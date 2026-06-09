2026-06-09 12:04 女子漾編輯／許智捷
《鐵拳教育》羅華振太帥！「西裝暴徒」金武烈私下超寵妻，7件事一次看
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後掀起話題，劇中飾演「教權保護局」督察羅華振的金武烈，也再度成為觀眾熱搜焦點。他在劇中穿著黑西裝、眼神帶笑，卻能下一秒直接出手整頓失控校園，狠勁十足又帶著一種危險魅力，被不少觀眾封為「西裝暴徒」代表。
但金武烈真正迷人的地方，不只是能打、夠狠、氣場強，而是他本身就是一位橫跨音樂劇、電影、韓劇與動作戲的實力派演員。從音樂劇舞台出身，到演活黑幫、警察、反派與硬漢角色，再到《鐵拳教育》裡的羅華振，他每次出場都像換了一張臉，也讓人更好奇：金武烈到底是誰？
《鐵拳教育》金武烈1. 戀情曝光是因為「手滑發錯推文」
這大概是他人生中最著名的呆萌事件！2011 年，金武烈原本想在 Twitter（現為 X）上發私訊向當時剛交往的演員尹昇娥（尹承雅）深情告白，結果不小心手滑發成「公開推文」。
「喝了酒的深夜，總是會想起妳。好想聽妳的聲音，好想見妳。我想把我這個名為『妳』的半身填滿……」
這段極度肉麻的文青告白立刻在網路上瘋傳，兩人的戀情被迫曝光。金武烈當時甚至做好「可能要分手」的心理準備，沒想到尹昇娥非常大方地承認，兩人最終攜手步入禮堂，成為演藝圈最頂級的模範夫妻。
《鐵拳教育》金武烈2. 私底下是個「超級寵妻魔人」
在銀幕上總是演黑幫、狠角色或特種部隊，但私底下的金武烈只要面對老婆，眼神就會瞬間融化。他與尹昇娥結婚多年仍像熱戀，兩人的社群平台和 YouTube 頻道「Seung-Ah Row」充滿了甜蜜的日常生活。2023 年兒子出生後，他更升格為神隊友奶爸，與戲裡狠辣的形象有著 180 度的極端反差。
《鐵拳教育》金武烈3. 音樂劇「大學路初代偶像」
在轉戰影視圈之前，金武烈是韓國劇場界的傳奇人物。2002 年以舞台劇出道後，他在音樂劇聖地「大學路」深耕多年，憑藉紮實的唱功、精湛的演技和帥氣外型，被譽為「大學路初代偶像」。即使現在主力拍戲，他的好歌喉在演藝圈依舊非常出名。
《鐵拳教育》金武烈4. 體態「橡皮人」，曾向馬東石請教增重
金武烈對身材管理極其嚴格，為了角色胖瘦自如。他曾為了在電影中對抗馬東石，或是在《鐵拳教育》中撐起魁梧督察的氣勢，私下特別向「馬東石大哥」請教增肌秘訣。他曾在短時間內，靠著定時定量瘋狂進食、甚至睡前一小時強迫灌入熱量的「健康增重法」，狂增 15 到 18 公斤的純肌肉。而不需要拍戲時，他又能在短時間內瘦回 68 公斤左右的精實體態。
《鐵拳教育》金武烈5. 天賦級的運動員
金武烈擁有 183 公分的高挑身材，且天生運動神經發達。他除了從小學習跆拳道、功夫、卡波耶拉（巴西戰舞）之外，他最熱愛的運動其實是籃球。他曾在一檔綜藝節目中展現過人的籃球實力，其驚人的爆發力、彈跳力與身體控制能力，連現場的前國家隊選手看過後都忍不住開口稱讚。
《鐵拳教育》金武烈6. 出身名校、差點因為家庭債務放棄演藝夢
金武烈畢業於韓國頂尖名校成均館大學的表演藝術學系（宋仲基、車銀優也是該校校友）。但其實他的演員之路並非一帆風順，在二十幾歲時，他的父親因病倒下，家裡一度背負沉重的醫療費與債務，身為長子的他曾一邊瘋狂打工、一邊兼職演戲來維持生計，這段艱辛的經歷也磨練出他如今深厚且充滿故事感的眼神。
《鐵拳教育》金武烈7. 演藝圈的「黑白變色龍」
韓國業界對金武烈的評價極高，稱他是「換張臉就能換個靈魂」的變色龍。他演警察時正氣凜然（如《延坪海戰》、《Sweet Home》），演反派時又讓人骨子裡發寒（如《極惡對決》、《犯罪都市4》），而到了《鐵拳教育》，他則完美融合了這兩種特質——用最狠的反派手段，去執行最正義的教育。
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