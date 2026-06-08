2026-06-08 07:41 女子漾／編輯桑泥
蘇志燮 Netflix 新劇《金特務：本色回歸》開播倒數！劇情介紹＋必看亮點解析
韓劇男神回來了！當大家沉浸在浪漫愛情劇與療癒系韓劇的熱潮中，今年再度以硬派動作戲回歸的蘇志燮，再次證明他依然是韓國影視圈最具代表性的「大叔系男神」！
繼 Netflix 動作黑幫劇《無赦之仇》創下全球熱播佳績後，蘇志燮這次帶來的新作《金特務：本色回歸》未開播便吸引大批劇迷關注，它結合了間諜、追擊與祕密特工元素，光看到這個題材再配上男神蘇志燮，大批粉絲已經表示等不及了！
必看亮點一：蘇志燮飾演帥氣秘密特工
《金特務：本色回歸》故事圍繞金部長展開，表面上他只是地方儲蓄銀行的一名普通職員，也是獨自扶養女兒的單親爸爸；但事實上，他曾是執行無數秘密任務的頂尖特務，甚至被列入北韓最危險人物名單。
當女兒某天突然失蹤後，他決定重啟塵封多年的身分，展開一場不計代價的救援行動。
必看亮點二：蘇志燮回歸擅長的硬派動作
蘇志燮這次透過《金特務：本色回歸》再度回歸動作路線，被視為延續《無赦之仇》後的硬漢形象升級版，而 Netflix 先前也曾形容蘇志燮擁有「冷冽又壓迫感十足的動作氣場」，是本劇最大看點之一。
必看亮點三：不只是打戲，更有催淚父女情
與一般特務劇不同，《金特務：本色回歸》的核心其實是親情。金部長平時是替女兒準備早餐、熨燙制服的普通父親，當女兒遭遇危險後，才被迫揭開過往秘密。
製作團隊透露，蘇志燮在劇中將展現不同於過去的溫柔面向，讓角色更具層次感。
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