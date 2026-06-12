智商高又最有謀略的4星座！頭腦精明、看事超透，人生總能贏在關鍵

2026-06-12 00:26 女子漾／編輯張念慈
智商高又最有謀略的4星座！頭腦精明、看事超透，人生總能贏在關鍵。女子漾AＩ製圖
智商高又最有謀略的4星座！頭腦精明、看事超透，人生總能贏在關鍵。女子漾AＩ製圖

在星座個性中，有4個星座常被認為頭腦精明、邏輯清楚，也很懂得用智慧替自己開路。他們不是單純聰明而已，而是懂得觀察、分析、取捨與等待時機。人生遇到難題，他們不會只靠情緒硬衝，而是會先看懂局，再漂亮破局。

文章目錄

1. 天蠍座：不動聲色的策略高手，早就把局看穿

劉亦菲。圖片來源：微博
劉亦菲。圖片來源：微博

天蠍座的聰明，從來不是張揚型。他們很少急著表態，也不會把所有想法都說出口，但越是沉默，越代表他們正在觀察。天蠍座最厲害的地方，就是能從細節裡看出端倪，別人只看到表面氣氛，他們卻能感覺到背後真正的動機。

在職場上，天蠍座很像安靜布局的高手。他們不一定搶第一個發言，卻常常是最後最有殺傷力的那個人。面對競爭，他們不會盲目出招，而是先摸清對方的節奏，再選擇最適合的時機行動。這種謀略感，讓天蠍座很容易在關鍵時刻翻盤。

在人際關係裡，天蠍座也很有洞察力。誰是真心、誰只是客套、誰話裡有話，他們多半感覺得到。只是天蠍座不一定會當場揭穿，因為他們更懂得保留資訊，等到需要時才出手。這種「看破不說破」的智慧，就是天蠍座最讓人佩服，也最不能小看的地方。

2. 處女座：細節控不是龜毛，是把人生拆解得超清楚

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

處女座的聰明，藏在他們對細節的敏感裡。很多人覺得處女座要求多、標準高，但真正和他們共事過就會知道，他們不是單純挑剔，而是能看見問題裡最容易出錯的地方。別人覺得差不多就好，處女座偏偏知道，很多失敗就是從「差不多」開始的。

處女座最有謀略的地方，在於他們很會拆解問題。再複雜的事情，只要交到他們手上，他們就能一步一步整理出脈絡，從目標、時間、資源到執行順序，都安排得很清楚。這讓處女座在工作上特別可靠，也很容易成為團隊裡的隱形大腦。

他們不一定會用華麗的方式展現智慧，但會用成果證明自己。處女座相信真正的聰明不是靈光一閃，而是把每個環節都想得周到。當別人還在混亂中焦慮時，處女座已經默默列好清單、找出解法，甚至連備案都準備好了。

3. 天秤座：優雅只是外表，真正厲害的是超會權衡

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

天秤座看起來溫和、好相處，甚至有時會被誤會成沒有主見，但其實他們非常懂得判斷局勢。天秤座的智慧，不是硬碰硬，而是懂得在不同立場、不同利益、不同情緒之間找到最平衡的解法。

他們很擅長分析利弊，也很會觀察人心。遇到爭執時，天秤座通常不會急著選邊站，而是先搞清楚每個人的需求與底線，再想出比較不傷和氣的處理方式。這種能力在職場、人際、感情裡都很吃香，因為天秤座不只會解決問題，還懂得讓場面保留餘地。

天秤座的謀略感，來自一種很成熟的理性。他們不喜歡盲目跟風，也不太會被一時情緒牽著走。看似優雅，其實心裡那把秤一直很清楚。什麼該爭、什麼該退、什麼時候該說話、什麼時候該沉默，天秤座往往比別人更懂分寸。

4. 摩羯座：低調不代表沒野心，沉穩才是最強底牌

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

摩羯座常常給人老實、安靜、務實的印象，但千萬不要因此小看他們。摩羯座的智商不是浮在表面的機靈，而是非常現實、非常耐用的生存智慧。他們知道夢想不能只靠喊口號，所以每一步都走得很謹慎，也很有目的性。

摩羯座最厲害的地方，是他們很懂得長期布局。別人追求快速見效，他們願意慢慢累積；別人遇到挫折就想放棄，他們反而會重新調整策略，繼續往目標前進。摩羯座的謀略不是玩心機，而是把時間、努力與資源都用在正確的位置上。

他們的野心通常藏得很深，不會天天說自己想成功，但行動早就說明一切。摩羯座不怕吃苦，也不怕等待，因為他們很清楚，真正穩的勝利不是靠運氣，而是靠持續累積。等到最後大家回頭看，才會發現那個看起來最安靜的人，早就走到很前面了。

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#星座生肖 #星座運勢

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2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

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億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

2026-05-25 08:00 廖嘉紅

高資產長輩離世後，留下上億房產、土地、股票，為什麼有些家庭沒有被遺產稅壓垮？關鍵不是運氣，也不是神奇節稅招，而是早就把「繼承過程中的現金流」設計好。

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很多家庭財富傳承　＃第一個誤區　是：👉 以為有房、有地、有股票，就代表孩子接得住。

但真正發生繼承時，最麻煩的不是資產不夠，而是現金不夠。

遺產稅沒繳清前，很多遺產不能順利過戶、分割或處分；銀行存款要動用，也常需要繼承人配合。

這時候，如果家族裡有人意見不同、有人急用錢、有人不願意簽名，整個繼承程序就可能卡住。

所以高資產家庭真正重視的，不只是「省稅」，而是：

✅ 家人有沒有錢撐過繼承過程

✅ 有沒有現金繳稅

✅ 不用被迫賣房、賣地、賣股票

✅ 不讓家族資產在最混亂的時候被拆掉

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很多人會說：「沒錢繳遺產稅，拿土地或股票，#實物抵繳 遺產稅就好了？」這也是 #第二個誤區。

實物抵繳不是你想拿哪一塊地、哪一檔股票去抵就可以。

依《遺產及贈與稅法》第30條及財政部說明，遺產稅原則上以現金繳納；應納稅額在30萬元以上，確有困難不能一次繳納現金時，才可在期限內，就現金不足部分申請實物抵繳，且 #抵繳標的須符合易於變價及保管等條件。

問題是，好的土地用3折公告現值抵稅、或潛力股一旦拿去抵稅，未來增值空間也可能一起送出去了。

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很多高資產家庭真正看懂的是：👉 遺產稅還沒完稅前，要直接動用「遺產裡的不動產、股票或存款」，通常沒有那麼容易。

房子不是想賣就能賣。

股票不是想質押就能質押。

銀行存款也不是孩子想領就能領。

所以真正有規劃的家庭，不會等到繼承發生後，才讓孩子四處籌錢、被迫賣資產。

他們會在生前就先設計好一筆「遺產外現金」。

這就是 #保險在傳承裡真正重要的功能：👉 不是逃稅，而是 #在遺產之外_替家人準備一筆可以先動用的現金。

依《遺產及贈與稅法》第16條，約定於被繼承人死亡時給付指定受益人的人壽保險金，符合規定時不計入遺產總額。

白話說，長輩還在時就規劃好保單、指定受益人，未來孩子領到保險金，就有機會先處理喪葬費、生活費、房貸、稅款，以及家族協商期間的現金壓力。

這筆錢，可以幫家人撐過繼承過程，也可以預留稅源，好好規劃還有很大機會免繳遺產稅。

你發現了嗎？👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承。

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至於房子要生前贈與，還是等繼承？這是 #第三個誤區

很多人以為：「房子先給小孩最省稅。」

但如果父母在105年前就持有，房子又增值很多，直接贈與可能讓孩子未來出售時，面臨更高的房地合一稅壓力。

反過來，如果是105年後取得、增值不多的資產，才可能評估分年贈與、每年244萬元免稅額等做法。

更要注意的是，死亡前2年內贈與配偶、子女或特定繼承人的財產，不論贈與時有無申報或繳納贈與稅，依法仍可能被視為被繼承人死亡時之遺產，併入遺產總額申報。所以，不是快過戶就叫節稅！

------

📌傳承沒有一招打天下

👉房子、股票、保險、現金，每一種資產都有不同角色；

👉不同的家庭關係，也要有不同的處理方式。

真正高明的傳承規劃，不是臨終前急著過戶，而是在人還清楚、關係還穩定、資產還能安排時，就先把現金流、稅源與分配邏輯設計好。

👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承！

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廖嘉紅

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#遺產稅 #財政部

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同樣花1200萬，為什麼有人留給孩子5760萬，有人只剩2000萬？

2026-06-03 08:00 廖嘉紅

【同樣花1200萬，為什麼有人留給孩子5760萬，有人只剩2000萬？】

「如果早知道，我10年前就做了……」

企業主林爸爸看著試算表苦笑，對R姐:「年輕時忙著賺錢，總覺得傳承規劃以後再說。」

等到真的開始規劃時，他才發現：時間，才是傳承路上最昂貴的成本。

同樣每年投入300萬，6年共1800萬保費。

50歲規劃，可創造8600萬元保障。

60歲規劃，還有5200萬元。

70歲規劃，可能只有3000萬元。

林爸爸看著數字沉默了很久：「原來晚10年，差距這麼大。」

------

很多人以為保險是在解決身故風險。

但站在財富傳承的角度，R姐認為它更重要的角色，是家族治理工具。

📌保險的3大戰略優勢:

1️⃣ 高倍數財務槓桿—透過長期、可預期的保費支出轉化為較

高保額的確定金流

2️⃣ 即時緊急流動金—在遺產凍結期間，撐住家族或企業的正

3️⃣ 傳承主導權的穩固—第一代仍能保有絕對的控制權

常運作

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因為真正讓家族財富流失的，往往不是投資失敗。

而是傳承過程中的各種意外。

有人留下房子，卻沒有留下繳稅的現金。

有人留下公司，卻沒有留下營運周轉金。

有人留下上億元資產，卻因為繼承程序與家人意見不同，讓財富卡在原地動彈不得。

缺乏預先規劃，財富沒有敗在創造的過程，而是敗在交棒的過程。

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曾有企業主問我：「如果我突然離開，公司怎麼辦？」

這其實是許多企業主共同的焦慮。

因為人離開後，員工薪水要繼續發、貸款要繼續繳、廠商款項要付。

沒有公司，也會面臨房貸要繼續繳，家人的生活也要繼續。

但遺產稅申報、遺產分割、繼承登記，往往需要數個月甚至更久。

這段期間，企業主財產都處於事實上的凍結狀態。

而壽險最大的價值之一，就是能在關鍵時刻提供即時現金流，成為家族與企業的重要現金防線。

------

當然，傳承規劃從來不是只靠保險。

財富傳承真正成熟的規劃，通常是遺囑、信託、保險與資產配置共同搭配。

因為傳承不只是思考：

✔ 傳給誰？

✔ 傳什麼？

✔ 怎麼傳？

林爸爸最後問R姐：「如果現在不規劃，會怎樣？」

Ｒ姐回答：「可能有一天，你留下的不是財富，而是一堆等待家人處理的問題與衝突。」

------

傳承規劃真正的價值，從來不是讓你離開後留下多少錢。

而是讓家人在最需要的時候，依然擁有選擇的權利！

因為財富傳承，傳的不只是資產。

更是責任、安心與愛！

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如果你看完這篇文章開始發現：

過去談保險、談稅務、談資產配置，解決的往往只是單一問題。

那麼未來的大機會，可能不是賣更多商品，而是學會從家族治理與財富傳承的角度，幫客戶解決更完整的問題。

當客戶需要的不再是一張保單，而是一套傳承方案，未來最有價值的顧問，將是能整合保險、稅務、不動產與家族傳承的人。

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#傳承規劃#繼承#保險#遺產稅

廖嘉紅

廖嘉紅

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陸劇「劇拋臉演員」TOP10！辛芷蕾《繁花》美到封神，「這一位」每部都像換靈魂

陸劇「劇拋臉演員」TOP10！辛芷蕾《繁花》美到封神，「這一位」每部都像換靈魂

2026-06-05 11:49 女子漾／編輯許智捷
陸劇「劇拋臉演員」TOP10！辛芷蕾《繁花》美到封神，「這一位」每部都像換靈魂。圖片來源：電視劇官方微博
陸劇「劇拋臉演員」TOP10！辛芷蕾《繁花》美到封神，「這一位」每部都像換靈魂。圖片來源：電視劇官方微博

陸劇圈，有一種演員不一定每次都站在流量最前排，卻總能在角色登場後讓觀眾忘記他的本名。所謂「劇拋臉」，不是單純換造型、換妝髮，而是能把上一部戲的氣質徹底清空，到了新作品裡，又像重新長出另一個靈魂。

有些人前一部還是溫柔深情男主，下一部就變成陰沉反派；有些人上一秒是市井小人物，下一秒又能撐起權謀大劇。以下整理陸劇「劇拋臉演員」TOP10，從第十名一路排到第一名，看看誰才是觀眾心中真正的「一人千面」。

編輯推薦

「劇拋臉」演員第10名：郭京飛

圖片來源：電視劇官方微博
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郭京飛很容易被觀眾記住他的幽默感，但真正厲害的是，他從來不只靠「好笑」吃飯。從《都挺好》裡讓人又氣又心疼的蘇明成，到《我是余歡水》裡被生活逼到牆角的小人物，他總能把中年人的荒謬、狼狽與自尊演得很真。

他的劇拋感不是靠外型大改造，而是靠節奏。演喜劇時，他可以讓台詞像生活裡脫口而出的抱怨；演嚴肅角色時，又能讓觀眾看見一個人被現實慢慢磨掉光彩的過程。郭京飛最強的地方，是他能把普通人演得一點都不普通。

「劇拋臉」演員第9名：劉奕君

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

劉奕君是陸劇裡非常典型的「一出場就有戲」型演員。他可以在《琅琊榜》裡演出陰狠又複雜的謝玉，也能在《偽裝者》裡塑造充滿壓迫感的王天風。到了不同題材中，他的角色氣場又會完全變化。

很多演員演反派容易只剩狠，但劉奕君的厲害之處，是他能演出反派的邏輯、權力感和自我說服。他不需要太多誇張表情，只要眼神一沉，角色背後的算計感就會浮出來。也因為如此，他每次出現在劇裡，觀眾都會忍不住開始懷疑：這個人到底是不是好人？

「劇拋臉」演員第8名：檀健次

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

檀健次近年因《長相思》相柳一角人氣大升，但如果只把他看成古裝美強慘男神，就太小看他的表演彈性。從《獵罪圖鑑》裡細膩冷靜的沈翊，到《長相思》裡克制孤絕的相柳，他的角色氣質轉換非常明顯。

沈翊是安靜、敏銳、帶著觀察力的畫像師；相柳則是危險、孤傲又壓抑情感的九命妖。兩個角色都偏內斂，但檀健次演出來完全不是同一種安靜。一個是理性，一個是傷痕；一個像深水，一個像冷刃。這種細節差異，也是劇拋臉演員最難得的地方。

「劇拋臉」演員第7名：白宇

圖片來源：電視劇官方微博
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白宇一直是被許多劇迷認證的實力派。他早期因《鎮魂》爆紅，但後來在《沉默的真相》《喬家的兒女》《西出玉門》等作品中，陸續證明自己不是只靠某一種人設被記住。

《沉默的真相》裡的江陽，是他表演生涯中非常關鍵的角色。那種從意氣風發到被現實壓垮的變化，不是靠幾句台詞就能完成，而是透過眼神、姿態和整個人的疲憊感慢慢堆出來。到了《喬家的兒女》，他又變成帶著生活重量的喬一成，讓觀眾看到另一種壓抑又溫柔的責任感。

白宇的劇拋感，來自他很懂得把角色的「人生經歷」演在身上。

「劇拋臉」演員第6名：辛芷蕾

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

辛芷蕾很容易因為外型氣場被歸類成「大女人」或「冷豔型」演員，但她真正吸引人的地方，是每個角色都有很強的生命力。她在《慶餘年》飾演海棠朵朵，灑脫不拘、俠氣十足；在《繁花》裡飾演李李，又是另一種成熟、精明、帶著謎感的女性氣場。

她的表演不會只停在漂亮或強勢，而是能讓角色有一種「她真的在那個世界活過」的感覺。海棠朵朵不是一般古裝劇裡的女俠模板，李李也不是單純的風情女人。辛芷蕾能把角色的野心、情緒、算計和孤獨感一起演出來，這也是她近年越來越被看見的原因。

「劇拋臉」演員第5名：黃軒

圖片來源：電視劇官方微博
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黃軒的氣質很特別，他可以很文藝，也可以很沉重；可以有書卷氣，也可以演出小人物被時代推著走的無力感。從《山海情》裡的馬得福，到《風起洛陽》裡的高秉燭，再到不同年代劇中的角色，他總能把人物放進時代背景裡，而不是只演角色本身。

他的劇拋感不是大開大合，而是非常細緻。馬得福身上有基層幹部的樸實與責任，高秉燭則帶著江湖氣、孤勇感和傷痛。黃軒很擅長讓觀眾相信這個角色有過去，也有不得不往前走的理由。這種表演不搶戲，卻很耐看。

「劇拋臉」演員第4名：雷佳音

圖片來源：電視劇官方微博
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雷佳音最容易被低估的地方，是他的表演太自然。很多人看他演戲會覺得不費力，但其實那種生活感非常難演。從《我的前半生》裡讓人又愛又罵的陳俊生，到《人世間》裡厚重溫暖的周秉昆，再到《長安十二時辰》裡帶著狠勁與疲憊的張小敬，他幾乎每次都能換一種狀態。

雷佳音不是靠帥氣或人設取勝，而是靠「像」。他演窩囊的人，不會讓角色變成笑話；演可靠的人，也不會過度拔高。他能把人物的缺點、軟弱、善良和矛盾放在同一個身體裡，讓觀眾覺得這個人就像生活中真的會遇到的人。

「劇拋臉」演員第3名：秦昊

圖片來源：電視劇官方微博
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秦昊絕對是「劇拋臉」代表之一。《隱秘的角落》裡的張東升，幾乎成為近年陸劇最有記憶點的角色之一。他表面溫和、壓抑、體面，內在卻藏著極端情緒，那句「一起爬山嗎」也讓角色走出劇集，成為網路文化符號。

但秦昊並不是只能演陰沉角色。他在《漫長的季節》中又展現完全不同的表演狀態，能把人物的年代感、疲憊感與命運感演得很紮實。他的厲害之處，是每個角色都有明確的心理邏輯，就算角色做出極端選擇，觀眾也能看見背後一步步崩壞的過程。

秦昊的劇拋臉，不只是換一張臉，而是換一套精神狀態。

「劇拋臉」演員第2名：張頌文

圖片來源：電視劇官方微博
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張頌文因《狂飆》高啟強大爆紅，但他真正讓人佩服的地方，是他不是突然會演戲，而是一直都很會演。高啟強從魚販到黑道大佬的變化，之所以讓觀眾印象深刻，是因為張頌文把每個階段都演得很清楚。

早期的高啟強卑微、侷促、帶著生存焦慮；後來的高啟強沉穩、狠辣、說話不急卻壓迫感十足。他不是一夜之間變壞，而是一步一步被慾望、恐懼和權力推著走。

張頌文最強的是生活感。他演市井小人物，不像在演；演有權勢的人，也不會只有表面的狠。他能把人物的出身、階層、口氣、姿態都揉進細節裡，讓觀眾很難把演員和角色分開。

「劇拋臉」演員第1名：張譯

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如果要選陸劇劇拋臉代表，張譯絕對是繞不開的名字。從《士兵突擊》裡的史今，到《雞毛飛上天》裡的陳江河，再到《狂飆》裡的安欣，他幾乎每個角色都能留下鮮明印象，而且彼此之間很難看到重複痕跡。

張譯的表演最可怕的是，他不只改變外在狀態，而是連角色的呼吸方式、說話節奏、身體姿態都會跟著變。史今溫厚，陳江河有韌性，安欣則帶著理想主義被時間磨損後的滄桑。這些角色如果拆開來看，幾乎不像同一個人演的。

他不是靠帥氣、流量或固定人設讓人記住，而是靠一次又一次把角色活完整。真正的劇拋臉，不是演完一部戲後讓人說「他演得不錯」，而是讓人忘記演員本人，只記得角色曾經真實存在過。

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《翹楚》周翊然是誰？和白鹿傳緋聞、歌手出身 9件事認識新生代男神

《翹楚》周翊然是誰？和白鹿傳緋聞、歌手出身 9件事認識新生代男神

2026-06-05 17:37 女子漾／編輯張念慈
《翹楚》周翊然是誰？和白鹿傳緋聞、歌手出身 9件事認識新生代男神。圖片來源：周翊然 官方微博
《翹楚》周翊然是誰？和白鹿傳緋聞、歌手出身 9件事認識新生代男神。圖片來源：周翊然 官方微博

古裝復仇劇《翹楚》開播後話題持續升溫，除了陳都靈飾演的楚朝被稱為「重生大女主殺瘋」，周翊然飾演的傅九／謝燕來也成為觀眾追劇焦點。從冷感少年、隱忍將軍到帶有破碎感的王爺氣質，他這次換上古裝後，不再只是青春校園劇裡讓人心動的男同學，而是多了一層宿命感與守護感。以下整理周翊然9件事，一次看懂他如何從歌手出身，一路飛奔成陸劇圈最受矚目的潛力男神。

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文章目錄

周翊然9件事1：從歌手轉型演員，靠穩紮穩打闖出代表作

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博
周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然最早不是以演員身分被觀眾認識，而是先從歌手、偶像路線開始累積舞台經驗。公開資料顯示，他曾以「方翔銳」之名加入易安音樂社，後來才逐漸轉向戲劇圈，以個人身分發展。

這段經歷也讓他的演藝路線多了一點反差感。舞台訓練給了他表演基礎，戲劇作品則讓他慢慢找到角色節奏。從偶像到演員，周翊然不是靠一個爆點突然飛升，而是一步步把作品累積起來，直到觀眾開始把「周翊然」和「新生代男主演」畫上等號。

周翊然9件事2：曾以「方翔銳」之名加入易安音樂社，早期其實是偶像出身

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博
周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然曾以「方翔銳」之名加入易安音樂社，該團體以虛擬角色結合真人偶像養成為特色，讓他早期就接觸舞台、歌唱與偶像培訓。他曾在音樂風雲榜舞台演唱〈Chitty Bang Bang Bang〉，之後才逐漸走向演員路線。

這也是為什麼很多人看他的戲，會發現他不只會演，唱歌片段也很自然。尤其在青春劇裡，角色一旦有唱歌、舞台或音樂橋段，周翊然不會讓人出戲，反而多了一種「這個男孩真的會在校園裡發光」的真實感。

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博
周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然9件事3：《快把我哥帶走》開啟演員路，非科班背景一路磨演技

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博
周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然早期曾參演電影《快把我哥帶走》，這部作品也被不少粉絲視為他正式踏入戲劇圈的重要起點。非科班出身的他，剛開始演戲並不是一路被掌聲包圍，反而經歷過資源不穩、角色不大、需要不斷試戲的階段。

也正因為如此，他的成長線很明顯。從早期配角到後來慢慢接住主角戲份，周翊然的表演不是一開始就成熟到讓人驚豔，而是能看見他一部一部在修正、吸收、變穩。對新生代演員來說，這種「慢慢長出來」的演員感，反而更容易讓觀眾願意陪他走下去。

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博
周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然9件事4：《你微笑時很美》《喬家的兒女》《小敏家》累積觀眾緣

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博
周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

真正爆紅之前，周翊然其實已經在多部熱門劇中慢慢刷存在感。他曾在《你微笑時很美》飾演艾佳，在《喬家的兒女》飾演喬七七，也在《小敏家》飾演金家駿。這些角色不一定是最核心的男主角，卻讓觀眾開始記住他身上那種乾淨、安靜又帶點敏感的少年氣。

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博
周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

尤其《喬家的兒女》裡的喬七七，身上有一種被生活推著長大的孤單感，和他後來擅長的「破碎感少年」其實很相通。周翊然不是強勢外放型演員，他更適合演那種心裡藏著事、話不多但情緒很深的角色，這也成為他後來在青春劇與古裝劇中都能被放大的優勢。

周翊然9件事5：《當我飛奔向你》張陸讓爆紅，成為純愛校園男神

《當我飛奔向你》劇照。圖片來源：《當我飛奔向你》官方微博
《當我飛奔向你》劇照。圖片來源：《當我飛奔向你》官方微博

真正讓周翊然被大量觀眾記住的作品，是青春校園劇《當我飛奔向你》。他在劇中飾演高冷學霸張陸讓，與張淼怡飾演的蘇在在組成「一讓在讓CP」，從校服青春、雙向奔赴到慢慢長大的戀愛感，讓這部劇成為不少觀眾心中的純愛代表作。用戶提供資料也提到，這部劇讓他奠定校園劇男主形象。

張陸讓之所以能紅，不只是因為人設討喜，而是周翊然把角色的自卑、沉默與被愛融化的過程演得很自然。他沒有把高冷演成冷冰冰，也沒有把深情演得太油膩，而是保留了一種青澀、笨拙、真誠的少年感。那種「他什麼都沒說，但你知道他很在意」的表演方式，正是周翊然最圈粉的地方。

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博
周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然9件事6：《江湖夜雨十年燈》挑戰腹黑魔教少主，撕掉青春劇標籤

如果說《當我飛奔向你》讓周翊然成為青春劇男神，那《江湖夜雨十年燈》就是他轉向古裝武俠的重要作品。該劇由周翊然、包上恩主演，改編自關心則亂同名小說，他在劇中飾演慕清晏，角色帶有腹黑、孤傲與江湖感，和過去青春校園男主形象有明顯差異。

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博
周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

這個角色對周翊然很關鍵，因為它讓觀眾看見他不只能演校園裡的乾淨男孩，也能演古裝世界裡心思更深、情緒更複雜的角色。張陸讓是冷，但本質純粹；慕清晏則是冷中帶刺，角色身上有危險感。這一步轉型，讓他的戲路明顯往外打開。

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博
周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然9件事7：《翹楚》飾演傅九／謝燕來，破碎感少年將軍成新亮點

《翹楚》劇照。圖片來源：《翹楚》官方微博
《翹楚》劇照。圖片來源：《翹楚》官方微博

在《翹楚》中，周翊然飾演傅九／謝燕來，與陳都靈飾演的楚朝展開命運交纏。該劇改編自希行小說《楚后》，官宣時即因原著大女主設定、角色改編與番位安排掀起討論；劇中周翊然所飾演的謝燕來，是楚朝命運局中的重要人物。

周翊然這次最被討論的，是他身上那種「少年將軍的破碎感」。他不是傳統霸氣外放型古裝男主，而是更偏清冷、壓抑、帶傷的角色氣質。當他站在楚朝身邊時，既有守護感，也有命運感，這種不是強行耍帥、而是帶著傷口往前走的男主人設，剛好踩中近年古裝劇觀眾最愛的審美。

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博
周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然9件事8：《翹楚》官宣曾爆番位爭議，工作室後續維權

《翹楚》官宣階段曾因番位安排引發討論。報導指出，劇方官宣主演陳都靈與周翊然時，因標註「排名不分先後，按姓氏首字母排序」，部分粉絲認為原著《楚后》屬於大女主故事，對平番安排不滿，進而引發粉絲論戰。

後續周翊然工作室也曾針對網路言論發布維權相關聲明，引起討論。這類爭議在陸劇市場並不少見，尤其古裝IP改編常牽涉原著設定、角色戲份、番位與粉絲期待。不過對演員來說，場外聲量終究只是一時，真正能讓觀眾留下來的，還是角色本身能不能立住。

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博
周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然9件事9：曾與白鹿傳緋聞，雙方工作室火速澄清「只是好友聚餐」

周翊然也曾因私下行程被捲入緋聞討論。2026年5月，有狗仔爆料白鹿與周翊然同機抵京、聚餐後返回同一小區，引發戀情猜測。對此，雙方工作室隨後發文澄清，表示當天是正常朋友聚餐，兩人目前皆為單身狀態，呼籲外界理性看待。

這場風波也再次證明，新生代演員一旦熱度上升，私生活很容易被放大解讀。對周翊然來說，緋聞雖然帶來短暫話題，但真正能讓他持續往前走的，仍然是作品。從張陸讓到慕清晏，再到傅九／謝燕來，他的演員標籤正在從「純愛校園男神」慢慢變成「古裝潛力股」。

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