一走進百貨公司，迎面而來的是優雅迷人的香氣；來到美食街，空氣中則飄散著陣陣誘人的食物香。雖然同樣都是「香」，帶給人的感受卻截然不同。前者令一起人們人放鬆愉悅，彷彿置身美好的氛圍之中；後者則喚醒味蕾的記憶，激起人們食指大動的衝動。原來，氣味不只是嗅覺的感受，更悄悄牽動著我們的情緒與記憶。

「走進家門，迎面而來的是一股溫柔宜人的香氣，彷彿將一天的疲憊輕輕卸下。」這份簡單卻深刻的感動，正是植薰言創辦人劉瑩踏入香氛世界的起點。

走進家門插上一束玫瑰花、再點上香氛蠟燭，再多的疲憊也舒緩開了。圖/植薰言

劉瑩特別喜愛造型香氛蠟燭。對她而言，香氛不只是聞起來舒服而已，更是一種生活美學的展現。她始終相信，真正迷人的香氣不在於濃烈，而在於舒適與自然。因此堅持選用天然精油，希望讓每一次聞香，不只是感官上的享受，同時兼顧健康與舒適，讓身心都能獲得真正的放鬆與滋養。

每次的聞香，不只是感官上的享受，同時兼顧健康與舒適，讓身心都能獲得真正的放鬆與滋養，這是劉瑩始終堅持的原則。圖/植薰言

為了更深入了解精油與調香藝術，劉瑩特地前往英國調香師協會進修，取得「專業調香師」證照。學習過程中她了解到，氣味是唯一能「直達心底」的感官，能在22秒內改寫一個人的情緒，直接掌管情感與記憶。

也因此，她開始專研專屬個人的香氣，希望每個人都能找到最適合自己的味道。於是設計出精油香氛噴霧，讓香氣不再只存在於居家空間，而能時時刻刻陪伴在人們身旁。

精油香氛噴霧，讓香氣不再只存在於居家空間，而能時時刻刻陪伴在人們身旁。圖/植薰言

尤其在炎熱的夏季，高溫與汗水往往容易影響一個人的整體印象。許多人重視穿著、造型與儀態，卻常忽略了「氣味」其實也是個人形象的重要元素。一抹恰到好處的香氣，不張揚、不刻意，卻能在不經意間留下令人愉悅的記憶。

曾有一位上班族女性分享，自從找到適合自己的香氛後，每天出門前輕輕噴灑幾下，彷彿成了一種專屬自己的「開工儀式」。她笑著說：「每當聞到自己專屬的香氣，心情就會特別愉快，連面對繁忙的工作都更有自信了。」

因此，劉瑩結合天然精油的特性與十二星座的人格特質，設計出專屬香氛噴霧，希望每個人在噴灑香氣的同時，也能感受到屬於自己的力量、魅力與美好。

噴霧香氛的使用也有它該注意的禮節。圖/植薰言

她也分享幾個簡單卻實用的噴灑香氛的禮儀：

• 除了噴灑於身上，也可以輕噴於手帕、圍巾或枕頭上，讓自己隨時沉浸在喜愛的香氣裡，同時不影響周圍的人。

• 男士若不喜歡過於明顯的香味，可輕噴於膝窩位置，行走時自然散發若有似無的氣息，更顯沉穩與品味。

• 參加餐會或聚餐時，香氛宜淡不宜濃，避免掩蓋食物本身的香氣，也是對同桌賓客的一種尊重。

得體的穿著展現修養，優雅的儀態流露氣質，而一抹專屬於自己的香氣，則為個人魅力增添最溫柔的註解。

這個夏天，願人們記住您的，不只是外在的模樣，更是那份清新宜人、令人感到舒服自在的美好氣息。因為真正動人的魅力，往往不是看得見的，而是留在心裡、久久不散的感受。