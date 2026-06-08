有些人，真的見不得你好

你有沒有遇過一種人？你一開心，他就急著潑冷水。你好不容易替自己感到驕傲，他卻會立刻提醒你：「不要太得意。」

有些人看到台灣發生好事，表情會突然變得很複雜。2024年世界棒球12強賽，台灣奪冠那晚，整座島像過年一樣。超商電視前圍滿人，社群被洗版，很多人邊看邊尖叫。有人哭，有人衝去買啤酒，有人半夜還睡不著。那種情緒很直接，也很純粹。

結果，就在全台沉浸在興奮裡時，竟然有人跳出來打了99分。理由是：「不能讓你太驕傲。」

很多人第一時間是笑出來。但呂捷後來在民進黨創黨40週年青年座談會上提到這件事時，現場氣氛慢慢變了。因為那一分，背後反映的東西，遠比球賽還大。

有些情緒，看起來是評論，實際上是在描述一整個世代留下的習慣。

▋「你不能太有自信」

呂捷提到一個名詞：「49後」。他談的不是傳統省籍，而是一群1949年後跟著國民政府來台，並在長期黨國教育下形成特殊心理邏輯的人。那種邏輯很微妙。你會發現，有些人特別喜歡告訴台灣人：你們沒那麼厲害，別高興得太早，不要太得意。

好像只要台灣人開始抬頭，他們心裡某個地方就會開始不安。

這件事，要回到1949年。當年國民黨在中國戰場一路潰敗，最後撤退來台。可對內宣傳卻寫成：「我軍撤退神速，匪軍追趕不及。」

現在看會覺得荒謬，但那曾經是正式宣傳。問題也出在這裡，當一個政權在軍事與政治上全面失利，它要怎麼維持自己的優越感？很多時候，就只剩下一種方式：把別人壓低、壓扁。

▋課本裡被改寫的比例感

很多台灣人長大後才突然發現：自己以前熟悉的歷史，好像離自己非常遙遠。中國史細得驚人，三國誰打誰、商朝怎麼滅亡、哪個皇帝幾歲登基，全部要求背得滾瓜爛熟；但台灣自己本身的歷史卻薄得像附錄。

二二八事件過去在課本裡，曾經只有短短幾十個字，甚至有一段時間幾乎被整塊挖空。很多人對黃河流域的朝代更替熟到像在講家族故事，卻不知道家門口那條溪最後流向哪裡。

這種比例失衡，影響遠比想像中深，因為歷史不只是知識。它會慢慢決定，一個人怎麼理解自己。很多認知，其實是被長期「分配注意力」慢慢形塑出來的。

▋余清芳，還是超前時代的商業鬼才？

呂捷有一段分析，很多人聽完都愣住，他談到噍吧哖事件中的余清芳。以前課本怎麼寫？迷信、符水、民間怪力亂神。很多人讀完，只覺得那是一群落後農民發動的起義，好像清末的義和團。

但呂捷換了一個角度：余清芳賣避彈符，如果換成今天的語言，那幾乎像是某種超前時代的「信念商品」。買的人拿到的，不只是一張紙符，而是一種共同相信的價值與期待。瞬間，整段歷史的氣味全變了。

原本被描述成「土包子」的人，突然像個領先時代的商業玩家。很多人才第一次意識到：原來同一段歷史，只要敘事角度不同，整個民族性格都會被重新定義。

▋台灣人的比較標準，為什麼一路往下？

呂捷還提到一個很有意思的變化。李登輝時代，台灣社會常出現一句話：「為什麼瑞士可以，台灣不行？」那時候，大家往上看。

後來慢慢變成：「為什麼南韓可以，台灣不行？」再後來，甚至變成：「中國都比你強。」可很多人明明知道，中國至今依然沒有真正自由選舉，上網還需要翻牆。

但長年比較下來，很多台灣人真的開始懷疑：我們是不是真的比較差？

有些東西很像慢性暗示，一天兩天沒感覺；講十年、二十年，人會慢慢把它吞進心裡。

▋東京酒吧裡那句「Taiwan No.1」

呂捷分享過一段他去東京看經典賽的故事。那天台灣打贏韓國，東京酒吧裡，全是台灣人。有人突然大喊：「Taiwan No.1！」旁邊外國人也跟著一起喊，酒吧瞬間鬧成一團。有人拍桌、有人乾杯，有人直接站起來唱應援曲。隔壁桌的日本人聽不懂歌詞，還是跟著拍手。呂捷後來乾脆請全場喝酒，四十幾杯啤酒直接刷下去。

東京那晚其實很冷。但酒吧裡的台灣人，臉全是紅的。那一刻的熱度，很難用理性去解釋。很多人是在那一刻，忽然感受到一件以前沒仔細想過的事：原來「Taiwan」這個字，真的會讓人熱血。

但熱血退潮之後，日子終究要過。很多人真正想要的，其實也不是天天站上世界第一。我們要的，其實只是一種「心安」。

▋很多人買房，最後買的是生活感

做不動產這行久了，我常常覺得買房的人很有意思。他們算公設比、算房貸利率時，理智得像台計算機；決定要不要買下的那一刻，卻又感性得不得了。很多人最後在意的，未必只是坪數與價格。

有些人真正想找的，是孩子能自己平安走回家的街道，是晚上十點回家時，巷口還讓人安心的燈光；是便利商店凌晨還亮著；是早餐店阿姨記得你的飲料；是下班後，還願意散步回家的城市氣味。

很多認同感，其實是住出來的。台灣最容易被自己人忽略的，往往也是這些日常。有些選擇，看起來是買房，其實是在選擇未來的生活版本。

▋文明感，有時比GDP更有感

呂捷後來還提到很多台灣人平常沒注意的小細節：例如在咖啡廳，你敢把手機放桌上去廁所。在捷運，大部分人會先下後上。

很多台灣人覺得普通，但很多外國人來過之後，反而印象非常深刻。因為文明感這種東西，不一定出現在口號裡。

它藏在日常，藏在那些沒人提醒、卻已經變成習慣的小動作裡。

做房地產後，越來越常注意到一件事：一個地方有沒有未來，不只看房價；還要看年輕父母願不願意把孩子帶過來；看店家敢不敢開；看晚上七點後，街上還有沒有生活感。

那些東西，最後都會慢慢累積成土地真正的價值。很多城市的變化，其實是從「願不願意生活在這裡」開始的。

這幾年，台灣人的認同感也確實正在快速改變。2026年的今天，有些東西，其實已經不太需要再算給誰看。很多以前說不出口的認同，現在開始有人願意大方講出來。當外國人問起「你從哪裡來」時， 越來越多人可以眼神不閃爍、語氣不遲疑地說出：「我來自台灣。」

▋「我是台，不是綠」

整場最有火花的，還是呂捷與趙少康之間的交鋒。當趙少康試圖用「綠媒側翼」這種標籤否定他時，呂捷回了一句：「我是台，不是綠。」

這句話會引起那麼大反應，是因為很多人突然發現：新一代的台灣認同，已經未必跟政黨綁在一起。

有人可能不喜歡執政黨，有人可能討厭政治人物，有人甚至根本不關心選舉。但是他們開始很清楚地知道，自己和這塊土地的關係。這份底氣，並不是誰施捨來的。

它是出口加工區一件件代工做出來的，是晶圓廠裡一片片晶圓拼出來的，是球場上一球一球打回來的。很多人講台灣，只會想到GDP、科技業、護國神山。但做房仲之後，更常看到的是另一種畫面。

一座城市能不能被信任，往往取決於那些看起來普通的人：是凌晨在高速公路跑車送貨的司機、半夜兩三點在便利商店幫客人結帳的大夜班店員，是颱風天頂著風雨還在趕著修鐵門的師傅，還有四處奔波、只想幫孩子找個好學區的父母。

這些人平常不會被看見，但城市每天都靠他們撐著。台灣的文明感，就是這一群普通人規規矩矩地過日子，集體累積出來的。房子之所以重要，不只是因為它值多少錢。很多人買房買的，是一種「我願意把人生放在這裡」的感覺。

如果一個地方，能讓人相信孩子能長大、父母能安心、生活有尊嚴，那塊土地自然會有價值。

台灣人有時很奇怪。明明每天都在做世界級的事，卻總還有人小聲問：「我們真的有那麼好嗎？」

可是，自信這種內在狀態，本來就不是靠別人批准就能得到的。

它可能只是某個深夜，你看見東京酒吧裡一群台灣人突然一起大喊「Taiwan No.1」時，胸口那種短暫發熱的瞬間。

四百年來，這座島經歷過太多統治者：荷蘭、西班牙、清朝、日本、國民政府……掌權的人來來去去，每個人都想重新定義這塊土地，每個人都想編寫試卷上的分數。

但他們忘了，這塊土地的分數，從來不是坐在冷氣房裡的評論家打的。

它是兩千三百多萬人，用一輩子的日常活出來的。





因為我們，配得起這份好。

當我們走在夜裡的巷弄裡，燈光一盞一盞亮著，超商門開了又關，機車聲從遠處慢慢靠近又遠離。

沒有人會在這種時刻談歷史。

但每一個正在生活的人，其實都在替這座島寫下一行新的註解。

——萬家鄉