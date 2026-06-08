端午節5大禁忌請注意 這樣過節才能迎來神仙好運

編輯/鄭欣宜撰文

每到五、六月，空氣裡開始飄著粽葉香，就代表端午節這個讓人又愛又恨的節日又到了！愛的是終於有連假可以睡到自然醒，還能找藉口大吃阿嬤包的南部粽；恨的是天氣開始熱到讓人崩潰，而且長輩們總是在耳邊碎碎念各種古老的習俗。

端午節在古代其實是個不折不扣的「驅毒日」，小編幫妳整理了5個端午節禁忌，用最時髦的邏輯搞懂它，不僅能完美應對長輩，還能幫自己迎來一整年的神仙好運！

參與觀看划龍舟比賽，感受節日的熱鬧氣氛，也是很棒的體驗，而且觀賽也是一個很棒的社交機會，運氣自然會隨之而來。圖/123RF圖庫

1.不要對別人說端午節快樂

這是最容易在LINE貼圖上踩到的社交大雷！端午節的由來是屈原投江，本質上都是個悲壯且需要驅瘟避邪的日子。所以這一天，跟長輩或姊妹淘打招呼時，請優雅地把「端午節快樂」換成「端午安康」或是「端午平安」。用詞精準度一提高，妳在家族群組裡的質感立刻提升。

2.沒吃完的粽子千萬不要整串送人

連假期間大家最喜歡互相送禮，但如果妳要把家裡多出來的粽子分享給閨蜜或鄰居，請務必親手把綁在一起的繩子剪開，散裝放進漂亮的袋子裡。因為在傳統習俗中，「成串的粽子」有著不太吉利的聯想。把串繩剪斷，代表剪斷所有不好的煞氣與霉運，只留下純粹的美食分享，這才是兼具禮貌與貼心的優雅舉動。

沒吃完的粽子如果送人，要剪成單顆肉粽。圖/123RF圖庫

3.沒事不要去海邊或山區探險

端午節正好是季節交替、台灣氣候轉為濕熱的轉折點，這天在民俗上被認為是抓交替的高峰期，科學上來說則是山區午後易有暴雨、海邊氣流不穩定的時候。這天就乖乖待在冷氣房裡追劇，或是去網美咖啡廳吹冷氣拍照吧。那些需要大曬太陽又帶有風險的水上活動，建議換個週末再出發，安全第一才能美得長久。

端午節請不要去海邊散心，習俗上是壞兆頭。圖/123RF圖庫

4.丟掉雄黃酒改用漂亮的精油香包

長輩常說端午要喝雄黃酒驅邪，但現代醫學早就證實雄黃含有砷，喝下去可不是開玩笑的。聰明的時髦女孩這天可以用帶有香茅、薄荷成分的植萃精油香包來代替。掛在包包上當裝飾，既能達到驅趕夏日蚊蟲的實用效果，又能散發出高級感滿滿的草本香氣，完美化身行走的人間小仙女。

5.錯過午時水這個神仙級轉運機會

這一點不是禁忌，而是妳不去做就太虧的開運大法！端午節當天中午11點到下午1點之間，從水龍頭接出來的水就被稱為「午時水」，這是一整年中陽氣最旺盛的聖水。拿這個水來洗臉、或是噴灑在辦公桌周圍，據說能瞬間淨化磁場、驅散小人。這兩小時記得設鬧鐘，免費的開運神仙水不拿白不拿。

生活需要儀式感，而搞懂這些節日小禁忌，其實就是讓我們在忙碌的日常裡，找到一個跟傳統對話的有趣方式。今年端午別再覺得習俗很麻煩了，把它們當作幫生活排毒、淨化磁場的夏日保養儀式。把該注意的小細節做足，開開心心吃顆粽子，接著就躺平好好享受這段專屬於妳的充電假期，帶著滿滿的正能量與好運氣，繼續當個精緻又有底氣的時髦富婆吧！

享民頭條提醒您：此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】