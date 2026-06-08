銀行存款，是最方便的遺產？不，它最容易變成永遠領不出來的死錢

很多人以為，留「現金」給下一代最省事。

不用像房地產那樣，為了解決共有產權吵翻天；也不用像股票一樣，還要考慮變現問題。

但身為財富傳承設計師，R姐必須告訴你一個很殘酷的實務真相：人一走，留在銀行的存款，往往是家族內部一有衝突時，第一個被「合法凍結」的財產。

⚠️ 很多人直到父母過世後，才第一次知道：

房子至少還能辦公同共有，但銀行存款不行。

只要有一個繼承人不配合，整筆錢就可能全部卡死。

－－－

🛑 為什麼360萬存款，會一夕變成「永久凍結的死錢」？

常有客戶問我：「R姐，我們家長輩過世，留了360萬存款，我們3姊弟法律上不是各1/3嗎？可是，|我拿身分證去銀行，先領自己的120萬，為什麼銀行不給領？」

答案很簡單：因為在台灣民法裡，遺產在正式辦理分割前，屬於全體繼承人「公同共有」。

白話就是：這360萬不是「你120萬、我120萬、他120萬」，而是整包黏在一起。在全體繼承人簽字同意前，沒有哪一塊錢真正屬於你。

所以銀行實務上要求非常嚴格：

✅ 全體繼承人一起到場

或

✅ 提供全體同意的遺產分割協議書、印鑑證明等文件

否則，一毛都動不了。

很多家庭最崩潰的畫面就是：錢明明躺在銀行，大家都知道那是爸爸媽媽留下的，如果其中一個繼承人耍賴、失聯、擺爛，這筆錢就像被丟進時空凍結膠囊，直接卡死。

⚠️ 更危險的是：千萬不要在除戶前，偷偷領過世人的錢。

在未取得全體繼承人同意前擅自提款，很可能直接涉及偽造文書、詐欺等刑事責任。很多家庭最後不是先分到遺產，而是先收到地檢署傳票。

－－－

⏳ 如果時光能倒流，我們可以怎麼做？

其實很多家庭的問題，不是沒留下財產，而是沒留下「怎麼分」。真正成熟的傳承規劃，會提前做好這三件事：

🏹 預立遺囑＋指定遺囑執行人：找一個真正能幫家人把程序跑完的核心人物。

🏹 善用人壽保險指定受益人：保險金由受益人直接申請，繞過銀行繼承的緊箍咒。

🏹 生前分年贈與：有些事情，生前處理永遠比身後處理簡單。

－－－

⚖️ R姐的傳承思維

存款，是流動性最好的資產。但在人走之後，它也可能瞬間變成程序上最難流動的遺產。很多人以為傳承在處理的是稅，其實實務上，更常處理的是：人性、程序、情緒，還有僵局。

👉 遇到家人不配合，又不想直接上法院撕破臉，實務上有兩種「不上法院，以戰逼和」的合法解方。

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

= = = = = = = = =

🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐

#繼承#現金#預立遺囑#遺產