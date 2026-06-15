2026-06-15 08:00 J.T
【800萬買了3張保單，換來137萬稅單——這位爸爸的深情，少了一個關鍵動作】 —— 投資型壽險不等於免稅傳承，你以為的節稅，可能正在埋一顆稅務炸彈
▋ 爸爸以為他安排好了
陳爸爸，70多歲。退休，有積蓄，兩個兒子。他這輩子沒什麼大願望，心裡只放著一件事：我走了以後，孩子不要為錢煩惱。理財專員說，買投資型壽險吧。指定孩子當受益人，身故理賠金不用算遺產，還可以增值，一舉兩得。
陳爸爸點了頭。
一口氣拿出800萬，買了3張保單，兩個兒子的名字分別寫進受益人欄。簽完的那天，他大概覺得，這件事終於解決了。幾年後他走了。孩子去辦理賠，以為一切會順利。
幾個月後，國稅局的函文寄來了。兩張保單的投資帳戶價值共760萬，應列入遺產課稅。追稅137萬。申請復查。駁回。那137萬，不是因為爸爸做了錯事。是因為他做了一件，很多人都以為是對的事。
▋ 你以為「保險」兩個字，就能擋住遺產稅？
大多數人心裡都有一個模糊的印象：保險理賠金不算遺產，不用繳稅。這個印象沒有完全錯。但它只說了一半，另一半沒有人告訴你。
《遺產及贈與稅法》第16條確實規定，指定受益人的人壽保險金不計入遺產總額。但這裡有一道很多人沒注意到的分界線——投資型壽險，其實是兩個東西拼在一起的商品。一個是壽險保障的固定保額。這塊，有機會依法免稅。另一個是投資帳戶裡的錢，是投資標的操作之後累積的市場價值。這塊，國稅局依實質課稅原則，直接當財產課。陳爸爸那760萬帳戶價值，就是這樣被盯上的。他以為買的是「保險」，但國稅局看的是那筆錢的本質，不是它的名字。
「不是買了保單就叫傳承規劃。要看這張保單的錢，在你走後，會被當成什麼。」
▋ 那什麼樣的保險，才真的有機會節稅？
答案其實不複雜。純保障型壽險。
要保人跟被保險人是同一人，指定受益人，身故後領的是倍數金額的理賠金——不是帳戶裡隨市場漲跌的那個數字。這樣，才有機會符合免稅條件。
但有幾件事要先知道——
國稅局列了8種容易被追稅的投保態樣：高齡、鉅額、躉繳、短期、重病、密集、舉債投保，以及總繳保費大於或等於理賠金額．基本保額。符合愈多，被認定為「實質財產移轉」的風險就愈高。陳爸爸同時踩了兩個：70多歲投保、800萬一次躉繳。真正站得住腳的保險傳承，通常是趁年輕開始、分期繳費、保額合理，讓整套規劃看起來像「我需要保障」，而不是晚年突然把大筆財產塞進保單裡。
「保險是傳承工具，但工具本身不會保護你。保護你的，是整套規劃背後的邏輯。」
▋ 還有一個細節，很多家庭都忽略了
很常見的保單設計，長這樣：爸爸是要保人，媽媽是被保險人，孩子是受益人。看起來沒問題，甚至感覺很周全。但這個組合，在法律眼裡藏著三種不同的稅。
媽媽先走：孩子領到的理賠金，等同是爸爸透過保險把錢交給孩子，構成贈與行為。當年贈與總額一旦超過244萬元免稅額，爸爸得在30天內主動申報贈與稅。沒申報，連補帶罰。
爸爸先走：這張保單屬於要保人的資產，要以身故當天的保單現金價值，計入爸爸的遺產。
被保險人身故理賠金超過3,740萬：如果身故理賠金沒有被國稅局實質認定為遺產稅課稅範圍，超出3740萬的部分要計入受益人當年度的基本所得額，一樣有可能需要繳所得稅。
同一張保單，三個位置設定不同，遇上的稅就完全不同。做保險規劃，只看保費跟保額，是看不到全局的。要保人、被保險人、受益人，每一格填什麼人，都牽動著後面的稅怎麼算。
▋ 現在可以做的一件事
不需要馬上換保單，也不必緊張。但可以先做這一件事。把手上的保單翻出來，問自己三個問題：
這張是純壽險，還是含投資帳戶的投資型保單？
要保人、被保險人、受益人，分別是誰？
保費是躉繳還是分期？投保到現在多久了？
這三個問題的答案，能告訴你現在的安排，有沒有在你看不到的地方埋著風險。
「資產留得下，是本事。現金接得上、稅算得清楚，才是傳承。」你現在那張保單，是在幫孩子鋪路——還是留下一顆，遲早會引爆的稅務炸彈？
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是會計師， 但有些想法，想跟你分享。
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