月甚至更久。

這段期間，企業主財產都處於事實上的凍結狀態。

而壽險最大的價值之一，就是能在關鍵時刻提供即時現金流，成為家族與企業的重要現金防線。

------

當然，傳承規劃從來不是只靠保險。

財富傳承真正成熟的規劃，通常是遺囑、信託、保險與資產配置共同搭配。

因為傳承不只是思考：

✔ 傳給誰？

✔ 傳什麼？

✔ 怎麼傳？

林爸爸最後問R姐：「如果現在不規劃，會怎樣？」

Ｒ姐回答：「可能有一天，你留下的不是財富，而是一堆等待家人處理的問題與衝突。」

------

傳承規劃真正的價值，從來不是讓你離開後留下多少錢。

而是讓家人在最需要的時候，依然擁有選擇的權利！

因為財富傳承，傳的不只是資產。

更是責任、安心與愛！

------

如果你看完這篇文章開始發現：

過去談保險、談稅務、談資產配置，解決的往往只是單一問題。

那麼未來的大機會，可能不是賣更多商品，而是學會從家族治理與財富傳承的角度，幫客戶解決更完整的問題。

當客戶需要的不再是一張保單，而是一套傳承方案，未來最有價值的顧問，將是能整合保險、稅務、不動產與家族傳承的人。

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#傳承規劃#繼承#保險#遺產稅

廖嘉紅

廖嘉紅

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2026-05-15 14:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博、DISNEY+
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每次鬧劇荒，或是心情煩悶想找部戲「下飯」時，你腦中第一個浮現的是哪部劇？有些陸劇雖然已經完結多年，但無論是精緻的服化道、邏輯滿分的台詞，還是那種讓人想一磕再磕的 CP 感，都讓它們成為網友心中「即使看了N也不會膩」的存在。這回為大家整理出 5 部人生必看的重刷率神劇，快來看看你的本命有沒有上榜！

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「二刷才懂的伏筆，權謀劇也能這麼好笑？」 隨著《慶餘年》系列持續火熱，回頭重溫第一季的人數依舊驚人。這部戲最強的地方在於，它不只是單純的爽劇，劇本邏輯嚴絲合縫，每個小配角都滿身是戲。重刷時，你會發現很多第一次沒注意到的細節伏筆，這種「燒腦與幽默並存」的高質感，讓它成為男生女生都欲罷不能的耐看經典。

圖片來源：官方微博、DISNEY+
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TOP 3：吳磊、趙露思《星漢燦爛・月升滄海》

「宿命感的頂峰，疑商夫婦的化學反應太強！」 說到「看完走不出來」的劇，星漢夫婦絕對榜上有名！吳磊飾演的凌不疑那種孤寂又瘋魔的愛，配上趙露思飾演的程少商那種堅韌的性格，火花簡直要把螢幕炸裂。除了愛情，這部劇對親情與家庭糾葛的描寫也非常細膩，每次重看都會被不同的哭點擊中。

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TOP 2：趙麗穎、馮紹峰《知否知否應是綠肥紅瘦》

「最頂級的電子榨菜，藏在柴米油鹽裡的智慧。」 《知否》可以說是許多人的「安眠藥」和「心靈雞湯」。雖然節奏緩慢，但那種古代生活的氛圍感與處世哲學，讓人越看越入迷。不管是看明蘭如何機智宅鬥，還是看祖母對她的百般呵護，都能在浮躁的節奏中找到平靜。這部戲不是第一眼驚艷，而是那種「二刷三刷後更香」的醇厚滋味。

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TOP 1：孫儷、陳建斌《甄嬛傳》

「甄學永流傳，拿放大鏡看也挑不出毛病！」 第一名毫無懸念，當然是我們的《甄嬛傳》！開播至今超過 10 年，依然每天都有人在網路上討論「甄學」。無論是華妃的霸氣台詞，還是安陵容的心理戰，這部劇的台詞與節奏簡直是教科書級別。無論你是心情好、心情壞，還是單純想聽點聲音，隨便點開一集都能順著看下去，它已經不只是一部劇，更是一種情懷！

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【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

2026-05-19 09:01 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】

—— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

從小，我很愛看狄鶯的歌仔戲。

如今，看見她成為一位心碎的母親，令人感慨。

她的獨生子孫安佐，「又」上新聞了。

這次涉嫌在台北市北投溪畔引燃自製火焰裝置，住處更被查獲槍枝、模擬槍與危險物品，遭法院裁定羈押禁見兩個月。

而警方也證實，傍晚在淡水海邊找到情緒低落的狄鶯。

看到這則新聞，讓人十分感慨。

這不是單一家庭的故事，而是讓所有父母重新思考：

我們究竟要怎麼教孩子？

▋這不是孫安佐的第一次

2018年，孫安佐在美國留學期間，因揚言校園開槍遭逮捕，服刑後遣返回台。

當時，狄鶯與孫鵬幾乎傾盡所有，跨海救子。

身為父母，那份愛與焦急，能夠理解。

只是，事件再次重演，也讓人深思：

我們到底要怎麼愛孩子？



▋同樣是星二代，比莉養出周湯豪

狄鶯曾認為孫安佐因為身為星二代，

一舉一動才會受到社會大眾與媒體的無限放大與檢視。

我想到比莉與兒子周湯豪。

同樣是星二代，卻展現出截然不同的生命狀態。

比莉的教養，很值得深思。

她讓家裡充滿音樂，讓天賦在耳濡目染中自然萌芽。

她重視紀律，也讓孩子明白：

「身為公眾人物，要帶給大家正向力量。」

這個觀念使周湯豪在面對工作低潮或外界壓力時，

以正向、健康的方式（如創作歌曲）向大眾傳遞正面能量。

她歷經婚姻低谷與病痛折磨，卻始終樂觀，從不把情緒變成孩子的負擔。

後來，兒子長大了，也成了母親最溫暖的後盾。

誰長大還會跟媽咪一起合唱尬舞啦？

母子同台合唱〈什麼都不必說〉的畫面，很美。

那不只是舞台默契。

更是一種多年陪伴累積出的情感連結。

▋陪伴，才是最重要的投資

當年，我在台北媒體圈工作。

站在鎂光燈下，看似風光。

但人生最重要的一次決定，是離開舞台，回到新竹。

回家，陪兩個孩子長大。

因為有當年的「捨」，才有今天的「得」。

現在，我和女兒、兒子的關係，不只是母女、母子，更像朋友。

我一直相信：

父母是孩子的鏡子。

孩子會活成他每天看見的樣子。

▋教會孩子感恩

我曾看過孫安佐受訪。

當狄鶯送他價值四萬多的名牌外套時，他說：「我根本不需要。」

那一幕讓我印象很深。

輕易得來的東西，往往不會珍惜。

給孩子資源，從來不是問題。

教會孩子珍惜與感恩。

每天陪他聊聊：

今天最值得感謝的一件事是什麼？

今天最值得感謝的人是誰？

懂得感恩的孩子，面對人生的挫折，不會抱怨，相信一切事情發生，一定有他的意義。

▋真正的起跑點，不在財富

很多人以為，有錢人的孩子贏在起跑點。

但真正的起跑點，從來不是家裡有多少錢。

是父母願意花時間，

陪伴孩子建立正確的價值觀。

幸福從來不會突然發生，

它是一點一滴累積出來的。

真心希望孫安佐能理解父母的用心。

更希望狄鶯與孫鵬能平安度過這次難關。

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#生命 #孫安佐 #親子教養 #狄鶯孫鵬

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