2026-06-08 12:30 野喵老師
獨家「嫁娶擇日專屬條件生成器」限時免費上線，一鍵拆解隱藏地雷
很多新人在準備結婚流程時，常卡在結婚擇日這關。甚至很多 AI 都會告訴妳：「只要避開雙方生肖相沖的日子就可以結婚了！」
定洋堂野喵老師必須直白地說：真的沒那麼簡單！❌
實際上，傳統正統的嫁娶擇日，背後遵循的是極其嚴謹的《嫁娶碎金賦》。專業擇日師在幫新人選日子時，必須同時兼顧日子、新郎、新娘與雙方父母的「四方關係」，並從以下三個面向逐層硬核過濾：
1️⃣新娘本命：精算夫星、天嗣，確保旺夫益子。
2新郎神煞：過濾陽氣、沖妻星等對男方或婚姻不利的磁場。
3️⃣日子本身的凶煞：嚴格避開四離四絕、氣往亡、正四廢等大凶之日。
因為條件極度繁雜，真正能符合全家人命格的吉日，一年下來往往屈指可數！這也是為什麼自己翻農民曆或問 AI，常常會踩到連妳都不知道的隱形地雷。
💡 為什麼妳需要這個工具？
《嫁娶碎金賦》的避忌條文散落在各處古籍，最麻煩的是，它會「依照男女雙方的本命八字不同，而產生完全不同的過濾結果」，一般人根本查不到。
為此，我們把這套複雜的古籍演算法完全數位化了！
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下圖為嫁娶擇日專屬條件生成器的示意圖，連結網址請參見文章下方
只要輸入新人的八字資料，系統在後台就會自動進行動態交叉比對。在妳按下按鈕的那一秒，就自動跑完三層繁複公式，秒速精算出「專屬於你們這對新人」的擇日條件清單！
拿到這份清單後，妳就能輕鬆對照農民曆，如果報告顯示某天不能用，就代表它觸犯了比「沖生肖」嚴重得多的傳統避忌。有了它，自己看日子也能避開所有隱藏大凶日！
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