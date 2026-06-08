為什麼有些角色讓我們討厭到不行？（上）——《黑暗榮耀》朴涎鎭篇

戲劇裡最厲害的角色，不一定是最討喜的人物。有些角色出場後，觀眾最大的願望不是看他成功，而是等著看他什麼時候「翻車」。而這種強烈的厭惡感，往往來自角色身上某些觸及人性底線的特質。

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以韓劇《黑暗榮耀》為例

《黑暗榮耀》講述出身清寒的文同珢，在學生時期遭受校園霸凌，成年後展開復仇計畫的故事。

劇中的《朴涎鎭》，就是近年頗具代表性的「招人厭角色」之一。她不只是校園霸淩的加害者，更氣人的是她從未真正反省，自己做錯了什麼！她之所以令人厭惡，是因為日常生活異於常人的種種惡行。

長期霸淩弱勢同學：對受害者施加身體與心理虐待，把別人的痛苦當成娛樂在享受。

毫無悔意：直至成年依然不認為自己有錯；即使受害者的人生被毀，她也毫不在乎。

利用權勢逃避責任：倚仗家庭背景與社會地位掩蓋真相，將責任推給別人承擔。

利用權勢塑造完美形象，實則不斷傷害他人：看似社會成功人士、好母親。私底下仍習慣以權勢與地位壓迫他人。

利用權勢封鎖所有受害者求助管道：劇中許多原本能夠伸出援手的大人，最終都因權勢、人情或現實壓力而選擇沉默，朴涎鎭的母親甚至用錢威壓不負責任的家長；受害者求助無門下，只能辦理退學。

為什麼朴涎鎭會讓觀眾討厭？

觸及人們對「公平正義」的期待

社會對公平法則的定義是『做錯事的人應該付出代價』。但朴涎鎭卻能一而再、再而三地為惡，甚且過得很好，觀眾會產生強烈的不公平感。

觀眾在這樣的角色身上，看見現實中被欺凌的人

許多觀眾或許都曾在現實生活中，接觸過類似的人或處境，因此更容易將自己的經驗投射到角色身上。校園的霸淩者、職場的權勢者、有靠山撐腰，可以不認錯的人、有權勢可以把責任推給別人的人。當觀眾看到戲劇角色與現實經驗重疊時，情緒自然會被放大。

他們缺乏最基本的同理心

反派是一齣戲劇裡必備的條件之一，所以觀眾未必不能接受反派。真正令人反感的是那種「明知道別人會痛苦，卻毫不在乎。」的人。當角色完全無法感受別人的痛苦時，觀眾便很難再與他有情感共鳴，只會產生排斥與厭惡。

一個角色之所以被討厭到不行，到不一定是因為他有多「壞」，而是因為他踩中了觀眾最敏感的價值觀：

對公平的期待、對同理心的需求、對責任感的要求，以及對自我反省能力的重視。當傷害別人之後，非但拒絕認錯，甚且運用權勢逃避後果時，觀眾的憤怒其實是在維護，自己心中對社會公平正義的期待與信仰。

某種程度上而言，朴涎鎭這個角色之所以令人憤怒，不只是因為她本人行為與心態的惡劣，而是討厭她背後有一股既強大，又能夠包庇她加害別人的勢力。當家庭、學校、社會與權力結構同時選擇偏袒強者時，受害者的聲音便更容易被忽視。觀眾痛恨朴涎鎭的同時，其實也是對那些縱容惡意持續存在的人與制度，提出無聲的抗議。

換個角度來看，劇中越讓人恨得牙癢癢的角色，往往越能證明編劇成功地抓住了人性最深層的情緒；而演員也適切地詮釋了這個角色。

~~~~ by蒔緣觀劇 ~~~~