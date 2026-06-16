【如果有一天爸爸先走了，媽媽會不會告你？】三民書局真實發生的家族風暴，3個沒有人告訴你的傳承真相

AI重點 文章重點整理： 重點一： 夫妻剩餘財產分配權優先於子女繼承，常被忽略。

夫妻剩餘財產分配權優先於子女繼承，常被忽略。 重點二： 三民書局遺產稅近六千萬，曾面臨查封拍賣風險。

三民書局遺產稅近六千萬，曾面臨查封拍賣風險。 重點三：提前立遺囑、買保險與談清財產制，能降低家族風暴。





「爸爸說公司以後給哥哥，媽媽我們會養她，這樣應該就夠了吧？」

不夠。而且，差得很遠。

三民書局，台灣最具規模的出版王國之一，創辦人劉振強2017年辭世。他用一生的努力撐起這個帝國，卻沒有提前做好一件事：告訴法律，他的家人應該怎麼分。

於是，法律用它自己的方式，替他做了決定。

▋第一把刀：你知道老婆的法律權利，比孩子更優先嗎？

「媽媽不是繼承人之一嗎？她會分到遺產啊。」對，但在「繼承」之前，還有一個步驟，很多人從來沒聽說過——「剩餘財產差額分配請求權」。

根據《民法》第1030條之1，夫妻一方身故，生存配偶可以先從雙方婚後財產差額中，分走一半。這筆錢分完，剩下的才叫「遺產」，才輪到孩子繼承。

配偶的請求權，優先於繼承。這不是例外，這是法律的預設值。

劉振強的遺孀劉莊梅女士，委任律師正式提出這個主張。她的理由清晰：幾十年婚姻，從創業初期擺攤記帳，到後來照料家庭安頓後方，她對三民書局的建立有著不可或缺的貢獻。而劉振強名下的主要資產估值數十億，若需變現支應請求，書局的核心營運恐將動搖。

「那後來怎樣了？」

劉莊梅女士在起訴後身故，訴訟意外終止。但家族的裂縫，沒有跟著她一起消失。

▋第二把刀：5,995萬稅單，沒有一個人願意先掏

5,995萬元。這是劉振強應納的遺產稅。繳納義務人是全體繼承人。

每個繼承人心裡都在算同一本帳：「萬一我先墊了稅，分產結果我拿到的比墊的少，怎麼辦？」國稅局催繳，沒有人回應。再催，還是沒有人。案件移送法務部行政執行署，進入強制執行程序。

「不繳稅會怎樣？」行政執行署會上門。查封、拍賣，完全合法。

「連書局的店面也會被賣掉？」

執行官翻開財產清冊，映入眼簾的，就是重慶南路那間正在營業的門市。消息傳出，出版界屏住了呼吸。「三民書局，是不是要收了？」幸好執行署在清查中發現，劉振強生前有一筆對台北市政府的土地補償費債權，一直沒有人去領。扣押後，那筆錢恰好足以全額覆蓋5,995萬元。書局每一塊磚，都沒有被拍賣。

「那是不是還好，最後沒事了？」

稅繳完了。但家族因遺產而起的訴訟，還有好幾件仍在法院審理中。繳稅，只是治標。信任瓦解之後留下的洞，沒有任何一紙判決能夠填回去。

▋如果你是創辦人的女兒，你會希望爸爸當初做什麼？

第一，和媽媽談清楚財產制的問題。若有需要，透過書面或保險金的方式處理配偶請求權，讓孩子不必在法庭上和媽媽站在對立的兩邊。

第二，提前購買人壽保險，以保險金作為繳納遺產稅的專用資金。讓繼承人不必為「誰先墊錢」而相互推諉，不必讓公司資產在最脆弱的時刻被迫變現。

第三，預立遺囑，用白紙黑字寫清楚：誰拿什麼、誰負責繳稅、誰來經營、遇到爭議怎麼處理。不要讓這些問題，留到你不在的那一天才開始吵。

傳承從來不是一句「你們要好好照顧媽媽」就能完成的事。它需要的，是一份比感情更嚴謹、比信任更可靠的法律安排。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。