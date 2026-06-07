【那個勞退帳戶領93萬的人，跟你的差別只有20年前的一個決定】—— 退休金不是靠運氣，是靠那個你以為可以「之後再說」的動作，有沒有真的說到做到





▋他打開帳戶，然後安靜了很久

今年61歲，工作35年，準備辦退休了。他打開勞保局帳戶查餘額，看了一下，沒說話。雇主這35年來都有按月提撥6%，收益也跟著跑，帳戶累積到170多萬。去試算月退，每月大概能領7,000元出頭。加上勞保年金，合計約2萬5到3萬。他不是沒有錢的人。但退休後每個月的固定收入，就只有這樣。

「我一直知道可以自提，但覺得手頭的錢不夠，想說薪水高一點再說。就這樣過了35年。」

35年前如果開始自提6%，現在的帳戶可能不是170萬，是300多萬甚至更高，每月能領的數字也會完全不同。差的不只是那些錢本身。是那個「之後再說」，在複利的時間裡靜靜地拉開了一個追不回來的距離。

▋那個分紅一次領93萬的人，做了什麼不一樣的事

勞動部公布，2025年新制勞退基金全年收益率高達15.6%，整體投資收益突破1兆1177億元，以1292萬戶有效帳戶計算，平均每人帳面分紅約5萬7800元。社群上有人曬出分紅93萬元的截圖，另有人專戶累積超過639萬，每季領回9.2萬元，比很多人整年的薪水還多。

這些人做了什麼特別的事？

他們的共同點只有一個：從勞退新制上路或踏入職場開始，就選擇自提6%。讓雇主的6%加上自己的6%，以12%的速度，跟著基金一起滾了20年。市場好的時候，帳戶本金越大，分到的收益就越多。1兆元的收益，不是平均分給每一個人，是按照你帳戶裡的本金多少、放了多久，加權分配的。

你不自提，本金就只有雇主那一層。市場再好，你站的位置就是那樣。

▋這不是有錢人才需要想的事

「現在房貸壓力大，等貸款繳清再說。」 「小孩還小，學費還沒算清楚。」 「薪水才這樣，省下來的錢更有用。」這三句話，我在30歲的人身上聽過，在45歲的人身上聽過，在50歲的人身上還在聽。

退休金不是生活壓力消失之後才出現的問題，它是從你出社會第一天就開始計時的東西。每晚一年啟動自提，不只是少存一年的本金，是少了那一年的收益分配，少了節稅，也少了複利繼續滾動的基礎。退休金的增長曲線越到後面越陡，前期少進去的那幾年，到最後才會讓你真正感受到代價。

那位61歲的先生，不是沒有能力自提。是當年覺得「問題不大，之後再說」。

退休規劃最讓人後悔的地方，從來不是做錯了什麼，而是你一直以為還有時間，直到你開始算，才發現時間早就悄悄算完了。

▋還有時間的時候，把這三件事做完

今天就登入勞保局e化服務系統，看一下你的勞退專戶餘額，確認雇主有沒有按時足額提撥。這是你退休資產的第一筆帳，有很多人連這個數字都沒查過。

評估自己現在能不能自提1%到6%。不用一開始就6%，從最小的比例開始也沒關係，先把機制啟動，之後可以調整。一年可以更改2次。自提金額不計入所得課稅，薪資越高，省的稅越明顯。

用勞動部的試算工具，把兩個數字算出來：只有雇主提6%，退休能領多少；加上自提6%，退休能領多少。讓數字說話，別讓「感覺差不多」繼續替你做決定。

真正讓一個人退休後還有選擇權的，不只是市場好不好，而是你在還有時間的時候，有沒有替未來的自己多做了那一個動作。

如果今晚你去查了帳戶，發現自己還沒開始自提，你腦海裡第一個想到的，是誰應該跟你一起看到這篇？

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是勞保局人員， 但有些想法，想跟你分享。